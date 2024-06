Tidligere i år ble det meldt om at den klassiske løpsstafetten St. Olavsloppet forkortes fra fire til tre dager. Stafetten starter i år i Östersund torsdag 27. juni med etappmål i Kall. Den andre dagen blir strekningen fra Sandvika til Levanger, mens det den tredje konkurransedagen løpes fra Levanger til mål i Trondheim lørdag 29. juni.

Nytt av året er at en prolog på 10 km vil innlede årets utgave av St. Olavsloppet. Dermed tar denne tradisjonerike stafetten etter andre flerdagerskonkurranser som vi kjenner fra langrenn og sykkelritt.

– Vi ville skape noe nytt og unikt. Med dette opplegget tror vi at vi kan lokke flere deltakere til arrangementet og løfte St. Olavsloppet til et nytt nivå, sier Peter Bring som er leder for arrangementet.

– Vi har lenge lett etter en måte å ta St. Olavsloppet til neste nivå, både elitemessig og deltakermessig, og dette blir et spennende opplegg fra ski- og sykkelsporten for å bedre konkurransen og øke interessen rundt løping generelt og for St. Olavsloppet spesielt, tilføyer Bring.

Konkurransedatoen for den 37. utgaven av St. Olavsloppet er 27. - 29. juni. I skrivende stund er 143 lag påmeldt, noe som er en økning sammenlignet med i fjor.

Prologen innleder løpssfatennet og avgjøres på strekningen Badhusparken–Frösö Park. Løpsfesten innledes dog allerede onsdag kveld i Badhusparken med Mini-Olav – et uhøytidelig løp for barn og ungdom med fart i beina.

Området ved Kallsjøen som det ikke blir noen stafettløpere å heie på i slutten av juni i år. (Foto: St. Olovsloppet)