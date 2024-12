I en pressemelding 27. desember offentligjør reiseoperatøren TUI at de utvider satsingen på maratonreiser til varmere strøk og blir ny hovedsponsor for TUI Mediterranean Marathon League bestående av fire maraton på Kypros, i Hellas, på Mallorca og Sicilia. (Foto: TUI)

Maratonløpere blant plamer lags kysten på Mallorca. (Foto: TUI)

– Vi gjorde comeback som hovedsponsor for TUI Palma Marathon Mallorca i år. Det var ekstra morsomt at en nordmann, Thomas Kjetland, løp seg inn til en sterk tredjeplass. Nå fortsetter TUI satsingen som sponsor for maratonløp på destinasjonene våre rundt om i verden, sier kommunikasjonssjef for TUI i Norge, Anne Mørk-Løwengreen i pressemeldingen.

Reportasje fra Palma Marathon Mallorca 2024: Thomas Kjetland med en 3. plass i Palma Marathon Mallorca

Reise- og idrettsopplevelser

TUI Mediterranean Marathon League er en del av TUIs nye strategi som idrettssponsor. Tanken er å kombinere reiseglede og idrettsglede.

– TUI Mediterranean Marathon League handler om mye mer enn bare løping. Det er en feiring av idretts- og reiseopplevelser på noen av Middelhavets mest ikoniske destinasjoner. Vi er glade for at gjestene våre har muligheten til å utforske disse vakre reisemålene på en mer dynamisk måte, sier Magnus Hüttenberend som er sponsorsjef i TUI Group.

Thomas Kjetland (ytterst til høyre) fra Trondheim og Omegn Sportsklubb løp inn til en solid tredjeplass under den 20. utgaven av TUI Palma Marathon på Mallorca søndag 20. oktober 2024. (Foto: Arrangøren)

Starter der Afrodite ble født

Den første maratonen i TUI Mediterranean Marathon League går av stabelen på Kypros 3. mars 2025 . Ruten starter i Pafos, stedet gudinnen Afrodite ble født og fortsetter langs middelhavskysten.

. Ruten starter i Pafos, stedet gudinnen Afrodite ble født og fortsetter langs middelhavskysten. Det andre løpet er Aleksander den store maraton i Hellas 6. april . Løpet starter, der Aleksander ble født, i byen Pella. Ruten går videre til storbyen Thessaloniki.

. Løpet starter, der Aleksander ble født, i byen Pella. Ruten går videre til storbyen Thessaloniki. Det tredje løpet er TUI Palma Marathon Mallorca 19.oktober , hvor 10.000 deltakere svetter seg gjennom Palmas vakre kyststier og bygater.

, hvor 10.000 deltakere svetter seg gjennom Palmas vakre kyststier og bygater. Serien med maratonløp avsluttes i Palermo på Sicilia 17. november 2025.

– Løping er trendy

– Løping er jo blitt skikkelig trendy både i Norge og internasjonalt spesielt etter pandemien. Det finnes jo ikke noe bedre enn å kombinere to fantastiske ting, nemlig å oppleve verden samtidig som en bruker kroppen aktivt og kanskje slår noen personlige rekorder, sier Anne Mørk-Løwengreen.