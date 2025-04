Det høje deltagerantal var en behagelig overraskelse for arrangøren IL Express med konkurrence fra bl.a. Small Sand backyard ultra i Lillesand med 174 deltagere samme dag. Deltagerantallet gjorde det sjovere for alle selvom det betød kø i udlevering startnumre, som det ses af billedet..

Alle nåede frem til starten, som måtte udsættes med 15 minutter på grund af den store tilstrømning. Foto: HK Nielsen

Dagen startede med 400 meter børneløb på stadion, og her havde alle lyst til at skynde sig frem til den ventende medalje i mål. Foto HK Nielsen

5 km

5 km starter og slutter med omgang på stadion. I starten følges 5 km-løberne med halvmaratonløberne mod Grimstad indtil de kommer til Strand hotel. Her vender 5 km om og tager promenaden tilbage til havnen før det går op på Heia og igennem skoven til Storesand. Herefter bærer det tilbage til stadion. Alle 37 startende kom også i mål. Første løber i mål var Marita Taksdal Aasen, Egersund idrettsklubb på 19.10 fulgt af Patrick Dahl-Christoffersen født 2010, som løb på 21.06.

37 løbere parat til start på 5 km. Foto: HK Nielsen

Starten er gået og daglig leder i IL Express Bjørnar Borgestad Moen forrest er parat til at vise næste generation nogle af Feviks lyksaligheder. Foto: HK NIelsen

Kristiansand løpeklubb sender mange løbere til arrangementerne i Fevik. Her er det klubbens Kai David Didriksen Arntzen (5) og Jan Theo Arntzen (6), som løber sammen med Even Dale. De kom alle tre i mål indenfor 30 sekunder. Foto: HK Nielsen.

Luke Bull Pedersen med nummer 16 er 9 år og blev ledsaget af sin mor Charlotte Bull Andersen på ruten, og havde en dejlig løbsoplevelse. Foto: HK Nielsen.

Caroline Tiller (32) o Tiril Mogstad Vigre (31) fulgtes ad hele vejen. Foto: HK Nielsen.

Løbets hurtigste mandlige deltager var 15 år gamle Patrick Dahl-Christoffersen, som her ses på Fevik havn. Foto MH Nielsen.

Løbets to hurtigste damer var Marita Taksdal Aasen forrest her fulgt tæt at nummer to Elise Ribe Gauslå født i 2010. Foto: HK Nielsen.

HALVMARATON

De hurtigste uanset aldersklasse ses nederst.

119 løbere parat til start på halvmaraton. Foto: HK Nielsen

Løbets senere vinder Aron Haile Tesfamichael, Grimstad løpeklubb fører feltet an, her tæt fulgt af løbets nr. 5 Jon Kristian Aasen Egersund idrettsklubb. Foto: HK Nielsen

Den første kilometer løbes på stadion før turen går mod Grimstad og søen Rore. Foto: HK Nielsen

Start nummer 457 Torbjørn Garman Hellestø leder en større gruppe, som dog efterhånden blev meget spredt. Foto: HK NIelsen

Startnummer 196 Alf Hetland ser optimistisk ud. Foto: HK Nielsen

Filippo Sanfilippo købte hus i Fevik fredag og blev nummer to halvmaraton lørdag. Foto: HK NIelsen

To blad Haugenes med fornavne Camilla (130) og Margunn (129) sammen med Cathrine Sandnes, Hope IL. Foto: HK Nielsen

Jon Kristian Aasen, Egersund idrettsklubb på vej mod vendepunktet ved Rore. Foto: MH Nielsen

Eivind Kvitstein BFG Bergen løpeklubb var en af mange tilrejsende. Han kom ind på tredjepladsen. Foto: MH Nielsen

Espen Ruud, Odds ballklubb (151) og Eirik Tveiten (149), NTNUI havde begge fundet frem til Fevik og blev belønnet med pladserne som nr. 4 og 7. Foto: MH Nielsen.

Eirik Rosseland, Kristiansand løpeklubb i fin stil ved Rore. Foto: MH Nielsen.

Håkon Auale Lundval, G16 kæmper for at holde sig foran Sander Abrahamsen, som kommer bag. I mål var rækkefølgen modsat. Foto: MH Nielsen

Magnus Næss Eriksen, Giv-Akt IL forrest i fin løbestil. Foto: MH Nielsen

Jan Magnus Brevik ser ud til at have det hårdt, men tiden blev alligevel så god som 1:30:36. Foto: MH Nielsen.

Der gik mange tog denne lørdag eftermiddag selv det sidste tog gik på denne strækning i 1961. Her er Remi Roen Omland lokomotiv. Foto: MH Nielsen

Tom Jensen nyder omgivelserne ved Rore. Foto: MH Nielsen.

Henrik Myrslo-Kønig i et tankefuldt øjeblik. Foto: MH Nielsen.

Løbets nummer to Christine Gran løb på 1:35:22. Foto: MH Nielsen

En dejlig dag synes Kim Ivar Lund at vinke til fotografen: MH Nielsen.

Et nyt tog: Her er Hans Petter Roaldsnes lokomotiv. Foto: MH Nielsen.

Løbets nummer 4 lokale Linn Cecilie Dahl Tallaksen i fin stil bag Per Olav Collin. Foto: MH Nielsen.

Der er mange måder at løbe på, og vurderet ud fra tiderne, så er alle effektive. Her er det Stian Wirak som trækker. Foto: MH Nielsen.

Nok et tog her med lokomotiverne fra venstre Espen Vandsemb Offerdahl og Kenneth Larssen. Foto: MH Nielsen.

Øyvind Terkelsen, Hope IL i et koncentreret øjeblik. Foto: MH Nielsen

Solveig Granås representerer Arendal triathlon, som er flittige gæster til alle løb i Fevik. Foto: MH Nielsen

Nok et tog, hvor vognene ses i denne rækkefølge: Margunn Haugenes, Stine Berg-Nielsen, Åshild Bøhler Anja Kristin Notland-Nilsen, Harald Albert Bell. Foto: MH Nielsen

Kjell Torkelsen (467) foran Atle Hellvik Havsjø. Foto: MH Nielsen.

Lokale Torstein Sætra i effektiv løbestil. Foto: MH NIelsen

Kristina Jetkevice, Arendal triathlon på vej mod vendepunktet. Foto: MH Nielsen

Fevik halvmaraton er en ud-hjem rute, sådan som det tydeligt ses her, hvor Joakim Leifsen (459) møder Sverre Engebretsen. Foto: MH Nielsen.

Adeline Tran Pettersen på vej mod vendepunktet. Foto: MH Nielsen

Lena Louise Vennesland skarpt forfulgt. Foto: MH Nielsen.

Løbets vinder Marianne Snekkenes får tiden 1:34:20 af tidtager Allan Metzler fra IL Express. Foto: Il Express

Bjarni Durhus i mål på 1:38:43. Foto: MH Nielsen

Linn Brevik Andersen, Grimstad løpeklubb blev nr. 3 med tiden 1:38:57. Foto: MH Nielsen

Ultraløber Jørgen Strand manglede 20 km, og så blev det endda til 21,1 i Fevik. Foto: MH Nielsen

Hård kamp om placeringerne, men 123 Erlend Horverak trak det længste strå og spurtede sig ind foran Aleksand Hayes Sundby. Foto: MH Nielsen.

Grimstad løpeklubb stiller flittigt op i Fevik. Her løber Kenneth Gorman i mål på 1:43:00. Foto: MH Nielsen.

I mål med et smil: Kim Ivar Lund på 1:43:23. Foto: MH Nielsen.

10 år siden sidste deltagelse i Fevik halvmaraton. Albert Andersen, Grimstad løpeklubb viste at det ikke var passive 10 år med tiden 1:43:27. Foto: MH Nielsen.

Sverre Engebretsen, Grimstad løpeklubb på vej i mål i tiden 1:44:45. Foto: MH Nielsen

Grimstad triathlons Preben Ankersen fik tiden 1:45:58. Foto: MH Nielsen

Stine Berg-Nilsen fik 1:49:06 noteret af Allan Metzler i mål. Foto: MH Nielsen

Mari Ravn fik 1:50:12 og kommer forhåbentligt igen næste år for at løbe under 1:50. Foto: MH Nielsen

I mål med et smil II: Nina Marie Gyberg. Foto: MH Nielsen

Der spurtes: 102 Kristian JørgenGythfeldt, Slependen beholder forspringet og slår Harald Alber Bell med 1 sekund. Foto: MH Nielsen.

Løbets næstældste deltager årgang 1950 Torleif Undheim, LIllesand løber i mål på imponerende 1:54:45. Foto: MH Nielsen.

Med smil i mål III: Lotte Halvorsen.

Netop fyldt 80 år: Kjell Ivar Moen, Grimstad løpeklubb bliver ved at imponere. Her blev tiden 2:02:11. Foto: MH Nielsen

Allan Metzler er parat til at modtage Sven Arthur Ljosland. Foto: MH Nielsen

På vej mod mål på stadion i fin stil: Lone Ruud. Foto: HK Nielsen

Næste arrangement i Fevik er 3.000 og 5.000 m på bane søndag 11. maj kl. 1200.