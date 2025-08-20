Rått og brutalt norgesmesterskap i triatlon i Lofoten
The Arctic Triple gjennomførte 15.- 16. august Lofoten Triathlon, siste løp i årets trippel. Samtidig ble det arrangert norgesmesterskap i halvdistansen Half Extrem på fredag. Rundt 300 triatleter deltok fordelt på distansene Extreme, Half Extreme, Olympic og Kids (2-12 år). 27 av disse kjempet om norgesmestertittelen.
Tre løp – tre opplevelser – tre sesonger:
The Arctic Triple – Lofoten Triathlon er det ene av tre løp i The Arctic Triple. De tre løpene går fast årlig i ukene 11 – 22- 33:
- Uke 11 – The Arctic Triple Lofoten Skimo
- Uke 22 – The Arctic Triple Lofoten Ultra Trail
- Uke 33 – The Arctic Triple Lofoten Triathlon
(Alle foto: The Arctic Triple)
På fredag var langdistansedagen med Extreme og Half Extreme og Norgesmesterskap på sistnevnte. Fulldistansen bestående av 4 km svømming, 182 km sykling og 42 km løp. Svømmetraseen er to runder i Svolvær Havn, før sykkeldelen går rundt Gimsøya og til Fiskebøl, rundt Laukvika og retur til Svolvær. På løpedelen går løypa i en runde i utkanten av Svolvær og rundt Lille Kongsvann før fjellet Tjeldbergtind forseres og gir en fantastisk 360-graders utsikt over fjord og fjell. Deretter venter målgangen under tørrfiskehjellen midt på Svolvær Torg. Halvdistansen er 2000 m svømming, 100 km sykling rundt Fiskebøl og Laukvik før 2 løperunder hvor siste inkluderer Tjeldbergtind.
Starten på Extreme gikk kl. 05:00 fredag morgen. Været bød først på opphold og rolige vindforhold, men regnet kom etter hvert i mengder og vinden økte på. Navnet ekstrem kom til sin rett for langdistansene.
- Under Olympic+ var det bedre forhold med kun enkelte regnbyger og perioder med sol, sier løpsleder Kristian Nashoug, som er godt fornøyd med årets arrangement.
Beste kvinne og dermed norgesmester på Half Extreme ble Kaja Bergwitz-Larsen (Oslofjord Triatlon) på tiden 5:46:40. Herreklassen ble vunnet av Christoffer Kyllingstad som ble norgesmester (Oslo Idrettslag Triatlon) på tiden 5:00:24, ny løyperekord på Half Extreme.
NM kvinner
Rank
Name
Nation
Club
Swim
T1
Bike
T2
Gap
Time
1.
Kaja BERGWITZ-LARSEN
Oslofjord triatlon
37:40:00
03:03
02:54:05
02:44
02:08:04
--
05:46:40
2.
Una BRATLIE
Tromsø Triathlonklubb
40:57:00
02:25
03:08:26
01:37
02:04:55
+12:41
05:59:21
3.
Mari DAHL
Asker triathlonklubb
50:29:00
05:14
03:17:06
01:27
02:00:03
+28:35
06:15:15
4.
Maeve MCGOVERN
Tromsø Triathlonklubb
38:14:00
02:06
03:31:21
01:27
02:40:08
+1:07:32
06:54:12
5.
Karoline BROX
Tromsø Triathlonklubb
42:34:00
03:14
03:29:43
02:02
02:45:11
+1:17:02
07:03:42
6.
Julie Brådland AAMODT
Tromsø Triathlonklubb
51:18:00
04:24
03:31:16
02:24
02:35:03
+1:18:43
07:05:23
NM menn:
1.
Christoffer KYLLINGSTAD
Oslo Idrettslag Triatlon
32:51:00
01:25
02:30:57
02:16
01:51:59
--
05:00:24
2.
Jarand AFTRET LANGVOLL
Lofoten Triathlonklubb
37:22:00
04:53
03:11:15
02:07
01:57:16
+53:32
05:53:56
3.
Jonatan Kristoffer DALE
NTNUI
34:21:00
02:19
03:19:28
01:45
01:59:56
+58:16
05:58:40
4.
Kristian JOHANSEN
Tromsø Triathlonklubb
53:05:00
03:16
03:02:55
01:55
02:04:08
+1:06:03
06:06:27
5.
Jonas JACOBSEN
Tromsø Triathlonklubb
52:58:00
04:30
03:37:14
04:37
02:25:05
+2:04:59
07:05:23
På ekstremdistansen The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Extreme ble vinneren i dameklassen i år som i fjor Aniek Lith (Tromsø Triatlonklubb) på tiden 12:19:55. Richard Callow fra Isle of Man (Tempo Triathlon Club) gikk til topps i herreklassen på tiden 11:15:36, ca. en halvtime bak løyperekorden som ble satt i fjor av Andreas Wathne.
Extreme kvinner:
Rank
Name
Club
Swim
T1
Bike
T2
Run
Gap
Time
1.
Aniek LITH
Tromsø Triathlonklubb
01:29:39
03:28
06:18:58
01:47
04:24:36
--
12:19:55
Extreme menn:
1.
Richard CALLOW
Tempo Triathlon Club
01:15:10
04:26
05:00:44
03:02
04:51:05
--
11:15:36
2.
Jens RUBNER
MTC München
01:11:01
04:35
05:43:37
05:19
04:37:14
+27:16
11:42:52
3.
Jesper Abelsen ANDREASEN
Aasgard func. fitnes
01:21:36
05:12
05:29:28
05:36
05:04:20
+51:36
12:07:12
4.
Jonas GULLFJELL
Tromsø Triathlonklubb
01:16:23
06:17
06:21:36
06:42
04:17:59
+54:26
12:10:02
5.
Ole FJOSE
01:23:58
05:03
05:50:40
02:13
04:51:19
+58:57
12:14:33
6.
Sebastian ZIMMERMANN
GOCA
01:03:17
05:46
05:37:43
05:06
05:40:09
+1:17:48
12:33:24
40 barn deltok i Lofoten Triathlon Kids (3-12 år) hvor «svømmetappen» var å løpe gjennom en dusj fra brannbilen før de syklet en kort runde og til slutt løp rundt torget for å motta sine medaljer etter målgang.
På lørdag var det duket for normaldistansen Olympic+, hvor triatletene hoppet i havet i Svolvær Havn klare for 1500 m svømming, 45 km sykling og 12 km løp. Været var snillere på lørdag og bød utøverne på mindre regn og litt sol.
Vinnerne av The Arctic Triple – Lofoten Triathlon Olympic+ ble på damesiden Oline Sneve Strand på tiden 3:16:04 og hjemmefavorittten Eirik Skjeseth (Lofoten Triathlonklubb) i herreklassen på tiden 2:37:11. Eirik har med det vunnet alle forkjellige distansene av Lofoten Triathlon; Extreme, Half Extreme og Olympic.
Olympic+ kvinner:
Rank
Name
Club
Swim
T1
Bike
T2
Run
Gap
Time
1.
Oline Sneve STRAND
27:27:00
02:36
01:28:23
02:03
01:14:27
--
03:16:04
2.
Idun EIKEN
Tromsø Triathlonklubb
23:07
01:22
01:27:25
01:17
01:22:27
35
03:16:39
3.
Vilde BYE
Tromsø Triathlonklubb
20:43
03:11
01:33:57
01:33
01:17:26
+1:38
03:17:42
4.
Kjersti RAMSTAD
Team TriHard
25:10:00
02:46
01:36:30
03:00
01:23:13
+15:34
03:31:38
5.
Sanne L'ABÉE-LUND
25:04:00
02:49
01:36:34
02:05
01:24:36
+16:13
03:32:17
6.
Sara Katrine WATNE
Tromsø Triathlonklubb
24:29:00
02:25
01:34:57
02:00
01:28:14
+17:08
03:33:12
Olympic+ menn:
1.
Eirik SKJESETH
Lofoten Triathlonklubb
21:06
01:12
01:14:47
01:02
58:19:00
--
02:37:11
2.
Jon Estil KRÅGEBAKK
NTNUI
17:13
01:35
01:13:05
00:55
01:06:58
+3:23
02:40:34
3.
Jonas OUDALSTØL
Kck
16:39
01:51
01:18:44
00:48
01:10:30
+12:06
02:49:17
4.
Johannes Immanuel GRAFF
Tromsø Triathlonklubb
22:08
01:53
01:22:26
01:18
01:06:46
+18:12
02:55:23
5.
Romans ALEHINS
R&E4EVER
21:05
02:42
01:28:41
01:34
01:11:58
+29:44
03:06:55
6.
Jan Håkon JUUL
Lofoten Triathlonklubb
25:52:00
02:24
01:21:44
00:45
01:16:43
+31:24
03:08:35
