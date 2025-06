Det ble rekordoppslutning med 327 påmeldte på halvmaraton pluss 20 stafettlag med 5 deltakere. I tillegg var det 153 deltakere på 5 km mosjonsløp og 112 på barnemaraton/700m.

Rundløypen på vel 4 km går gjennom Haraldsvangen, rundt Skeisvatnet og har start og mål i friidrettsstadion i Haugesund. Morten Gjendem var raskest med 1:09:16 fulgt av brødrene Fredrik (1:10.10) og Sander Deilkås (1:12:19) som var på først og andre plass i fjor, da Sander vant med . Alle tre løpere representerte Haugesund Idrettslag som var representert med flere løpere blant de 20 raskeste.

Helena Hope vant var beste kvinne med 1:24:02 og på andreplass kom Ann Kristin Mosbron med 1:26.40, begge fra HIL. På tredje plass kom Helene Haavik med 1:28.22.

Tedros Haile/HIL vant 5 km distansen med 15:26 fulgt av Kristoffer Nordhus/HIL med 16:16 som i fjor. Martin Nesse fra Bratsberg IL kom på 3. plass med tiden 16:25.

Mari Jakobsen/Sportsklubben Vidar vant dameklassen med 19:29, med Karen Haavik (20:34) og Astrid Haderlein (24:00) på andre og tredje plass.

Disse to er lokale løpere, og de lokale utgjorde størstedelen av deltakerne. Økningen i antall deltakere tilskrives joggebølgen, barneløpet og 100 løpere i de 20 stafettlagene som for det meste utgjorde bedriftsidrettslag samt noen vennegjenger. Haugesunds Avis Halvmaraton er 2. løpet i de 4 løpene som inngår i "Grand Slam" på Haugalandet. Dette har bidratt til den økte deltakelsen. Det avsluttes med Djupadalten og Karmøy Maraton i oktober/november med egen premiering . HIL er også ansvarlig for en ukentlig åpen intervalltrening året rundt som har fått et gjennomsnitt på 150-200 deltakere hver uke. Treningen ledes av Luke Cambridge/HIL som ble nr. 4 over 5 km med 16:41 og som også løp halvmaraton strekningen etterpå for å være fartsholder til en gruppe som vil komme under 1:40.

Alle resultater Haugesunds Avis Halvmaraton

Vinnere herrer halvmaraton: Fredrik Deilkås, Morten Gjendem, Sander Deilkås. (Foto: Dag Eliassen).

15 beste Halvmaraton menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 738 Morten Gjendem Haugesund Idrettslag M30-34 1:09:16 2 520 Fredrik Deilkås Haugesund Idrettslag / Team Dæhlie Sportswear / Hamnøy AS M30-34 1:10:10 3 701 Sander A Deilkås Haugesund M25-29 1:12:19 4 593 Thomas Mæland Haugesund Idrettslag M35-39 1:15:03 5 745 Johan Nyland Sk Vedavåg Karmøy M35-39 1:15:24 6 560 Olav Meling Løpegøy M35-39 1:18:43 7 641 Eivind Gjesteland Skjalg IL M40-44 1:19:50 8 453 Martin Hauge Haugesund Idrettslag M30-34 1:21:56 9 702 Petter Natås Lyn Ski / Töde Sport M35-39 1:22:07 10 679 Eirik Renna Eilertsen Stegaberg IL M25-29 1:22:18 11 476 Otto Dybdahl Kopervik M20-24 1:23:03 12 627 Øystein Olsen Haugesund Idrettslag M45-49 1:23:52 13 499 Simon Gundegjerde Stord IL M30-34 1:24:38 14 528 Morten Stiansen Haugeland Haugesund Idrettslag M35-39 1:24:43 15 473 Terje Sørdal Haugesund M35-39 1:24:54

Vinnere damer halvmaraton: Ann Kristin Mosbron, Helena Hope, Helene Haavik. (Foto_Dag Eliassen)

15 beste Halvmaraton kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 746 Helena Hope Haugesund Idrettslag K30-34 1:24:02 2 714 Ann Kristin Mosbron Haugesund Idrettslag / Vangenbanden K45-49 1:26:40 3 731 Helene Haavik Boost K30-34 1:28:22 4 724 Eli Indbjo Gjerde Haugesund Triatlonklubb K35-39 1:29:14 5 489 Maria Stenstrand Nesttun K40-44 1:29:22 6 741 Emma Bauge Skjold K20-24 1:31:39 7 671 Ina Isotalo Boost Trening K30-34 1:33:30 8 583 Pia Wølneberg Haugesund K40-44 1:34:18 9 742 Vivian Kyte Stegaberg IL K40-44 1:35:29 10 450 Marte Jensen Haugesund Idrettslag K30-34 1:35:32 11 697 Emilie Sløgedal Stava Boost Trening K20-24 1:36:07 12 744 Ida T Bjørhovde Reach Subsea K25-29 1:36:18 13 488 Marte Groven Skjalg Il/Soko BIL K35-39 1:36:51 14 694 Ingrid Malene Gramshaug Boosttrening K15-19 1:37:20 15 443 Nina Osmundsen Haugesund K35-39 1:37:46

Start 5 km mosjonsløp. (Foto: Torbjørn Fjeldheim)

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 119 Tedros Haile Haugesund Idrettslag M25-29 15:25 2 112 Kristoffer Nordhus Haugesund Idrettslag M30-34 16:16 3 73 Martin Nesse Bratsberg IL M30-34 16:24 4 79 Luke Arthur John Cambridge Haugesund Idrettslag M35-39 16:41 5 89 Erling Engh Spirit Friidrettsklubb M35-39 17:39 6 130 Nils Haktor Bua Spirit Friidrettsklubb M30-34 18:02 7 133 Ole Henrik Moe Kolnes IL M30-34 18:16 8 28 Johan Landøy Rasmussen Vormedal M20-24 18:21 9 97 Elias Kallevik Åkrehamn M15-19 18:33 10 47 Håkon Solberg Håvik M20-24 19:21 11 27 Torstein Lauvvik Skeisvang Marathon Group M30-34 19:27 12 87 Tore Andre Mikkelsen Veavågen M30-34 19:28 13 140 Jørgen Grevstad Norheim Kolnes IL M25-29 19:28 14 139 Henrik Selsås Katla Sveio IL M25-29 20:04 15 3 Aaron Haugeland Haugesund Idrettslag G11-12 20:09

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 74 Mari Jakobsen Sportsklubben Vidar K20-24 19:29 2 66 Karen Haavik Karmsund K35-39 20:34 3 26 Astrid Haderlein Haugesund K30-34 23:59 4 122 Silje Kirkhus Haugesund K45-49 24:33 5 118 Wenche Merethe Høyland Haugesund Triatlonklubb K45-49 24:36 6 84 Michelle Gjerde Aksdal K35-39 24:39 7 131 Vilde Ørke Haugesund Idrettslag J11-12 24:48 8 153 Bente Fiskaaen Haugesund K45-49 25:05 9 8 Mathilde Cedres Børseth HIL J11-12 25:22 10 57 Maria Helgesen Haugesund Idrettslag J13-14 25:22 11 101 Celina Veigner Haugesund Idrettslag J11-12 25:37 12 134 Evelin Hereid Ytreland Haugesund K35-39 25:37 13 75 Linda Ruud Andersen Haugesund K40-44 25:43 14 32 Mila Mæland Tolo Haugesund Idrettslag J11-12 25:44 15 90 Hilde Ullensvang Haugesund K50-54 26:20

Luke Cambridge, HIL nr. 4 på 5 km, fartsholder for 21,1 km. (Foto: Peter Sonnenberg)