(Alle foto: The Arctic Triple)

På fredag var langdistansedagen med Extreme og Half Extreme og Norgesmesterskap på sistnevnte. Fulldistansen bestående av 4 km svømming, 182 km sykling og 42 km løp. Svømmetraseen er to runder i Svolvær Havn, før sykkeldelen går rundt Gimsøya og til Fiskebøl, rundt Laukvika og retur til Svolvær. På løpedelen går løypa i en runde i utkanten av Svolvær og rundt Lille Kongsvann før fjellet Tjeldbergtind forseres og gir en fantastisk 360-graders utsikt over fjord og fjell. Deretter venter målgangen under tørrfiskehjellen midt på Svolvær Torg. Halvdistansen er 2000 m svømming, 100 km sykling rundt Fiskebøl og Laukvik før 2 løperunder hvor siste inkluderer Tjeldbergtind.

Starten på Extreme gikk kl. 05:00 fredag morgen. Været bød først på opphold og rolige vindforhold, men regnet kom etter hvert i mengder og vinden økte på. Navnet ekstrem kom til sin rett for langdistansene.

- Under Olympic+ var det bedre forhold med kun enkelte regnbyger og perioder med sol, sier løpsleder Kristian Nashoug, som er godt fornøyd med årets arrangement.

Beste kvinne og dermed norgesmester på Half Extreme ble Kaja Bergwitz-Larsen (Oslofjord Triatlon) på tiden 5:46:40. Herreklassen ble vunnet av Christoffer Kyllingstad som ble norgesmester (Oslo Idrettslag Triatlon) på tiden 5:00:24, ny løyperekord på Half Extreme.

NM kvinner Rank Name Nation Club Swim T1 Bike T2 Gap Time 1. Kaja BERGWITZ-LARSEN Oslofjord triatlon 37:40:00 03:03 02:54:05 02:44 02:08:04 -- 05:46:40 2. Una BRATLIE Tromsø Triathlonklubb 40:57:00 02:25 03:08:26 01:37 02:04:55 +12:41 05:59:21 3. Mari DAHL Asker triathlonklubb 50:29:00 05:14 03:17:06 01:27 02:00:03 +28:35 06:15:15 4. Maeve MCGOVERN Tromsø Triathlonklubb 38:14:00 02:06 03:31:21 01:27 02:40:08 +1:07:32 06:54:12 5. Karoline BROX Tromsø Triathlonklubb 42:34:00 03:14 03:29:43 02:02 02:45:11 +1:17:02 07:03:42 6. Julie Brådland AAMODT Tromsø Triathlonklubb 51:18:00 04:24 03:31:16 02:24 02:35:03 +1:18:43 07:05:23 NM menn: 1. Christoffer KYLLINGSTAD Oslo Idrettslag Triatlon 32:51:00 01:25 02:30:57 02:16 01:51:59 -- 05:00:24 2. Jarand AFTRET LANGVOLL Lofoten Triathlonklubb 37:22:00 04:53 03:11:15 02:07 01:57:16 +53:32 05:53:56 3. Jonatan Kristoffer DALE NTNUI 34:21:00 02:19 03:19:28 01:45 01:59:56 +58:16 05:58:40 4. Kristian JOHANSEN Tromsø Triathlonklubb 53:05:00 03:16 03:02:55 01:55 02:04:08 +1:06:03 06:06:27 5. Jonas JACOBSEN Tromsø Triathlonklubb 52:58:00 04:30 03:37:14 04:37 02:25:05 +2:04:59 07:05:23

På ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme ble vinneren i dameklassen i år som i fjor Aniek Lith (Tromsø Triatlonklubb) på tiden 12:19:55. Richard Callow fra Isle of Man (Tempo Triathlon Club) gikk til topps i herreklassen på tiden 11:15:36, ca. en halvtime bak løyperekorden som ble satt i fjor av Andreas Wathne.

Extreme kvinner: Rank Name Club Swim T1 Bike T2 Run Gap Time 1. Aniek LITH Tromsø Triathlonklubb 01:29:39 03:28 06:18:58 01:47 04:24:36 -- 12:19:55 Extreme menn: 1. Richard CALLOW Tempo Triathlon Club 01:15:10 04:26 05:00:44 03:02 04:51:05 -- 11:15:36 2. Jens RUBNER MTC München 01:11:01 04:35 05:43:37 05:19 04:37:14 +27:16 11:42:52 3. Jesper Abelsen ANDREASEN Aasgard func. fitnes 01:21:36 05:12 05:29:28 05:36 05:04:20 +51:36 12:07:12 4. Jonas GULLFJELL Tromsø Triathlonklubb 01:16:23 06:17 06:21:36 06:42 04:17:59 +54:26 12:10:02 5. Ole FJOSE 01:23:58 05:03 05:50:40 02:13 04:51:19 +58:57 12:14:33 6. Sebastian ZIMMERMANN GOCA 01:03:17 05:46 05:37:43 05:06 05:40:09 +1:17:48 12:33:24

40 barn deltok i Lofoten Triathlon Kids (3-12 år) hvor «svømmetappen» var å løpe gjennom en dusj fra brannbilen før de syklet en kort runde og til slutt løp rundt torget for å motta sine medaljer etter målgang.

På lørdag var det duket for normaldistansen Olympic+, hvor triatletene hoppet i havet i Svolvær Havn klare for 1500 m svømming, 45 km sykling og 12 km løp. Været var snillere på lørdag og bød utøverne på mindre regn og litt sol.

Vinnerne av The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ ble på damesiden Oline Sneve Strand på tiden 3:16:04 og hjemmefavorittten Eirik Skjeseth (Lofoten Triathlonklubb) i herreklassen på tiden 2:37:11. Eirik har med det vunnet alle forkjellige distansene av Lofoten Triathlon; Extreme, Half Extreme og Olympic.

Olympic+ kvinner: Rank Name Club Swim T1 Bike T2 Run Gap Time 1. Oline Sneve STRAND 27:27:00 02:36 01:28:23 02:03 01:14:27 -- 03:16:04 2. Idun EIKEN Tromsø Triathlonklubb 23:07 01:22 01:27:25 01:17 01:22:27 35 03:16:39 3. Vilde BYE Tromsø Triathlonklubb 20:43 03:11 01:33:57 01:33 01:17:26 +1:38 03:17:42 4. Kjersti RAMSTAD Team TriHard 25:10:00 02:46 01:36:30 03:00 01:23:13 +15:34 03:31:38 5. Sanne L'ABÉE-LUND 25:04:00 02:49 01:36:34 02:05 01:24:36 +16:13 03:32:17 6. Sara Katrine WATNE Tromsø Triathlonklubb 24:29:00 02:25 01:34:57 02:00 01:28:14 +17:08 03:33:12 Olympic+ menn: 1. Eirik SKJESETH Lofoten Triathlonklubb 21:06 01:12 01:14:47 01:02 58:19:00 -- 02:37:11 2. Jon Estil KRÅGEBAKK NTNUI 17:13 01:35 01:13:05 00:55 01:06:58 +3:23 02:40:34 3. Jonas OUDALSTØL Kck 16:39 01:51 01:18:44 00:48 01:10:30 +12:06 02:49:17 4. Johannes Immanuel GRAFF Tromsø Triathlonklubb 22:08 01:53 01:22:26 01:18 01:06:46 +18:12 02:55:23 5. Romans ALEHINS R&E4EVER 21:05 02:42 01:28:41 01:34 01:11:58 +29:44 03:06:55 6. Jan Håkon JUUL Lofoten Triathlonklubb 25:52:00 02:24 01:21:44 00:45 01:16:43 +31:24 03:08:35

ALLE RESULTATER

Arctic Triples nettsider

Arctic Triples facebookside med mange bilder