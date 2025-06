Med 153 påmeldte og 140 startende er arrangørene utrolig fornøyd med med den fjerde utgaven på rad med økning i oppslutningen. For den vesle og driftige klubben var det ekstra gledelig å se hele 48 barn i aksjon i Minikureren. Lunderseter IL jobber hardt med rekruttering gjennom blant annet egen sykkelskole, så det å se så mange barn på statstreken både fra egen klubb og fra naboklubber gir klubben ekstra inspirasjon.

Lunderseter IL ønsker at alle barn skal ha like muligheter til å delta, uavhengig av bakgrunn eller økonomi og har defor gratis deltakelse for barn og utstyr til utlån for de som trenger det. (Foto: arrangøren)

Østen debutere med «solo-klar» seier

Årets vinner, Østen Brovold Midtsundstad, som også var best på tekniske stier i Terningenrittet i Elverum for vel to uker siden, imponerte enda mer på Lundersæter. Solør-rytteren tok en tidlig ledelse og økte forspranget jevnt utover i rittet. Med 1:41:24 var han nesten fem minutter foran andremann Sondre Østbye Støvern fra Aaby CK.

Ingen har sett noen sykle bakkene og stiene i Finnskogkureren så lekende lett før, men for de som kjenner Østen var det likevel ingen overraskelse. Den 21 år gamle vålersokningen lever og trener som en proff etter at han denne sesongen tok valget om å satse fullt ut på sykkel og ble en del av Team Hunton Hard Rocx:

Jeg liker tunge bakker og røft terreng best, men det er også viktig å ha med flytstier og enklere partier for å gjøre sporten tilgjengelig for flere. Tidspunktet for arrangementet er perfekt og det er en fin oppkjøring til NM. Jeg kommer nok tilbake neste år!

Ti beste tur menn:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Østen Brovold Midtsundstad Solør CK / Team Hunton Hard Rocx M20-29 1:41:24 2 Sondre Østbye Støvern Aaby CK M17-19 1:46:22 3 Martin Røste Omdahl Raufoss & Gjøvik SK / Team Hunton Hard Rocx M20-29 1:46:23 4 Jonas AMUNDSEN Nes SK M30-39 1:46:36 5 Steffan Hartz Repshus CK Elverum M50-59 1:50:00 6 Eirik Bakke Nes Sp.Kl. Sykkel M30-39 1:51:28 7 Johan Prosvik Aarvåg Re SK M17-19 1:52:14 8 Gustav Amundsen Nes SK M20-29 1:52:14 9 Ole Dalsjø Glåmdal SK M30-39 1:52:15 9 Bersvenn Støen CK Elverum M40-49 1:52:15

Alle resultater

Forsvarte seieren

I kvinneklassen leverte igjen Thrude Natholmen et solid ritt som ga seier med vel tre minutter til Cathrine Andersen fra Odal SK på 2:18:10, og Sandefjord-rytteren viste at hun trives aller best når forholdene er litt ekstra tøffe:

Jeg er ikke så veldig teknisk i terrenget siden jeg primært er landeveissyklist, så jeg liker når det er harde bakker og veier hvor jeg kan bruke kreftene mine maksimalt. Det er en paddeflat løype som ikke er noen fordel for meg, men hvis det blir dårlig vær og mye vind, så stiller jeg! Det er da jeg er best.

Lørdagens vinner i Finnskog-terrenget trener mot NM tempo på landevei senere i juni der hun har vært topp 10 i NM i 16 år.

Thrude Natholmen sikter seg inn på sin andre seier på rad i Finnskokkureren. (Foto: Desiree M. Kristiansen/Terrengsykkelpodden)

Tur kvinner:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Thrude Natholmen Sandefjord SK K50-59 2:18:10 2 Cathrine Andersen Odal SK K30-39 2:21:32 3 Siw Storsveen CK Elverum K50-59 2:31:49 4 Lill Mari Andersen Puls K30-39 2:58:01

Ny trasé med nye muligheter

I år fikk løypa en ekstra dimensjon da et gammelt stiparti som ikke har vært åpent siden 70-tallet ble ryddet til Finnskogløpet i fjor. Nyvinningen fikk svært gode tilbakemeldinger, bl.a. fra 58-åringen Steffan Hartz Repshus som har over ti seire i rittet, senest i fjor:

Traséen er nå på Norges Cup-nivå. Jeg er mer fornøyd med femteplassen i dag enn seieren i fjor, for nivået på de som slo meg i dag er mye høyere enn tidligere. Den er ikke teknisk krevende eller farlig, så også trimmere kommer seg greit gjennom. Hvis det blir lagt inn et lite stiparti etter grusstrekningen ved Smedtorpet, så blir det prikken over i-en. Men allerede nå holder traseen Norges Cup-nivå!

Finnskogkureren framfor alle andre - Steffan Hartz Repshus - i aksjon under årets ritt. (Foto: Desiree M. Kristiansen/Terrengsykkelpodden)

Arrangørene lover å komme tilbake til akkurat det. Det er nemlig ikke umulig at Finnskogkureren kan være aktuell for Norges Cup allerede i 2026.

Finnskogkureren har vært arrangert i over 30 år, men opplevde en kraftig nedgang i deltakelse i årene før pandemien. De siste fire årene har det igjen vært en gradvis økning.

- Nå er vi på et nivå der arrangementet både gir økonomisk grunnlag og fremtidstro for videre drift, avslutter lederen i Lunderseter IL, Petter Berg.