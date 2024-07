Artikkelen er basert på pressemelding fra arrangøren

Start og mål er på Liseth, løparane på 95 km er innom Rembesdal, Finse, Krækkja og Kjeldebu. Ei variert løype som byr på fantastisk natur og løype rundt Hardangerjøkulen. Ein følgjer DNT sitt rutenett. Slik som ultraløpet er også 34 km eit reint fjelløp. Løparane må sjølv navigere langs DNT sine stiar ved hjelp av GPS. Løypa føl første del den same traseen som ultraen, men på høgda før Rembesdal skil løypene lag.

Løpet vart arrangert for første gong i 2019 etter eit testløp i 2018. Corona og snø i løypa og øydelagde bruer har skapt utfordringar for gjennomføring av løpet, men i fjor kunne 62 sprekingar stille til start, og også i år låg løypa klar for løparane. Det har aldri vore så mange startande som i år, 59 på 95 km og 67 på 34 km - ein flott rekord som foreininga ynskjer å byggje vidare på. Det var deltakarar frå Sverige, Finland, Nederland, Frankrike og USA, i tillegg til Norge. Mange av deltakarane har vore med på løpet fleire gonger. Abelone Lyng med et godt tak på lårene etter å ha gjort unna en god av de 1500 høydemeteren på sine 34 kilometeren hvor hun ble nummer 3 blant kvinnene. “Magisk fint løp med noen helt fantastiske utsiktspunkter” var en av hennes kommentarer epå Strava etter den prestasjonene. (Foto: Ian Corless) Liv på Liseth

Liseth Pensjonat & Hyttetun har vore vår base heile helga og her kunne ein kjøpe seg middag og kose seg ved bålpanna medan ein kunne følge med på løparane på storskjerm heile dagen og natta. Det er veldig kjekt at hyttefolk engasjerer seg og vil vera med i heiagjengen.

Crew

Xtremeidfjord er ein frivillig organisasjon og det er lagt ned ein stor dugnadsinnsats av eit fantastisk crew. Utan crewet hadde det ikkje vore muleg å arrangere dette løpet, og Eidfjord er

kjend for dei blide dugnadsfolka som heiar fram deltakarane med flaggborg både ved start, undervegs i løypa og i målområdet.

Sponsorar

Det er ingen stor butikk å arrangere slike løp, men pengar er ikkje i fokus for foreininga. Målet er å setje Eidfjord og Hardanger på kartet og skape unike opplevingar for både deltakarar og crew. Med hjelp frå gode støttespelarar frå ulike firma i Hardanger kan me drive løpa på ein god måte. Me har også med oss Vekselbanken som hovudsponsor og tittelsponsor Dynafit / Vertical Playground som leverer klær til crew og finisher skjorter til løparane. Dette er me veldig takksame for.

Ultra 95 km kvinner

Marit Widding, Team Stram Line, var med 15:40:59 åttende løper i mål som vinner av kvinnenes 95 km med nesten halvannen times margin til Veronica Aasgård og ytterligere 20 minutter til Thea Lindset. (Foto: Ian Corless)

Plass Navn Født Klubb / Lag min/km Bak Tid 1. Marit WIDDING [10] 1978 Team Stram Line 09:54 -- 15:40:59 2. Veronica AASGÅRD [7] 1983 Søya 10:48 +1:26:22 17:07:21 3. Thea LINDSET [34] 1999 Norge 11:01 +1:46:09 17:27:08 4. Silje ANDREASSEN [35] 1982 11:32 +2:36:03 18:17:02 5. Liv-Anna FOLGERØ [18] 1986 Tromøy il / SØLGLE 11:41 +2:50:05 18:31:04 6. Anna Gunn FOLGERØ [9] 1960 Tromøy løpeklubb 12:02 +3:23:14 19:04:13 7. Anja MELAND KONGSLAND [53] 1979 Team Kongsland 14:06 +6:39:51 22:20:50

Ultra 95 km menn

Lasse Ringkilen fra Nord-Odal IL sikret seg 2. plassen med ca. 8 minutter til Nils-Fredrik Winther-Kaland etter godt og vel et halvt døgn rundt Hardangerjøkulen. (Foto: Kai-Otto Melau)

Kompisene Eirik Kvarv (61) og Terje Bekkesletten (60) fra Øystese holdt følge gjennom hele ultraløpet og delte 4. plassen på 13:55:03. (Foto: Kai-Otto Melau)

Jostein Børve Hernes fra arrangøren Xtremeidfjord på vei til 6. plass på litt over 15 timer. (Foto: Ian Corless)

De 10 beste:

1. Miklos ÖRI [45] 1991 GTI Friidrett 07:28 -- 11:49:52 2. Lasse RINGKILEN [49] 1996 Nord-Odal IL 08:18 +1:20:00 13:09:52 3. Nils-Fredrik WINTHER-KALAND [42] 1980 Norge 08:23 +1:27:48 13:17:40 4. Terje BEKKESLETTEN [60] 1979 08:47 +2:05:11 13:55:03 4. Eirik KVARV [61] 1977 Norge 08:47 +2:05:11 13:55:03 6. Jostein BØRVE HERNES [52] 1992 Xtremeidfjord 09:37 +3:24:02 15:13:54 7. Anders DAHLGREN [31] 1984 Hälle IF 09:37 +3:24:18 15:14:10 8. Frode JOHANSEN [8] 1969 Bfg bergen Løpeklubb 10:03 +4:06:04 15:55:56 9. Anders HARTMANN [29] 1986 10:11 +4:18:36 16:08:28 10. Kjetil IDEN [47] 1972 AKS-77 10:12 +4:19:32 16:09:24

34 km kvinner

Veslemøy Rønnevik fra SK Vidar kunne også smile for seier til slutt på 4:36:43 med rundt 13 miunutters margin til Ida Rognved og Abelone Lyng som fulgte med under minuttets mellomrom på 2. og 3. plass. (Foto: Ian Corless)

De 10 beste:

1. Veslemøy RØNNEVIK [173] 1990 Sportsklubben Vidar 08:08 -- 04:36:43 2. Ida RONGVED [113] 1996 NGI 08:30 +12:47 04:49:30 3. Abelone LYNG [183] 1987 08:32 +13:38 04:50:21 4. Hedda STORHAUG [158] 1997 09:10 +35:10 05:11:53 5. Tanja Marie GJERDE [116] 1996 09:11 +35:48 05:12:31 6. Iselinn HARTMANN [126] 1989 09:11 +35:49 05:12:32 7. Dorota Maria STERKOWICZ [168] 1993 09:16 +38:28 05:15:11 8. Marita RØSSEVOLD [110] 1993 09:26 +44:31 05:21:14 9. Marit NERSTEN [114] 1996 SK Vidar/twr 09:40 +52:00 05:28:43 10. Katrine SÆVES [102] 1983 09:46 +55:33 05:32:16

34 km menn

Henning Tjøstheim, Spirit FIK hadde til slutt vel fire minutter å gå på til andremann Finn Isaksen fra GTI. (Foto: Ian Corless)

De 10 beste:

1. Henning TJØSTHEIM [178] 1986 Spirit Fri/ Ryfylke Trelast 05:49 -- 03:17:46 2. Finn ISAKSEN [161] 1990 GTI Friidrett / Vpg.no 05:56 +4:20 03:22:06 3. Axel MENDER [134] 2001 Re Road Runners / Dieseltoget 06:43 +30:49 03:48:35 4. Morten Bjerga SUNDLI [181] 1988 Sandsgård spaserlaug 06:50 +34:43 03:52:29 5. Arne Andre VETRHUS [153] 1978 Spirit 07:11 +46:29 04:04:15 6. Patrik SONDELL [156] 1982 Lidköping VSK 07:12 +47:27 04:05:13 7. Rasmus Dahl KNUTSEN [136] 2001 07:17 +50:17 04:08:03 8. Leon Alexander KJELLAND [152] 1989 Team Bankett 07:18 +50:39 04:08:25 9. Hallgeir HINNA [171] 1970 Hinna family 07:20 +51:45 04:09:31 10. Eskil FOLLESØ EGELAND [135] 2001 NHHI Sykkel 07:33 +59:12 04:16:58

