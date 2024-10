100 miles – årets nyhet

Det ble et rekordpreget Lommedalen Rundt denne helgen. Det har aldri tidligere vært så mange som 712 påmeldte. I Lommedalen Rundt traséen (19 km) ble det gjennomført over 585 runder, dvs. over 11 000 km, og deltakerne var til sammen nærmere 1560 (!) timer ute i den ikke akkurat knusktørre traseen. Soleklare nye rekorder og imponerende tall for folkehelsa! Snittiden på en runde ble ca. 2 timer og 40 minutter, noe som er ganske sterkt gitt krevende løype med mange høydemetre og mye teknisk løping.

Til tross for tidvis gjørmebad, klarte Oscar Størmer (Oppsal Orientering) utrolig nok å sette løyperekord på 19 km med 1:18.58, en forbedring på 37 sekunder. En overlegen seier, uten at det forringer prestasjonene til hverken Kristian Stenerud på andreplass (1:23:38) eller Martin Hallberg på tredje (1:23:49). Blant kvinnene var Tonje M. Guriby på 1:39:11, fulgt av Anna Elise Jevne og Henriette Lund.

Det var hele 55 som gjennomførte mer enn 1 runde i 19 km-traseen. Erik Hesselberg hadde tatt steget opp til 2 runder og vant klart på 3:30:21, mens Nina Hongset vant blant kvinnene.

Allan Hovda – en av Norges aller beste triatleter – kom syklende fra Oslo sentrum til starten i Lommedalen kl. 06:00, gjennomførte 6 runder og 114 km på 11:38:00 (1:56 per runde). Deretter syklet han hjem etter en helt vanlig dag på jobben. Litt «nansensk» over det hele. Også dette soleklar ny rekord.

Resultater Lommedalen Rundt 2024



Allan Hovda etter å ha gjennomført, og vunnet, 6 runder i Lommedalen Rundt.



Premiepallen for menn som løp 1 runde (19 km): Oskar Størmer (midten) vant foran Kristian Stenerud (til venstre) og Martin Hallberg (til høyre).



Kristoffer Skreivang kommer i mål som førstemann av de som løp fire runder.

Det var 394 deltakere som fullførte en runde (19 km) og 30 som fullførte 2, 3, 4, 5 eller 6 runder. I tillegg kom barneløpet (Lommedalen Inn) med 143 deltakere og stafetten med 7 fullførende lag.

Med unntak av "Covid-året" 2021 har Lommedalen Rundt blitt arrangert hvert år siden oppstarten i 2015.

100 miles – årets nyhet

Nytt av året var Lommedalen Rundt 100 miles. 13 deltakere startet fredag morgen kl. 08:00 og lite visste hverken deltakere eller arrangører om hva som lå foran dem. Tøff, krevende, teknisk løype, samt 14 timer uten dagslys, gjorde dette til en kraftprøve bestående av 8 runder i 18,7 km-traseen og deretter 4 runder i Lommedalen Inn løypa (2,7 km).

Morten Kampli – som også debuterte på distansen – viste en imponerende stamina og gjennomførte 161 km og 6230 høydemetre på 24 timer og 32 minutter. Ikke langt bak – relativt sett – kom Simen Opstad inn på 24 timer og 50 minutter. Jon Brunvoll hadde gjort som Nansen og tatt turen over fra Bergen og kom etterhvert inn på 33 timer og 48 minutter.

Raskest i dameklassen, de tøffeste damene i Lommedalen denne helgen, var Helena Jonsdottir Steinsen og Heidi Svartangen på delt førsteplass etter 41 timer og 36 minutter. Svært imponerende var også Lindis Iwar som kom inn på 37 timer og 41 minutter etter å ha gjennomført 151 km.

Totalt fullførte 5 av 13 startende hele distansen på 100 miles, mens de øvrige fikk registrert distanse etter antall runder i Lommedalen Rundt traséen.

Resultater Lommedalen Rundt 100 Miles 2024





Heidi Svartangen (til venstre) og Helena Jonsdottir Steinsen delte seieren i kvinneklassen på 100 miles.



Morten Kampli vant herrenes 100 miles.

Simen Opstad kom på 2. plass av herrene på 100 miles.



Varmetelt og camp for deltakerne på 100 miles.

Deltakerne beveger seg gjennom nattmørket med hodelykt.



Unik og original deltakermedalje.

Resultater Lommedalen Rundt 100 miles

Plass Fornavn Etternavn Klubb Distanse Klasse Tid Kvinner 1 Helena Jonsdottir Steinsen Vestfold Ultraløperklubb 100 Miles 30-39 år 41:36:42 1 Heidi Svartangen Høyjord IL / Vulk 100 Miles 40-49 år 41:36:42 3 Lindis Iwar Vestfold Ultraløperklubb 8 Runder 40-49 år 37:47:00 Menn 1 Morten Kampli Oslo 100 Miles 40-49 år 24:32:12 2 Simen Opstad Rena 100 Miles 30-39 år 24:50:32 3 Jon Brunvoll Geriatrix 100 Miles 50-59 år 33:48:06 4 Ask Riedl Eiksmarka 6 Runder 20-29 år 16:07:16 5 Anders Emil Krogstad Romerike Ultraløperklubb 5 Runder 50-59 år 14:23:33 6 Stian Øidvin Romerike Ultraløperklubb 5 Runder 40-49 år 15:35:41 7 Jacob Løes Bamford 1869 5 Runder 20-29 år 18:18:09 8 Holger Keilholz Hyggen 4 Runder 50-59 år 11:42:53 9 Stian Jørgensen Tønsberg 4 Runder 40-49 år 13:29:00 10 Runar Pettersen Vestfold Ultraløperklubb 2 Runder 40-49 år 06:16:36

Resultater Lommedalen Rundt 1-6 runder

Kvinner 1 runde, 19 km (10 beste) Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid 1 Tonje Margarita Guriby Oslo 30-39 år 01:39:21 2 Anna Elise Jevne BDO 20-29 år 01:40:03 3 Henriette Lund twr Lundmarks 30-39 år 01:40:48 4 Marte Sønstevold Oslo 30-39 år 01:41:21 5 Natalia Müller Celsia / Lørdagsintervall 30-39 år 01:41:56 6 Anna Grande Tjøme Løpeklubb / Tønsberg Triathlonklubb 20-29 år 01:44:59 7 Ida Jahren Herud Procon RI 30-39 år 01:45:50 8 Mari Herud Sortland 20-29 år 01:50:36 9 Solveig Katrine Smedsland Oslo 40-49 år 01:51:57 10 Sophie Wiig Bærums Verk K18 01:52:11 Menn 1 runde, 19 km (10 beste) 1 Oskar Størmer Oppsal Orientering 20-29 år 01:18:59 2 Kristian Stenerud Telenor 30-39 år 01:23:39 3 Martin Hallberg Norconsult BIL 30-39 år 01:23:50 4 Vebjørn Hordnes Bærums Verk 30-39 år 01:25:42 5 Sondre BOLLUM Njård 20-29 år 01:27:42 6 Michael Jensen Oslo 30-39 år 01:30:26 7 Tor-Håkon Hellebostad Nesodden IF / Globus.Ai / O2-Banden 30-39 år 01:31:16 8 Thomas Nipen Meteorologisk Institutt 40-49 år 01:31:40 9 Jonas Irmer Torshov Sport Runners / Casual Running 30-39 år 01:31:46 10 Sander August Fiskum Oslo 20-29 år 01:32:01 Kvinner 2 runder, 38 km 1 Nina Annette Hongseth Bærums Verk 50-59 år 04:55:13 2 Marit Imset Romerike Ultraløperklubb 40-49 år 05:55:40 3 Jeanette Bergersen Team Dynamitt / Belèven Eiendomsmegling 40-49 år 06:14:50 4 Anja Høibråten Midgard Hinderløpsklubb 50-59 år 06:57:57 Menn 2 runder, 38 km 1 Erik Hesselberg LOK 40-49 år 03:30:21 2 Paul Raistrick Equinor 50-59 år 03:38:39 3 Henrik Lillehaug Lommedalen 30-39 år 04:09:13 4 PETTER LORENTZEN-STYR LOK 30-39 år 04:29:07 5 Martin Østebøvik LOK 30-39 år 04:29:13 6 Alexander Øverbye Jessheim 30-39 år 04:46:11 7 Jostein Steene-Johannessen Lommedalen 40-49 år 04:46:34 8 Jørgen Johannessen Lommedalen 50-59 år 04:46:34 9 Morten Østli Lommedalen 50-59 år 05:32:23 10 Nikolai Marken Romerike Ultraløperklubb 40-49 år 05:55:39 11 Adrian Sollie Strand Oslo 20-29 år 06:14:45 12 Dennis Rix Oslo 20-29 år 06:29:23 13 Roger Sommernes Old man Running Team 50-59 år 07:27:56 Kvinner 3 runder, 57 km 1 Isabel Aarnes Romerike Ultraløperklubb 40-49 år 09:20:43 Menn 3 runder, 57 km 1 Gjermund Øydvin Fossum 50-59 år 07:55:02 2 Stian Rønning Reinsvoll 40-49 år 08:17:21 3 Christian Røste Solberg Solberg Ultraløperklubb 20-29 år 09:31:17 4 Hans Olav Kaabbel Kollektivet 20-29 år 11:28:38 Kvinner 4 runder, 76 km 1 Martine Asp Oslo 20-29 år 08:58:36 Menn 4 runder, 76 km 1 Kristoffer Skreivang Sofiemyr 30-39 år 11:14:45 2 Jonathan Røst Holmenkollen Dagsenter og Boliger 20-29 år 12:08:35 3 Christoffer Hansen Kollektivet 20-29 år 13:11:52 4 Edvin Smajlovic Kollektivet 20-29 år 14:22:58 Kvinner 5 runder, 95 km 1 Lene Heimdal Oslo 20-29 år 01:52:16 Menn 6 runder, 114 km 1 Allan Hovda Equinor BIL 30-39 år 11:39:13 2 Petter Orheim Beer Brothers 30-39 år 13:48:17