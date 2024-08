At det var varmt og fint vær, samt at løpet gikk da Varangerfestivalen startet opp, hadde sikkert en del å si. Det var både 4 og 10 kilometer på programmet til Qvæntrimmila, som har vokst mye på 5 år. Arrangør er Hirmasti IL.

Greger Lyngedal Wian er en av initiativtagerne, og han sier til avisen iFinnmark at det startet litt tilfeldig:

– Det var en guttegjeng som har gått på ski, drevet med fotball, utholdenhetsidrett og sånne ting, som kom sammen og fant ut at vi kan kjøre en 10-kilometer før vi drar på festival. Og så har det egentlig bare eskalert.

Fra det som den gang startet med beskjedne kår, har begivenheten nå utviklet seg til å bli en folkefest for både store og små.

På Qvæntrimmilas hjemmeside skriver Jonas Rushfelt Sjøtun, en annen av initiativtagerne:

– Det her e bare sinnsykt. Et løp som starta med 15 stykk og en Casio-stoppeklokke for 5 år siden har blidd til ett av Finnmarks største gateløp! Rått jobba av guttan.

På 10 km ble det Piera Tobiassen og Kaisa Hjelløkken som løp raskest, begge fra Sirma IL. På 4 km ble det Ane Marie Johnsen fra Kabelvåg Skiklubb og Martin Pleym fra Hirmasti IL som kom først i mål.

Qvæntrimmilas hadde også besøk av løpsentusiasten Kristian Ulriksen, som var der først og fremst for å besøke slektninger og å være fartsholder for en kompis. Det var ikke vanlig fart over ham denne gangen, og han kom ikke inn blant de beste.



Piera Tobiassen og Kaisa Hjelløkken ble de raskeste på 10 km. (Foto: Eirik Berg, iFinnmark)

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 66 Piera Tobiassen Sirma IL / Make Jonas Løpe på Grus Again Menn senior 32:57 2 23 Erlend Skippervik Sætre Sirma IL Menn senior 33:50 3 122 Ole Viktor Ravna Sirma IL Menn senior 35:52 4 49 Hågen Øvergaard Hesseng M16-17 36:10 5 124 Steffen Nystrøm Vadsø Turnforening Menn senior 36:19 6 101 Morten ERICHSEN IL Ilar Menn senior 36:34 7 83 Jørgen Vara Skogholt Vadsø Turnforening / Hirmasti IL Menn senior 37:54 8 105 Runar Iversen Hirmasti IL Menn senior 38:08 9 95 Johan Harila Reiersen Polarstjernen IL M16-17 38:20 10 57 Markus Larsson IL Norild Menn senior 38:27 11 119 Marius Bernhardsen Polarstjernen IL M18-19 38:39 12 99 Sigurd Jonassen Gundersen Hirmasti Menn senior 38:41 13 107 Joakim Kolstrøm Hirmasti IL Menn senior 39:14 14 88 Stian Mikalsen Utskarpen Menn senior 39:26 15 120 Alexander Kristiansen Idrettslaget Polarstjernen M16-17 39:31



Premiepallen menn 10 km: Erlend Skippervik Sætre, Piera Tobiassen og Ole Viktor Ravna. (Foto: Lars Christian Hansen)

15 beste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 114 Kaisa Hjelløkken Sirma IL Kvinner senior 39:06 2 50 Franziska Skogsholm Rena Kvinner senior 41:24 3 121 Rebecca Sørum Hirmasti IL Kvinner senior 42:11 4 125 Julie Trosten Sirma IL K18-19 42:15 5 139 Risten Somby Sirma IL Kvinner senior 45:03 6 92 Aurora N Harila Polarstjernen IL K18-19 47:37 7 141 Lone Johanne Nilssen Sirma IL Kvinner senior 48:05 8 102 Andrea Kvammen Holsbø Hirmasti IL Kvinner senior 48:07 9 106 Anette Trosten Andersen Oslo Kvinner senior 49:43 9 58 Malene Trosten Cottew Vadsø Kvinner senior 49:43 11 74 Signe Trosten Sirma IL Kvinner senior 49:45 12 68 Tuija Timonen Sirma IL Kvinner senior 50:02 13 140 Elisabeth Wilsgård Sirma IL Kvinner senior 50:04 14 39 Anniken Sandvik Vettre Kvinner senior 51:14 15 71 Kjersti Aronsen Lierskogen Kvinner senior 51:26



Premiepallen kvinner 10 km: Franziska Skogsholm, Kaisa Hjelløkken og Rebecca Sørum. (Foto: Lars Christian Hansen)



Fremst her kommer Ane Marie Johnsen, som ble beste kvinne på 4 km. (Foto: Eirik Berg, iFinnmark)

15 beste kvinner 4 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 235 Ane Marie Johnsen Kabelvåg Skiklubb Kvinner senior 17:21 2 240 Randi Vorren Polarstjernen IL Kvinner senior 18:05 3 219 Arja Vara Skogholt Oslo Kvinner senior 19:14 4 236 Marion Kjelling IL Polarstjernen Kvinner senior 19:22 5 226 Therese Bønå Vadsø K 13 19:35 6 247 Erika Vedø-Carlsen Harstad K18-19 19:38 7 246 Astrid Harila Polarstjernen IL Kvinner senior 20:19 8 227 Inger Vedø Harstad Kvinner senior 20:20 9 158 Silje Løvstad Hirmasti IL Kvinner senior 21:24 9 155 Merethe Nordli Il Polarsrjernen Kvinner senior 21:24 11 186 Thea Laiti Harila Vadsø Turn K14-15 21:30 12 215 Karianne Dahl Hammari Tromsø Kvinner senior 21:42 13 154 Tuva Johnsen IL Polarstjern K14-15 21:58 0 221 Ida Olsen Kjerstad Ilar K 11-12 22:16 14 206 Maria Dandoy Løvenstad K16-17 22:19 0 170 Ines Dahlbom-Jakola Hovås K 11-12 22:20 15 184 Majliz Berget Vadsø Kvinner senior 22:29 15 143 Karoline Dahlbom Kvinner senior 22:29



Martin Pleym tar en helt klar seier på 4 km. (Foto: Eirik Berg, iFinnmark)

15 beste menn 4 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 207 Martin Pleym Hirmasti IL Menn senior 13:20 2 232 Petter Saxi Wik Vadsø M16-17 16:05 3 168 Elias Henninen IL Norild Menn senior 16:55 4 234 Marius Noren-Persen Vadsø M16-17 16:58 5 171 Aleksander Kolstrøm Vadsø M18-19 17:14 6 200 Håkon Renna Eilertsen Vadsø Menn senior 17:27 7 239 Rune Seim Polarstjernen IL Menn senior 17:48 8 237 Johan Pekka Pettersen Polarstjernen IL M16-17 17:51 8 230 Roar Johnsen Polarstjernen IL Menn senior 17:51 10 169 Juhan Niklas Aasprong IL Norild M16-17 17:52 0 157 Leon-Ánte Smuk Johnsen IL Norild M 11-12 17:53 0 203 Emre Knutsen IL Norild M 11-12 17:54 0 173 Daniel Mvom IL Norild M 11-12 17:57 11 175 Kristian Wiik Wara IL Norild M16-17 18:07 12 231 Carl Ian Hallquist Eimot Vadsø Menn senior 18:48 0 217 Markus Hellesø-Johnsen Polarstjernen IL M 11-12 19:07 0 216 Storm Øien IL Norild M 11-12 19:26 13 177 Håkon Hellesø-Johnsen Polarstjernen IL M 13 19:27 14 204 Tor Christian Stoltz IL Norild M 13 19:31 0 205 Sander Roska Pleym IL Norild M 11-12 19:37 15 54 Lauritz Harila Hirmasti IL Menn senior 19:39

