Løypa i Kanada Rundt er av mange omtalt som "Norges hardeste gateløp". Den 12 kilometer lange løypa er veldig kupert og starter ved Sylling idrettsanlegg, går opp igjennom Sylling sentrum og opp til Fagerliåsen (3 km). Deretter kupert utover vestsiden og ned til Tronstad (8 km), bratt opp fra Tronstad (9 km) og så en lang flate (10 km). Deretter ned igjen til Sylling stadion (12 km).

Det arrangeres også en kortere versjon av løpet. Denne er på 6 km. I tillegg blir det gratis barneløp hvor alle får medalje.

Nytt i år er at arrangør Sylling IF vil bruke tidtakersystemet EQ-Timing og at man dermed kan melde seg på via dette. Arrangøren planlegger dessuten å ha storskjerm og vise hele løpet direkte fra Sylling stadion.

– Det er i år satt opp litt større pengepremier for å prøve å øke interessen og for å samle flere store navn. Spesielt løyperekorden til Kristen Aaby på 12 km virker vanskelig å ta. Men som han sier selv, hadde han sitt beste løp noensinne den dagen, uttaler primus motor for arrangementet, Inge Skjeggerud.

Premiering

På 12 km er det satt opp løyperekordpremie for beste dame/herre på 15.000 kroner.

På 6 km er det pengepremie på 7.500 kroner for ny løyperekord.

Rekorder i Kanada Rundt 6 km Kvinner Silje Bæra Hørthe 19:13 2009 Menn Øistein Mørk 16:39 2016 12 km Kvinner Grete Kirkeberg 42:56 1997 Menn Kristen Aaby 38:39 1997

Det blir også pengepremier til tre beste damer og herrer på både 6 km og 12 km:

1. premie: 3000 kr

2. premie: 2000 kr

3. premie: 1000 kr

I tillegg blir det pengepremie på 1000 kroner til beste idealtid på både 6 km og 12 km.

Det skal også lages noe for de som blir med i årets "Lier dobbelt" som består av Kanada Rundt og 6-timers-løpet som arrangeres i Lier i 25. mai.

Les mer om arrangementet på kanadarundt.com

Innbydelse (pdf-fil)