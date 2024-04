133 deltakere fullførte en av de tre distansene under årets utgave av Hålandsvatnet rundt. Mest populær var den korteste distansen på 7 kilometer, hvor 122 løpere fullførte. 90 løpere valgte og fullførte halvmaraton, mens 21 løpere kom seg gjennom løypa på den mellomste distansen over 14 km.



Halvmaraton

I herreklassen på den lengste distansen halvmaraton, var det Tom Ole Dalsrud fra Skjalg IL som tok vant med 1.14.48, tett fulgt av Gaute Byberg (1.15.04) fra Spirit Friidrettsklubb. Erlend Aano fra Spirit tok tredjeplassen med 1.20.25. På kvinnesiden var det Elisabeth Knudsen fra GTI Friidrettsklubb som vant på 1.28.28. Det var kun to sekunder foran klubbvenninne Berit Marie Skretting som løp på 1.28.30. På tredjeplass kom Ingrid Skramstad Skeie fra Stavanger.





Tom Ole Dalsrud (t.v.) tok seieren foran Gaute Byberg (t.h.) (Foto: Ingolf Dale)





Elisabeth Knudsen (i midten) vant kvinneklassen foran Berit Marie Skretting (bakerst). Her sammen med Torodd Nilsen som ble nummer 10 i herreklassen. (Foto: Ingofl Dale)



7 km og 14 km

På 7-kilometeren var det full dominans av Sandnesløpere. Best var Kiruhura Emmanuel Ntagunga som vant løpet klart på 21.20. Frew Zenebe Brkineh løp i mål 41 sekunder senere, og fikk sluttid 22.01. Tredjeplassen gikk til nok en Sandnesløper, Torstein Meling, som løp på 23.47. I kvinneklassen ble det også Sandnes IL på topp da Tuva Alme vant med 50 sekunder på tiden 24.12. Mia Bø fra Skjalg IL ble nummer på 25.02, mens Christina Maria Toogood, også hun fra Sandnes IL, ble nummer tre med 25.41.



På den doble distansen ble det dødt løp mellom Erlend Birger Eggum fra GTI friidrettsklubb og Atle Strandmyr fra CHC helisport. De løp i mål på 1.09.22. Sistnevnte er en habil golfspiller, med flere klubbmesterskapsseire for Randaberg golfklubb. Når det gjelder Erlend Birger Eggum, så føler vi det verdt å nevne at han er 66 år gammel. Alder ingen hindring for seier. I kvinneklassen tok Karina Aabø Henningsen fra Hundvåg Runners en klar seier med 1.18.12, foran Signe Moltu fra Ocean Installers.



