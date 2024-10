Re-mila tilbyr distanser for alle aldersgrupper. Barneløpet på 600 meter starter først kl. 14:00, og kl. 14:30 følger 2,5 km for unge løpere i alderen 10-15 år. Hovedløpet med fellesstart på 5 og 10 km går av stabelen kl. 15:00. Her blir deltakerne delt inn i puljer basert på forventet sluttid, med raskeste pulje først. Det blir en løpsopplevelse der publikum kan følge med på løperne gjennom flere runder i det publikumsvennlige sentrumsløypa.



Premier, t-skjorter og underholdning

Alle deltakere får medalje ved målgang, og klassevinnerne på hver distanse blir premiert. Barneløpets 200 første påmeldte får i tillegg en gratis RE-MILA-t-skjorte. For øvrige deltakere er det mulig å kjøpe t-skjorten i forbindelse med påmelding.



Løypebeskrivelse

Barneløpet går i en 600 meter lang runde gjennom Revetal sentrum. For de lengre distansene (2,5 km, 5 km og 10 km) følger løypa samme trase, med runder gjennom parken og langs hovedgaten. Den flate og raske løypa gir gode muligheter for perser, og med start og mål på samme sted blir det en oversiktlig og publikumsvennlig opplevelse.







Seniortrim i egen klasse

En sprek seniorgjeng fra Re helsehus har også meldt seg på årets løp. De møtes ukentlig til trim ledet av John Rognstad, og har nå bestemt seg for å delta på RE-MILA. Arrangøren har derfor opprettet en egen Senior Trim-klasse, som starter kl. 14:30, like bak 2,5 km-klassen. Her blir det et flott syn når denne energiske gjengen tar seg gjennom løypa, kanskje med eller uten rullator. Det er bare å møte opp og heie dem fram til målstreken!





Seniorgjeng klar for Re-mila 2024. (Foto: Re-mila på facebook)





Mer informasjon

