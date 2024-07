Larvik Kyststien Trail Ultra går fra Helgeroa og følger kyststien via Stavern og Larvik til mål på Gon Camping. Løpet er ca. 50 kilometer langt og går i vakkert og utfordrende kystlandskap!

Det var rekordoppslutning om årets løp som var det sjette i rekken etter oppstarten i 2018. 109 startet og 104 fullførte løpet på alt fra under fire til tolv og en halv time. Arrangørene kunne fått med langt flere hvis kapaisteten hadde tillatt det, men måtte sette stopp for påmeldinger og innføre venteliste.

19 sekunder fra løyperekord

Det ble suverne vinnere i både dame- og herreklassen i årets løp. Dagens raskeste, Dag Ådne Hatlevoll, var også fattige 19 sekunder bak løyperekorden satt av Aasmund Kjøllmoen Steien i 2022 da Luster-løperen kom inn på 3:52:08. Med det var han nesten 17 minutter foran nr. 2, Mats Hobæk fra Gjerpen IF som på sin side hadde følge av Jens Ole Sætha fra Søre ÅL IL under halvannet minutt bak.

Herrepallen. (Foto: Pernilla Josefsson)

Dameklassen ble vunnet av på 4:44:27 med Marianne Årdalen fra Skien og Eline Caspersen Grimsmo fra Fossum på delt andreplass 40 minutter bak den Kristiansand-baserte danske vinneren.

Katja Lykke holdt humøret og farten oppe og rykket en plass opp fra fjorårets 2. plass i LKTU. (Foto: Tom Christensen)

De tre sprekeste damene på seierpallen i sola. (Foto: Pernilla Josefsson)

Årets løp gikk i steikende sol, og av de mange postive tilbakemeldingene på servicen, ser dusjen underveis ut til å være aller mest uvurdelig.

“Årets løperhjerte”

Alle de over 100 fullførende mottok medaljen i egenprodusert lokal bjørk, og det vanket gratis startplass i det populære løpet i 2025 til vinnere og tifeldige utvalgte. For første gang ble det også delt ut en pris til “Årets løperhjerte” som også er en gratis startplass neste år. Prisen gikk til Mari Melsom Kristensen for hennes uselviske innsats og støtte ved å inspirere, motivere og hjelpe andre gjennom årets løp.

Alle resultater:

