Når det gjaldt værforholdene så var det 6-7 grader, solgløtt, noen snøfnugg og vind fra nord med opptil 12 m/s i kastene. Særlig på det første strekket var motvinden merkbar.

Løypelengden på Valderøya Rundt er 8,7 km. Det følger for det meste fortau, men også litt grusveg midtveis i løpet. Start og mål er ved Idrettshallen i Giske kommune.

Begge tovalvinnerne i løpet var for oss ubeskrevne blad. Jonas Bjørnerem fra Midsund vant herreklassen på tiden 29.39. Vi leser at Jonas også var med på Valderløpet i 2022. Da blei han nummer fire med tiden 31.40, altså en forbedring med 2 minutt på to år. Jonas har vunnet et løp tidligere. Det var Kyststien Rundt i Bud i 2023.

På forhånd var det tre favoritter som markerede seg ganske tidlig i løpet. Men bak disse løperne lå det en kar fra Romsdal og lurte i ly for vinden. Det var Jonas Bjørnerem, og til slutt stod det mellom 24-åringen Jonas og 50-åringen Kristian Nedregård fra Ålesund. Ungdommen hadde raskeste spurt. Kristian fikk tiden 29.47 og Lars Thoresen Haug, Ålesund blei nummer tre på tiden 29.54.

Også i kvinneklassen fikk vi en overraskelse. Silje Nilsen fra naboøya Giske blei vinner på tiden 34.39. Janne Elin Vatnaland, Ålesund blei nummer to med tiden 36.18. På tredjeplass kom Kari-Anne Tryggestad Ryste, Sunnylven IL i klasse K55-59 år på tiden 37.02.

RESULTATER

Mange deltakere, men også mange tilskuere i dagens løp på Valderøya

Han gjør det igjen, startnummer 247 Jens Petter Fylling. Han vinner starten og får bilde av seg i media. I mål blei han nummer 29

Så følger Lars Thoresen Haug (177), Kristian Nedregård (296) og Frode Bakken (235)

Hilmar Kråkenes (237), Svein Oskar Nedregård (288) og Kristoffer Nonstad (243)

Halveis i løpet har vi denne trioen i tet. Men han vi ikke ser på bildet og som ligger i rygg, er Jonas Bjørnerem

Ole André Lukkedal blir til slutt nummer 5

Karl Idar Vik blir nummer 6

Frode Fuglehaug tar sjuendeplassen

Hilmar Kråkenes blir nummer 8

Silje Nilsen blir beste kvinne i Valderløpet

Janne Elin Vatnaland tar andreplassen

Kari-Anne Tryggestad Ryste (186) blir tredje beste kvinne. Startnummer 220 er Tore Rørstad

Så kommer May Evy Nesheim

Mari Torvanger blir nummer 5 i kvinneklassen

Jonas Bjørnerem vinner Valderløpet 2024

Jonas etter målgang. Han hadde god støtte fra familiemedlemmer fra Midsund (bak)

Kristian Nedregård blir nest beste herreløper

Lars Thoresen Haug tar tredjeplassen

Marcus Megrund blir fjerdemann