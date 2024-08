Vossaton løpsfestival, som ble arrangert for tredje gang i helgen, viste en sterk vekst i antall deltakere. Med 171 påmeldte løpere, doblet arrangementet antallet startende sammenlignet med året før. Selv om været var preget av regn, spesielt på formiddagen, stilte 150 av de påmeldte til start.





At det regnet la ingen demper på stemningen for Pål Akselberg (717) og Stian Trondsen (765). (Foto: Arrangøren)



Ambisjoner om videre vekst

Tore Tvilde fra Voss IL uttrykte stor tilfredshet med årets rekorddeltakelse, men han påpekte også at enda flere kunne ha deltatt dersom været hadde vært bedre.

- Det er mange som melder seg på 5 km og barneløp samme dag som løpet, og med bedre vær tror jeg vi kunne hatt over 200 deltakere, sa han til Avisa Hordaland.

Til tross for regnet, var arrangørene godt fornøyde med gjennomføringen av løpet.

- Vi har ambisjoner om at Vossaton skal vokse seg enda større i fremtiden, la Tvilde til. Nytt for året var også løypa for halvmaraton, som ble lagt rundt Vangsvatnet. Denne endringen ble godt mottatt av deltakerne, som beskrev den som "mer løpsvennlig".





Løperne på 5 kilometer. (Foto: Arrangøren)



Raskeste tider i mål

Halvmaratonet startet klokka 11 fra Gjernes, mens 5 km-løperne la ut fra Prestegardsmoen en halv time senere. Barneløpet ble avholdt på og rundt idrettsplassen. Etter målgang ble deltakerne belønnet med medaljer, drikke, bananer og lapper i det nye Idrottshuset.



De 5 beste menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Harald Solhaug Næss Voss M23-39 1:17:57 2 Bjarte Mørkve Voss M23-39 1:22:21 3 Mario Midje Baltov Aurland IL M23-39 1:22:37 4 Vegard Hansen Voss IL M23-39 1:24:01 5 Torkel Ristebråten Voss M23-39 1:24:31



Blant kvinnene var det Jori Mørkve fra Voss IL som var raskest i halvmaraton med tiden 1.28.31. I herreklassen gikk seieren til Harald Solhaug Næss fra Voss, som løp inn til 1.17.57. Begge disse tidene er imponerende med tanke på den kuperte løypa rundt Vangsvatnet.



De 5 beste kvinnene

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Jori Mørkve Voss IL K40-44 1:28:31 2 Emma Herre Nedkvitne IL Ørnar K15-17 1:34:49 3 Eline De Leeuw Vossabox K23-39 1:37:26 4 Bente Himle Voss K23-39 1:41:32 5 Heidi Kolve Voss IL K23-39 1:45:42





Jori Mørkve er ferdig med sin halvmaraton om få sekunder. Og det ble seier. (Foto: Arrangøren)



Harald Solhaug Næss (798) stakk rett i tet fra start. Han var raskest gjennom hele løypa. Bjarte Mørkve (708) ble nummer to. (Foto: Arrangøren)



I 5 km-løypa var det Skage Ringheim-Helgaset fra Voss IL som vant herreklassen med tiden 16.54, mens Emma Rongve Brattebø, også fra Voss IL, var raskest blant kvinnene med tiden 20.44.



De 5 beste menn på 5 km

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Skage Ringheim-Helgaset Voss il M15-17 16:54 2 Viktor Karlstrøm FBK Voss M15-17 17:10 3 Peder Røthe Aker Bulken IL M18-19 17:33 4 Vegard Krangnes Bjørgum IL M13-14 19:12 5 Tor Svanøe TnT Trening M40-44 19:23



De 5 beste kvinner på 5 km

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Emma Rongve Brattebø Voss IL K15-17 20:44 2 Ane Rognebakke Voss il K15-17 20:46 3 Edel Rognebakke Voss il K13-14 21:37 4 Thale Bøe Bryn Ørnar IL / Ørnar K10-12 22:45 5 Anna Aas Voss Il K15-17 22:49





Skage Ringheim-Helgaset var raskest av gutta på 5 kilometeren. (Foto: Arrangøren)



Emma Rongve Brattebø vant kvinneklassen på 5 kilometeren. (Foto: Arrangøren)



Se alle resultater her