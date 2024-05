Med 8728 fullførende på 10 km og 1644 i mål på 5 km hadde årets Sentrumsløp, for første gang siden 1995, over 10000 fullførende i voksenløpa. I tillegg kom 814 unge som deltok i barneløpet.

Påmeldingen til neste års løp er allerede godt i gang, og i skrivende stund er 1878 å finne på startlista.

Kondis-medlemmer som vil melde seg på, får 40 kroner i rabatt, og koden du bruker når du melder deg på, finner du her.

Kondis har rabattavtaler med en rekke løp, butikker, reiseselskap etc., og medlemmer kan for eksempel benytte seg av gunstige sportsbilletter hos SAS.

Se alle medlemsfordelene her.



Sentrumsløpet går i en variert løype gjennom sentrale deler av Oslo. (Foto: Samuel Hafsahl)