- I tillegg er det for en gangs skyld også gode værutsikter. Dette er jo normalt ikke noe vi er bortskjemte med her på nordvestlandet. Vi håper dette gjør at ekstra mange melder seg på og blir med på det fantastiske løpet vårt, sier ildsjel Einar Engvig.

Deltakere fra hele Europa

Det som startet relativt beskjedent for tre år siden, er nå i ferd med å etablere seg som en konkurranse løpere vil være med på. I år er det påmeldt løpere fra hele Norge, og noen tar turen helt fra Malta for å være med.

- Det handler om å skape løpeglede. Når folk ser de fantastiske omgivelsene dette løpet blir gjennomført i, så trigger dette andre til å melde seg på, reklamerer Engvig og presiserer at dette løpet handler om folkehelse og løpeglede primært. Derfor har de også denne gangen barneløp slik at hele familien kan delta. Og det viktigste av alt: Resultatet spiller ingen rolle. Hovedsaken er å gjennomføre.

Foruten barneløpet er distansene Kirklandet og Gomalandet rundt (ca. 22 km), Kirklandet rundt (ca. 12 km) og Gomalandet rundt (ca. 5 km).

Roger og Jonas Larsen fra IL Goma glade etter å ha fullført sin første havmaraton.

Gode forutsetninger

IL Norodd er arrangør av Kristiansund Havmaraton. Klubben kan skilte med et topp moderne anlegg for friidrett på Atlanten, noe som varsler godt for rekrutteringen fremover. At man i tillegg arrangerer et så populært arrangement som Kristiansund Havmaraton, gjør at mange legger merke til klubben. Det er med andre ord duket for en ny glansperiode for friidrett og løpeglede i Kristiansund i tiden kommer.

Det er treningsgruppa “Run For Fun” som er opphavet til Kristiansund Havmaraton. Dette er en treningsgruppe hvor takhøyden er stor. Her er medlemmene fra 20-årene til langt ut i 60-årene og treningsglede og samhold står i fokus.

Håper på “boost”

Nyvalgt leder i IL Norodd, Kurt Eilertsen, ser frem til den tredje utgaven av Kristiansund Havmaraton.

- Vi er absolutt inne i en positiv strøm. Vi har alle forutsetninger for å kunne engasjere mange flere i årene som kommer. Vi i Norodd ønsker å være med å bygge bedre folkehelse og økt aktivitet. Friidrett er svært allsidig og stort sett finner alle en favoritt hos oss, sier Eilertsen.

Av de ca. 100 påmeldte en uke før løpet kan nevnes at fjorårsvinner og 4. mann i Nordmarke Skogmaraton 22. juni, Are Fetveit fra arrangørklubben, stiller for å forsvare seieren. Samboeren, Fransesca Bajada, som tok 3. plassen i fjor og også ble nr. 4. plassen i Nordmarka, stiller også til start 6. juli.

Klubben og byen ønsker alle hjertelig velkommen til Atlanten Stadion i Kristiansund 6. juli, enten du er med eller heier på noen som er med.

Ildsjel Einar Engvig med løpegruppa RunForFun gleder seg til å ta imot rekordmange løpere 6. juli.

Løpets nettsider

Påmelding og startliste