I tillæg var der børneløb og ”AfterRun på Syden” med burgere og pølser på menuen. Her følger billeder og nogle historier fra dagen, hvor løberne uanset niveau virkelig satte sit præg på byen. Faktisk i en grad, hvor selv parkeringshuset Arresten med betalingsparkering midt i byen blev fuldt.



Tilrejsende og lokale, som heppede på venner og bekendte, søgte til restauranter og caféer langs ruten . Og mellem målgang og ovennævnte AfterRun var der også mange løbere, som søgte hvile og restitutionsdrikke i centrum og det nærliggende Oddensenter. Resultaterne kan søges op her: .https://live.eqtiming.com/70657#result

Her følger 85 billeder og historier fra dagen med historierne først og derefter distance efter distance.

Alle foto: Henrik Kofoed Nilsen

HISTORIER

Byhaven ved havnen og Grimstads bibliotek fra 2017 med Sorenskrivergården i baggrunden myldrede med liv før start.

“Gamle” løbere fra lokale IMÅS var på plads for at se fremtidens løbere. Her fra venstre Harald Nilsen, Kjell Hårde og Helge Aamodt.

Løbets uundværlige speaker Rune Nøstvik er heldigvis fortsat med efter han var med til at starte Grimstad maraton sammen med Richard Nordahl i 2014

Fagskolen i Agder var gode til at mobilisere sin ansatte og fik hele 22 mænd og kvinder i mål. Her holder nogle af dem AfterRun midt i gågaden med god udsigt de efterfølgende løbere.

Der er mange måder at opmuntre til indsats på. Om det hjalp Mads og Stefan, som plakaten gjaldt vides ikke.

Selv Ibsens kvinder i statueform heppede! Her i Grimstads eneste lyskryds gældes hyldesten Kjetil Nodeland Frøysnes.

Byhaven var en perfekt ramme til at skabe hygge i det gode vejr.

Der var stadig ledige startnumre, men der var kun seks numre tilbage på 10 km, som sjovt nok blev en bestseller. Længe var 10 km og 10 km lige store, men det endte med 271 startende på 10 km og 224 på halvmaraton.

Grimstad maraton havde halvmaratonstafet, hvor fire løbere deler distancen. 9 hold stillede op under navne som Krigerne, Mevrapiratene og på billedet Løb & Læsk med Ida Konradsen. Løb og læsk er måske synonym for Grimstad brusfabrik?

Vikingbad mobilesere sine medarbjeder til at træne og stille op i Grimstad maraton. Imponerende 28 medarbejdere fuldførte en af distancerne, og her er nogle af dem parat til at hvile (på laurbærene).

Det like KRS på skiltene ødelagde det lidt for mig som dansker, men det motiverede helt sikkert Mathias.

Konkurrenter og kollegaer på hver sin skole. Torben Lied, Fagskolen kom først på 1:25:22, mens Kirstian Bø, Dahlske VGS 1:25:31. Det må næste kunne siges at være uafgjort.

Sondre Voie (3036) vinder på løbeteknik, men løb uden tidtagning i lighed med alle andre på 3 km. Her er han omgivet af halvmaratonløbere med rødt startnummer fra venstre Erlend Magnussen 1:36:44 , Per Erlend Voie 1:16:24 og Kjellaug Fjordheim, 2:10:25, som her tilfældigvis er samlet, da der er en omgang imellem dem.

Det er dejligt at se, at en af hovedsponsorerne Lillesands sparebank ikke nøjes med at støtte løbe økonomisk, men også moralsk ved at deltage aktivt med hele 12 deltagere. Her Ingeborg Dobbe og Karin Glamsland (44) på 5 km.

Nok et stemningsbillede fra en dejlig dag i Grimstad.

HALVMARATON

Her kommer der billeder og lidt tekst. Nederst under halvmaraton kommer tider på de 12 bedste .

Starten er netop gået og løbets senere vindere har lagt sig i spidsen. Fra venstre ses Hamse Looyar, som blev nr. 2, Marius Engeland (2016), blev nr. 5 og Per Erlend Voie (2020) blev nummer fire, mens løbet nummer tre ses mellem Hamse og Marius: Jaroslaw Sosin, M55-59. De nævnte fire og vinderen Vegard Danielsen løb alle på tider mellem 1:15:04 og 1:16:35.

Sindre Land (2105) trækker en større gruppe frem. Selv fik han 2:02:10.

Kim Martin Ber Green lægger forsiktigt ud, men kom i mål på gode !:35:58.

Synne Knutsen ser ud til at glæde sig til fire omgange i Grimstad. Her fulgt af lidt mere skeptiske (2147): Geir Gjervan.

Roman Slobodchikov, Grimstad til venstre og Atle Hellvik Havsø, Team støl fulgtes med her usynlige Olav Nesland Ose, Kristiansand hele vejen til mål i denne meget varme påklædning og så ud til at hygge sig alle 21 km. Til højre ses Astrid Hoppe, Lillesand som kom i mål i samme tid som de tre nævnte herrer.

Philip Puru Øiseth, Lillesand IL kom i mål som nummer syv af alle på 1:19:40

Lars Martin Falck fra Fevik og SK Vidar kom til Grimstad for løbe ned mod sin PR på 1:20:38, men fik det hårdt og kom i mål på 1:24:01. Bedre gik for hans lillesøster på næste billede.

Lillesøster Tina Falck, forrest havde som mål at komme under to timer i sin debut på halvmaraton. Det klarede hun med glans med tiden 1:51:19. Måske takket være god opbakning fra venner og familie på vejen.

Fuld fart ned at Storgata: Torbjørn Lied, Trygve Solberg og Teklu Gebregziabher. I mål skilte godt et minut med Teklu forrest.

Silje Røynstrand vandt halvmaraton for kvinder i tiden 1:24:33 godt et minut foran nummer to.

Dejligt at se den østlige del af gamle Agder-Agder stille op. Her Hans Einar Danielsen (2030) fra Tvedestrand TTIF fulgt af Fargerike Arendals Olav Risholt og Edward Aarstad

Grimstad løbeklubb på tur fristes man til at sige. Her fra venstre Vidar Ås, Kenneth Halvorsen og Sondre Hågensen

Frank Olsen, Arendal springarlaug forrest nåede under 2 timer med 1:58:51. Det gjorde Jonas Eriksen bag med stor martin med tiden 1:53:28

Maria Bjerkreim Risdal løb på 1:36:01. Morten Haga (2023) 1:36:41 fulgte godt med, mens Ole Gohn øgede farten og løb på 1:34:37.

Anita Dalen Vegårshei IL på vej mod vendepunktet på Groos. Hun løb på 1:38:18, mens Sindre Bylund fi 1:38:06

Trond Bjerkås løb godt i sit comeback med tiden 1:35:37

Vendepunktet er nået: Lukas Howald fra Blumenstain, Schweiz trækker Steffen Skorstad, Grimstad rundt sten og bænk.

Grimstad triathlon med Preben Ankersen og Eivind Pedersen klarer svinget med glans.

Løbets vinder med tiden 1:15:04 Vegard Danielsen, Kristiasand løpeklubb ved vendepunktet

Ståle Gjelsten, Kristiansand løpeklubb blev nummer 6 med tiden 1:19:19.

Vera Nystad, Søgne IL i K75-79 løb endnu en gang under to timer med tiden 1:56:05

Dagfinn Mo, Moss IL ser ud til at nyde omgivelselserne i Grimstad. Tiden blev 1:43:10

Inger Saanum i K60-64 løb på imponerende 1:30:54

Ida Marie Nilsen, Åkrehamn og Helene Mannes Snørteland, Sandnes løber ud på endnu en omgang på halvmaraton. Begge fik tider lige over to timer med 2:03:07 og 2:04:14

Ausra A Johansen, Søgne IL på vej mod mål i tiden 1:34:02 og syvendepladsen hos kvinderne. Hun følges af Paul Ystad, som fik 1:34:04

Kjell Holtebekk, Grimstad løpeklubb på vej mod mål fulgt af (2196) Marie Hornnes. Tiderne blev 1:52:19 og 1:52:24

Viljen til sejr er stor Hanne Birkenes og Emilie Snartemo!

RESULTATER KVINDER HALVMARATON

1 Silje Røynstrand NOR Grimstad Løpeklubb K23-34 1:24:36 2 Randi Marie Dyrkolbotn NOR Mandal og Halse IL-Friidrett K40-44 1:25:54 3 Viviana Hiis NOR Grimstad Løpeklubb K40-44 1:26:27 4 Inger Dagny Saanum NOR GE Healthcare K60-64 1:30:59 5 Nora Johansen NOR Arendal Triatlon K40-44 1:32:35 6 Maren Johansen NOR HIS K35-39 1:33:22 7 Ausra A. Johansen NOR Søgne IL K40-44 1:34:08 8 Maria Bjerkreim Risdal NOR Kristiansand S K40-44 1:36:05 9 Pernille Lintho Ruud NOR Euil K23-34 1:37:54 10 Anita Dalen NOR Vegårshei IL K35-39 1:38:22 11 Tone Dale NOR Kristiansand S K35-39 1:39:06 12 Anne Berit Landberg Felle NOR Multicom Norge As K23-34 1:39:39

RESULTATER MÆND HALVMARATON

1 Vegard Danielsen NOR Kristiansand Løpeklubb M23-34 1:15:04 2 Hamse Looyar NOR Moss Kommune M40-44 1:15:21 3 Jaroslaw Sosin POL Grimstad Løpeklubb M55-59 1:16:17 4 Per Erlend Voie NOR Arendal Løpeklubb M40-44 1:16:26 5 Marius Engeland NOR Flekkerøy Løpeklubb M23-34 1:16:35 6 Ståle Gjelsten NOR Kristiansand Løpeklubb / Atletklubben Dahlske M35-39 1:19:21 7 Philip Puru Øiseth NOR Lillesand M23-34 1:19:41 8 Anders Fløymo NOR Bergen M23-34 1:20:40 9 Jørgen Richardsen NOR Kristiansand S M35-39 1:21:35 10 Lars Martin Falck NOR Sportsklubben Vidar / SK Vidar M23-34 1:24:03 11 Thomas Støle Fidje NOR IL Giv Akt Vigeland Pace Makers M35-39 1:24:51 12 Teklu Gebregziabher NOR Grimstad Løppklubb M50-54 1:25:00

10 km

Parat til start på 10 km

Arrangørens Svein Flo har affyret startpitoslen og Mats Krokene starter tiden på sit løbeur.

To fra arrangørklubben Sørild FIK fører feltet: Dennis Bergstrøm-Bendixen og Stian Flo, henholdsvis løbets nummer 4 og 3 i mål.

Ingrid Syltern Nerland, Gular med nr. 1185 ligger her lidt tilbage, men i mål var hun en suveræn vinder med tiden 35:45 med over tre minutter til kvinde nr. 2.

Bjørn-Ivar Sigbjørnsen (1074) på vej ud.

Tiril Vigre (1187) og Susan Bøbel følges af Harald Sauvik. Sidstnævnte løb for første gang hurtigere end han gjorde som soldat.

Det var ikke nødvendigt med vejskilte i Grimstad, kun morsomt. Noget som de førende løbere nok ikke tænkte på. Stian Flo (1078) og Trym Gjedebo-Skarpeteig (1088) blev nr. 3 og 2, mens løberen bag i orange er vinderen Shimendi Gile Gebrehiwet.

Lars Aashein Svaland, Birkenes IL blev nummer 7 med tiden 34:35.

Ingrid Syltern Nerland fik hurtigt god plads. Kun 10 mænd løb hurtigere end Ingrid.

Harald Skarpeteig,Bøler IL løb på 36:59 er et kendt ansigt med familie i Grimstad.

IMÅS skil og IL satte sit præg på stafetten og 10 km, hvor Johan Gjesteland forrest løb på 37:46 og blev den bedste fra IMÅS.

Annine Kallhovd, Kristiansand løpeklubb blev nr. 2 hos kvinderne med tiden 39:02

Ingen følte sig fristet at frisørskiltet bagved. I stedet blev det til tider for Tor Inge Omland (1100) på 39:22 og for (1040) Torstein Røynstrand Valvik 39:16.

Tonje Helle Flo, Sørild FIK nyder gågaden uden at sætte farten ned. Hun blev nummer tre med tiden 40:44

Der er mange fristelser på vejen. Her sponsoren Bergshavens bageri netop passeret. Alligevel er der fuld fart på for løberne, hvoraf kun Fredrik Johnsen (1133) har givet sig tid til at drikke.

Løbets nummer 10 Yvonne Keen Klepp (1224) trækker sig og mændene frem til en tid på 45:06 for sig selv.

Ann-Theres har løbet mange løb gennem årene. Denne gang blev tiden 50:01, mens manden Einar Solberg var hare med tiden 50:02.

Stemningsbillede med blandt andet Kristin Flo (1108) og Endre Røynstrand (1068)

Slutspurt! Stian Flo tæt på mål på 10 km, mens herrerne bagved fortsat har et par omgange.

Slutspurt nr. 2. Ingrid Syltern Nerland

Therese Ravnå, Grismtad løpeklubb på vej mod 45:35 og 12. pladsen hos kvinderne. Det blev også til tider på 45 minutter til 1172 Kenneth Enersen, 1110Magnar Boye Karlsen og 1137bChristian Thomassen.

Turid Kallhod, Otra IL på målstregen i tiden 53:14

RESULTATER 10 KM KVINDER

1 Ingrid Syltern Nerland NOR Gular, IL K20-22 35:47 2 Anine Kallhovd NOR Kristiansand Løpeklubb K23-34 39:05 3 Tonje Helle Flo NOR Sørild FIK K35-39 40:47 4 Lene Walderhaug NOR Arendal K35-39 41:36 5 Elisabeth Nordheim Larsen NOR Kristiansand S K35-39 41:45 6 Liv Hege Homme NOR Grimstad Løpeklubb/Valle IL K23-34 43:06 7 Amalie Våge Grannes NOR Kristiansand S K23-34 43:46 8 Solveig Meta Thygesen NOR Grimstad K40-44 44:00 9 Linn Brevik Andersen NOR Grimstad Løpeklubb K45-49 44:15 10 Yvonne Keen Klepp NOR Grimstad Løpeklubb K35-39 45:10 11 Unni Rustad NOR Vikingbad AS K40-44 45:19 12 Therese Ravnå NOR Grimstad Løpeklubb K35-39 45:43

RESULTATER 10 KM MÆND

1 Shimendi Gile Gebrehiwet NOR Kristiansand Løpeklubb M23-34 32:44 2 Trym Gjedebo-Skarpeteig NOR Bøler IF / Bøler IF Friidrett M15-16 32:49 3 Stian Flo NOR Sørild FIK M35-39 33:01 4 Dennis Bergstrøm-Bendixen NOR Sørild FIK M17-19 33:34 5 Mats Krokene NOR Ås IL M23-34 33:35 6 Sivert Oftedal NOR Kristiansand Løpeklubb M23-34 33:51 7 Lars Aasheim Svaland NOR Birkenes IL M23-34 34:35 8 Ola Spigseth NOR Raumnes & Årnes IL M20-22 35:21 9 Frode Kristiansen NOR Arendal Løpeklubb M35-39 35:31 10 Simen Skaansar NOR Arendal Løpeklubb M23-34 35:41 11 Eivind Pedersen NOR Kristiansand Løpeklubb / Nevromangfold M45-49 36:22 12 Joakim Boye NOR Nedenes M35-39 36:24

5 km

Suveræn vinder på 5 km igen i år: Aron Haile Tesfamichael med tiden 16:16

Nummer to og tre på 5 km: Preben Hafnor, Kristiansand og Sikko Tammena, Tyskland med tiderne 17:05 og 17:12

Magnus Hansen, Nedenes blev nr. 4 med tiden 17:47

Anne Hjorth Arntsen, Sørild FIK vandt 5 km i tiden 18:19.

Line Johansson, Sørild FIK blev nr. 2 med tiden 18:41

Sølve Strømsland, løb på 21:13 og vandt med dette den interne konkurrence hos Vikingbad.

Jan Terje Vikse, Søgne løb på 23:23

Jonas Buksholt og Noah Skretting Fugelsnes løb begge på udmærkede 23:34 i G11

Torstein Kaddan, Bjelland IL trækker en større gruppe børn på 5 km

Løbsglæde!

Nogle gange kan det vøøre hårdt at løbe.

Løbsglæde nummer 2.

Stemningsbillede fra 5 km

Barbro Nilsen, Fagskolen i Agder var en af 22 fra Fagskolen, som fuldførte. Håber Universitet i Agder, Dahlske VGS med flere stiller lige så talstærkt op som Fagskolen næste år.

RESULTATLISTE 5 KM KVINDER

1 Anne Hjorth Arntsen NOR Sørild FIK / Sørild K23-34 18:21 2 Line Johansson NOR Sørild FIK K23-34 18:43 3 Emmeli Vatne Danielssen NOR Sørild FIK K12-14 19:29 4 Elise Skarpeteig Harkestad NOR Borgen K17-19 21:15 5 Helga Marie Værland NOR Vegårshei il K35-39 22:50 6 Maeli Brossamain FRA Grimstad K12-14 22:54 7 Marie Briseid NOR Grimstad K12-14 23:12 8 Hannah Damsgaard NOR HIS K12-14 23:36 9 Silje Stabell NOR Grimstad K23-34 24:39 10 Vigdis Linnea Osmundsen NOR Kolbjørnsvik K40-44 24:41 11 Sofie Kaddan NOR Bjelland IL K12-14 24:42 12 Marie Koren NOR IL Heming K23-34 24:48

RESULTATLISTE 5 KM MÆND

1 Aron Haile Tesfamichael ERI Grimstad M35-39 16:16 2 Preben Hafnor NOR Kristiansand S M35-39 17:07 3 Sikko Tammena GER Nanalele M23-34 17:13 4 Magnus Hansen NOR Nedenes M23-34 17:48 5 Knut Skarpeteig NOR Krik M40-44 18:11 6 Torstein Mjøs NOR Grimstad Løpeklubb M35-39 18:16 7 Bene Schwämmle GER Nanalele M23-34 18:18 8 Norvald Andreassen NOR Grimstad Løpeklubb M45-49 18:22 9 Eirik Rosseland NOR Kristiansand Løpeklubb M35-39 18:35 10 Øivind Toverud NOR Nnip/Ntr M50-54 18:37 11 Fredrik Gumpen NOR Kristiansand Løpeklubb M35-39 18:57 12 Thomas Skarpeteig Harkestad NOR Jerv M12-14 19:05

3 km

Dette løb blev gennemført helt uden tidtagning selvom man måske ikke helt kunne se det på farten. Her kommer der nogle stemningsbilleder uden kommentarer for ikke at ødelægge intentionen bag 3 km: Et lavtærskeltilbud, som ALLE kan deltage i uden at det bliver for alvorligt.

