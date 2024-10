Sørdalskarusellen 2024 ble i år arrangert for 43. gang i Lillehammer, en karusell som teller 10 løp i løpet av sommeren. I snitt har det vært 376 deltaker på hvert løp denne sesongen, som er det nest største deltakerantallet i Sørdalskarusellens historie, bare Koronaåret 2021 var høyere. Alle løpene har hatt fellesstart, men det har også vært virtuelle tilbud, der deltakerne selv måtte sørge for tidtaking og registrere egen tid i resultatsystemet.

De 305 løperne som hadde fullført karusellen (minst 6 av de 10 løpene) fikk sin velfortjente premie - et stettglass med inngravert logo og årstall. Det ble også delt ut medaljer til de yngste løperne i klasse 0 – 11 år som har fullført karusellen, premier til klassevinnere både i fellesstart og virtuelt.

149 løpere har i år fullført alle ti løpene i karusellen. En fyldig samlet resultatoversikt over årets Sørdalskarusell ligger på hjemmesiden til Litrim, som dere kan se her

Sør-Vekkom Lauparlag ble årets trimmer, en pris som ble innstiftet I 2017 av Trofé a.s, som deles ut etter en skjønnsmessig vurdering av en komité. Her er et utdrag av komiteens begrunnelse:

I Sørdalskarusellen fins det både løpere og laupare. Du ser dem alltid med et smil om munnen og i grønne t-skjorter. Klubben ble opprettet vinteren 2021 og har 60 medlemmer hvorav 25 aktive medlemmer. Det laupes intervaller hver tirsdag sommer som vinter. Det er svært gledelig at et lite utkant-lag prioriterer å reise til Lillehammer og Sørdalskarusellen. Flere har gjort seg bemerket på resultatlistene i Sørdalskarusellen både øverst og lenger ned på lista. Klubben kjører lavterskel og det koster ikke noe å være med. Nettopp på grunn av at en liten gjeng klarer å etablere et løpemiljø i Gudbrandsdalen midt mellom Fåvang og Ringebu gjør de fortjent til å få en ekstra påskjønnelse.

Gunnar Kaus tar her imot trofeet på vegne av Sør-Vekkom Lauparlag som årets Litrimmer 2024.

De yngste deltakerne i klasse 0 – 11 år har også i år satt sitt preg på karusellen. Her ser vi noen av disse deltakerne har fått sine medaljer for fullført karusell.

Merete Braaten Sinnes, som representerer Lillehammer Skiklub, ble sammenlagtvinner i klasse K 40 – 49 år i fellesstart. Klassevinnerne i fellesstarten fikk et krus med logo og årstall med et bilde av seg selv tatt under ett av løpene.

81-årige Steinar Brekke, Lillehammer Skiklub, har fullført samtlige løp i årets karusell virtuelt, og ble klassevinner i M 80 år og eldre. Her mottar han sin premie av Jannike Berg Leonhardsen, som er styremedlem i Litrim.

Det ble delt ut medaljer til de som har fullført Sørdalskarusellen hhv. 5, 10, og 15 ganger. Disse har fullført 15 ganger og fått sine gullmedaljer for dette, fra venstre Svein Larsen, Jens Martin Vesterås, Jan Ingar Hagen, Eivor Løkken og Helge Leonhardsen.

Arne Stonor til venstre og Finn Olsen har fullført Sørdalskarusellen 20 ganger, og fikk sin 20-års plakett for dette.

Kari-Anne Fredriksen har deltatt i samtlige løp i årets karusell, vant klassen K 60 – 69 år, og mottar her Litrims fat for å ha fullført Sørdalskarusellen 25 ganger fra nestleder i Litrim, Kari Strand Båtnes. Snakk om en sprek og aktiv dame.