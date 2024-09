Lørdag ble mosjonsløpet Kick-løpet arrangert i Hvittingfoss med start og mål ved torget. Arrangementet var et samarbeid mellom Kick treningssenter og Hvittingfoss IL. Løpet hadde i fjor kun syv deltakere, så at det i år var 93 som stilte til start, var over all forventning for arrangøren. Det var i tillegg sol, kun svak vind og fine løpsforhold.

Terrengløpet gikk i skogen på sti og grusveii - og litt asfalt. Den lengste løypa var på 7,5 km og hadde 36 fullførende deltakere, mens det kortere alternativet på 3 km hadde 10 deltakere. De resterende deltok i det 600 m lange barneløpet.

Vinner på 7,5 km var i herreklassen Arnt Fjelldal, Oseberg Skilag på 28.54. Kvinneklassen ble vunnet av Sara Kittelsen, HOF på 41.04.

Alle deltakere fikk medalje og det ble i tillegg trukket gavepremier på startnummer.

Se resultater nedenfor.

Komplette resultatlister