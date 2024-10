Løypa er rekna for å vere rask. I år deltok ikkje dei heilt store profilane, men vinnartida vart likevel på 2.14-talet. Vinnaren, Vegard Wergeland Hansen, utflytta gloppar, var raskaste mann, og han reknar seg nok sjølv som ein avansert mosjonist. Tida hans var 1.14,30.



Vegard Wergeland Hansen var best på halvmaraton. (Foto: Vidar Nyhammer)



Halvmaraton menn // Topp 10

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 74 Vegard Wergeland Hansen Team Dæhlie M35-39 1:14:30 2 101 Jørn Snorre Øvstedal Skåla IL M40-44 1:18:02 3 72 Hilmar Kråkenes Velledalen IL M45-49 1:18:05 4 51 Arild Sandal EY BIL / Skavøypoll IL M23-34 1:18:06 5 126 Rune Venøy Eid IL M45-49 1:19:16 6 71 Tor Halvar Botnen Volda Turn og IL M40-44 1:19:30 7 178 Karl Idar Vik Syvde IL M40-44 1:19:45 8 172 Terje Rebbestad Tartanmandag M40-44 1:20:02 9 67 Håvard Gimmestad Sandane Turn og Idrettslag M40-44 1:20:36 10 177 Joachim Olsvik Ålesund FIK M50-54 1:21:03



Beste tid i kvinneklassen hadde Helene Melsom Tungesvik, tida hennar var 1.22,19.



Helene Melsom Tungesvik ble beste kvinne. (Foto: Vidar Nyhammer)



Halvmaraton kvinner // Topp 10

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 144 Helene Melsom Tungesvik Twr/Team Dæhlie K23-34 1:22:19 2 125 Ingunn Reikvam Ravnestad Gloppen Tannhelse K35-39 1:33:32 3 62 Joanna Ganc-Petersen Fjellhug/Vereide il K50-54 1:33:59 4 95 Malin Berge Ålesund K23-34 1:34:03 5 170 Marianne Kriken Ørsta IL / Tartanmandag - ØIL K40-44 1:34:19 6 135 Erika Oginte Velledalen IL K35-39 1:35:00 7 127 Ida Engelsen Lange Survitec Safety Solutions Norway K35-39 1:38:28 8 164 Ingrid Nordahl Førde IL K40-44 1:38:32 9 45 Elisabeth Gausdal Sandane K40-44 1:39:52 10 186 Nina Helen Oppheim Sandane K23-34 1:40:08



Fjellhug/Vereide il er arrangør av Gloppen Halvmaraton, og i år la ein inn to nye øvingar. 10 km har ein snakka om i fleire år, og i sommar kom det også fram ønskje om å la rullestolpiggarar få prøve seg langs Gloppefjorden.



10 kilometeren var endelig på programmet. (Foto: Vidar Nyhammer)

Isabell Katharina Valen frå Innstranda il ønskte å pigge heile halvmaratondistansen, og gjorde det på den gode tida 1.30,48. Lars Andresen jr frå Byåsen valde 10 km, og fekk tida 43.31. Begge desse er utøvarar på høgt nivå. Lars har vore i skiktet kvalifisering til Paralympics, meda Isabell var teken ut i VM i snøsport i 2022. Topp utøvarar på startstreken i Gloppen!



Isabell Kathrina Valen pigget halvmaraton. (Foto: Vidar Nyhammer)

Det var surt ver, med regn, men lite vind, under året arrangement. Sett på bakgrunn av dette er det imponerande når fleire av løparane set personlege rekordar. Wergeland Hansen si vinnartid var raskare enn tida hans under Drammen Maraton, som gjekk under betre forhold. Løypa er kjend for å spore til rekordar, med største høgdeskilnad på 17 meter.



10 km menn // Topp 10

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 311 Håvard Klakegg Jølster IL M20-22 33:17 2 249 André Haugsbø Gaularil M45-49 33:34 3 310 Leon Tveito Jølster IL M16-17 35:00 4 265 Lars Anders Hoel Valldal IL M23-34 35:15 5 217 Vegard Holsen Førde IL M35-39 37:00 6 226 Andreas Svingheim Magerøy Lillehammer M23-34 38:14 7 219 Lasse Øvrelid Norconsult M23-34 39:23 8 203 Torje Bjellaas Jølster IL M50-54 41:02 9 243 Ahmed Hersi IL Brodd M45-49 42:10 10 312 Markus Djupvik Sandane Turn og Idrettslag M12-13 42:48



Håvard Klakegg foran André Haugsbø. (Foto: Vidar Nyhammer)

10 km kvinner // Topp 10

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 270 Jeanette Haugsbø Gaular IL K35-39 41:02 2 215 Hanne Stavø Storkås Team Tempotorsdag K23-34 44:14 3 230 Ragnhild Gundersen Sandane Til/Sfebil K45-49 46:50 4 235 Vilde Støle Melsom Bergen K23-34 47:54 5 210 Pia Kvernevik Måløy IL K35-39 48:24 6 220 Juliane Lefdal Losnegard Nordfjordeid K23-34 49:26 7 248 Aase Britt Øygard Jølster IL / Gubbetrimmen K55-59 51:48 8 227 Henriette Naustdal Nordfjordeid K23-34 52:12 9 221 Ida Kristine Eikenes Hyen IL K23-34 52:49 10 212 Kristine Gustavsen Hansen Sandane K40-44 53:13





Arild Sandal fra Skavøypoll (51) og Tor Halvor Botnen fra Volda Turn og IL. (Foto: Vidar Nyhammer)