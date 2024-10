Ntagunga og Dommersnes raskest på 10 km

Kiruhura Emmanuel Ntagunga var raskest blant herrene i årets PB Milå. Han løp inn til en imponerende tid på 30.07, og var hele 1 minutt og 45 sekunder foran nummer to, Einar Kalland-Olsen fra Gjesdal IL. Etter målgang uttrykte Ntagunga glede over løpet, men påpekte at den siste delen av løypa var utfordrende:

- Den siste delen av løypa var hardest, men jeg nøt hver meter, sa Ntagunga til Randaberg24.

Kiruhura alene i tet. (Foto: Tore Melberg)



Tre beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kiruhura Emmanuel Ntagunga Sandnes IL M23-34 30.07 2 Einar Kalland-Olsen Gjesdal IL M23-34 31.52 3 Reidar Austrheim Jølster IL M23-34 31.58



Kristine Dommersnes fra Haugesund Idrettslag gjentok fjorårets seier i kvinneklassen. Selv om forholdene var tøffere i år, med motvind på deler av løypa, løp hun inn på 33.57.

- Forholdene var bedre i fjor, men så klarte jeg målet mitt på under 34 minutter, sa Dommersnes fornøyd etter løpet.



Kristine Dommersnes på vei mot seier. (Foto: Tonja Hjøllo)



Tre beste damer

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Kristine Dommersnes Haugesund Idrettslag K23-34 33.57 2 Adele Norheim Henriksen Gular IL K20-22 34.46 3 Ingrid Syltern Nerland Gular IL K20-22 35.05





Kristine Domemrsnes i godt humør før start. (Foto: Kjell Rune Fjellheim)



Første utgave av 5 km - Måkestad Apold og Lægran på topp

Det var også premiere på en 5-kilometer i regi av Grødem Runners. I herreklassen var det Lars-Olav Måkestad Apold fra Gular IL som tok seieren med tiden 15.37. Han lå i teten fra start og sikret førsteplassen, selv om han kjente på presset fra de andre deltakerne bak seg:

- Jeg skulle ønske jeg klarte å løpe på under 15 minutter, men jeg ga alt, sa Måkestad Apold til Randaberg24.





Lars-Olav Måkestad Apold ble best på 5 km. (Foto: Tore Melberg)



Kamp om å være nest best, mellom Alexander Skurve (1703), Thomas Førland Asgautsen (1507) og Sondre Nedrebø (1786). (Foto: Tore Melberg)

Tre beste menn

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Lars-Olav Måkestad Apold Gular IL M23-34 15.37 2 Alexander Skurve Sandnes IL M23-34 15.45 3 Thomas Førland Asgautsen Spirit Friidrettsklubb M35-39 16.01



I kvinneklassen var det Mathea Lægran fra Skjalg IL som stakk av med seieren på 17.20. Dette var hennes første løp på denne distansen, og hun var svært fornøyd med å stå på toppen av pallen til tross for en krevende siste bakke.

- Jeg håpet på førsteplassen blant kvinnene, men bakkene her var tøffe, sa Lægran til Randaberg24.





Mathea Lægran løp best av damene på 5 kilometer. (Foto: Tore Melberg)



De tre beste kvinnene

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Mathea Lægran Skjalg IL K16-17 17.20 2 Christina Maria Toogood Sandnes IL / UiS BIL K35-39 17.32 3 Linea Helgevold Fjelldalselv Haugesund Idrettslag K12-13 18.14



Det er gøy å løpe løp, og ikke minst være fartsholder. (Foto: Tore Melberg)



Forfølgergruppen på 10 km. Anført av Njørnar Ustad Kristensen (975) og Martin Schei (11). (Foto: Tore Melberg)



Tommel opp fra Kay Zaccarini, som løper for arrangørklubben Grødem Runners. (Foto: Tore Melberg)



En gruppe som har 40 minutter eller bedre som mål på 10ern. (Foto: Tonja Hjøllo)



Tilskuer som vil være med neste år. (Foto: Tore Melberg)



Se alle resultater her