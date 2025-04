Også i år måtte det bli tirsdagsløp, og denne gangen skyldtes det at 1. mai var uheldig plassert på kalenderen.

Kjellandsmila (10 km) hadde rollen som milsluker, og var en virkelig kraftprøve i dette tøffe terrenget, så arrangørene var veldig fornøyde med at så mange som 255 valgte lang, mens 558 valgte kort løype (3,5 km).

Det var også for anledningen satt opp en ekstra start klokken 17.35 for yngre deltakere i Søgne Fotballklubb. Dette var årets 4. karuselløp, og det heter Kjellandsmila.

Kondis tok en prat med vinnerne av de to løypene og med to øvrige deltakere og med arrangøren.

Truls Klungland (26) Vinneren av lang løype, 10 km

Truls Klungland

– Løypa var lang og krevende, men jeg er god teknisk. Så det gjør at de som kommer bak har vanskelig å følge meg i de mest tekniske partiene, sier Truls og smiler fornøyd.

– Det var litt varmt her ute i Søgne i dag, men det var for så vidt deilig at det var sånn. Men vi kan ikke være plagsomme, og drive med plaging av noen! Kjellandsheia er helt fantastisk. Jeg er på hjemmebane her, siden jeg bor i Søgne og kommer fra Søgne. Og løypa var godt preparert og fint merka, så forholdene var utmerkende, side Truls og smiler og ler litt.

Espen Landås (40) Vinneren av kort løype, 3.5 km

Espen Landås

– Løypa var kreativ og veldig gøy. I begynnelsen lå en person foran meg og dro tempoet opp. Og jeg fulgte med siden jeg ønsket ei god tid, og dette var en ny vri med et artig terreng, sier Espen entusiastisk.

– Jeg er vant til å løpe mye flatt, men dette var ei kupert løype, så det var vanskelig å disponere kreftene, og tempoet ble noen ganger lav fart, men pulsen var jo alltid høy. Det var ei veldig bra løype, og jeg håper de andre løypene som kommer i karusellen er som denne eller noe som likner. Dette er mitt 1. år i karusellen, sier Espen videre.

Christoffer Helleland (35) Deltaker

Christoffer Helleland

– Jeg er med i karusellen fordi jeg synes det er gøy, og det gir meg en god treningsøkt å være med. Det er artig at vi har fellesstart, og det medfører at man gir litt ekstra, og i dag løper jeg lang løype på 10 km, og jeg har også vært med 2 ganger før på den lange løypa, sier Christoffer tilfreds.

– Det som er artig med dette løpet i Søgne, er at det er et spesielt terreng. Det er skog og grus, det er røtter, og det er ei kupert og hard løype. Man får testa seg. Og så er jeg glad i å løpe i skogen, så dette er helt ideelt. Denne løypa passer meg godt, og jeg løper mye i skog og mark både på trening og i konkurranser, sier Christoffer ytterligere.

Harald Steinsland (54) Deltaker

Harald Steinsland

– Man skaper og opprettholder gode karusellminner ved å arrangere løp som passer for alle. Det er viktig med samhold, inspirasjon og glede. Man får testa formen, og man kan være venn med mange, sier Harald bestemt.

– Jeg har ett mål selv i karusellen, og det er å bli i bedre og i bedre form. Og så liker jeg å komme meg greit gjennom løpene, og kroppen må jo fungere til så mangt, om mange skal bli fornøyd, og om tidene skal bli gode. Dette er et lavterskeltilbud, og alle varianter av form og farge kan være med, og man kommer seg ut, og det er fint at det er trivselsfremmende og lokale arrangører, sier Harald og smiler.

Ole Johan Bueklev (60) Arrangør fra Repstad Eiendom

Ole Johan Bueklev

– Det vi forventer av deltakerne her i dag, er at de storkoser seg i et aldeles flott terreng. Det er ei krevende, men utsøkt skogsløype, som man sjeldent eller aldri finner, sier Ole.

– Når det gjelder tips for løpingen her i dag, så er det lurt å holde igjen på den første kilometeren, og ikke får melkesyre helt oppe i ørene! Og så må man løpe jevnt og fort for å få ei god tid, om man ønsker det, sier Ole videre.

Resultater for Kort løype med tidtaking

Resultater for Kort løype uten tidtaking

Resultater for Milsluker løype med tidtaking