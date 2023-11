Starten gikk lørdag formiddag klokken 10.00, og det var et solid felt som la av gårde på sin første runde av veldig mange. Frank Løke, Ingrid Lid og franske Erik Clavery var noen av de som satte høy fart fra starten av.

Starten gikk lørdag formiddag 10.00. (Foto: Samuel Hafsahl)



Ingrid Lid løp mot seier - men så ble det bråstopp

Det vekslet en del i front. Erik Clavery lå øverst på listene en god stund, men begynte å få trøbbel utover lørdagen. Det ga mulighet for at Ingrid Lid kunne overta. En mulighet hun definitivt ikke lot gå. Lid tok teten og økte jevnt og trutt på de andre. Rundt klokken halv tre natt til søndag så det ut til å bli både rekorder og seier påløperen fra BFG Bergen Løpeklubb, men så ble det bråstopp.

Det ble ikke seier, men det ble uansett et enormt løp. Lid noterte seg for tre norske rekorder underveis. På 50 miles med 6.20.47. På 12-timersløp med 142,3 km og på 100 miles med 13.46.23.



Ingrid Lid smilte og løp godt i 15-16 timer, men så ble det bråstopp. Allikevel ble det et meget godt løp, med tre norske rekorder. (Foto: Samuel Hafsahl)



Seierherre ute av stand til å snakke

Da Rafal Wos passerte noen minutter før målgang, var det lite som vitnet om at det var en løpsvinner vi observerte. Det var så vidt det gikk framover for den polske løperen, men at farten hadde vært høy tidligere på dagen var utvilsomt. Han vant til slutt med 7 runder til gode på franske Clavery. Det ble 225,16 km da signalet gikk.

Kondis forsøkte å få vinneren i tale både en, to og tre ganger, men Wos hadde nok med å klare og bevege seg.



Rafal Wos disponerte godt og vant Bislett24. (Foto: Samuel Hafsahl)



Julie Aspesletten tok seieren i kvinneklassen

Det var til slutt den tidligere Norseman-vinneren Julie Aspesletten som stakk avgårde med seieren i kvinneklassen. Før start hadde hun et mål om å klare 200 kilometer. Det ble 205,297 og seier.

- Dette var et heftig døgn med høye topper og dype daler om hverandre, sa hun etter løpet.



Julie Aspesletten ble beste kvinne under årets Bislett24. (Foto: Samuel Hafsahl)



Norsk rekord i klasse M70-74

Jarle Busterud fra Løten Friidrett Team 55+ løp et meget jevnt og godt løp, og sørget for å sette norsk rekord i klassen 70-74 år da han løp 164,590 på de 24 timene. Samtidig klarte han en imponerende 27. plass totalt.



Jarle Busterud imponerte med 301 runder. Det holdt til norsk rekord i klasse M70-74. (Foto: Samuel Hafsahl)



Mange gode løp

Andreplass totalt gikk til Erik Clavery, mentaltreneren fra Frankrike, mens Magnus Thorud fra Romerike Ultraløperklubb tok tredjeplassen. Han var fornøyd med plasseringen, men skuffet over at han misset direktekvalifiseringen til Spartathlon med 9,5 kilometer.

Neste beste dame ble Birgitte Nyblin Austgulen fra Danvik Rønners, mens Øyunn Bygstad fra Romerike Ultraløperklubb tok tredjeplassen.



De 15 beste totalt



Plass BIB Navn Land Klubb Klasse Runder Km Tid Etter 1 87 Rafal Wos POL Stajniak Team M45-49 412 225.165 23:59:32 2 143 Erik Clavery FRA TUB M40-44 405 221.686 23:55:37 -7 runder 3 93 Magnus Thorud NOR Romerike Ultraløperklubb M35-39 392 214.695 23:57:18 -20 runder 4 83 Håvard Huru Bergene NOR Romerike Ultraløperklubb M45-49 384 210.335 23:56:40 -28 runder 5 86 Lachlan Mcdonald AUS M40-44 382 208.816 23:59:48 -30 runder 6 181 Julie Aspesletten NOR K23-34 375 205.297 23:55:38 -37 runder 7 160 Pawel Zuk POL Altra Running Team / Stowarzyszenie Polskie Ultra M45-49 372 203.665 23:57:54 -40 runder 8 68 John Frisli Jahre NOR Tjøme Løpeklubb M35-39 371 203.095 23:58:03 -41 runder 9 94 Birgitte Nyblin-Austgulen NOR Danvik Rønners K40-44 354 193.466 23:56:09 -58 runder 10 38 Øyunn Bygstad NOR Romerike Ultraløperklubb K35-39 347 189.980 23:57:47 -65 runder 11 155 Sidsel Skjæggestad Mohn NOR Kongsberg Idrettsforening K55-59 344 188.457 23:56:54 -68 runder 12 49 Geir Nygård NOR Førde IL Friidrett/Amalie i mitt hjerte M55-59 344 188.366 23:57:30 -68 runder 13 67 Markus Åhrman SWE Strömstad löparklubb M45-49 338 184.879 23:59:14 -74 runder 14 150 Ninette Banoun NOR Romerike Ultraløperklubb K55-59 336 184.062 23:57:33 -76 runder 15 176 Jan Rikard Olafsen NOR Kristiansand Løpeklubb M45-49 335 183.078 19:52:20 -77 runder



