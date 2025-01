Med en snøfattig førjulsvinter hersket det som i Romjulsrennet på Sjusjøen tvil om Budorrennet kunne la seg avvikle på forsvarlig vis. Etter snøfallet 1. nyttårsdag kunne arrangørene i Nordbygda/Løten Ski melde at rennet går som planlagt med et forbehold om endringer i traséen:



- Vi har nok snø til å arrangere rennet som planlagt 4 januar. Vi har en bra såle og fått litt nysnø på toppen av denne. I enkelte deler av løypa stikker det opp noe lyng ol. Maks. antall deltakere er 600 og det oppfordres til samkjøring. Det kan bli noe endringer av løypetras’e. Informasjon om dette vil bli publisert på facebook og www.nlski.no.

Med 543 påmeldte løpere to dager før rennet blir det nok kamp om å få lov å innlede turrennsesongen på Hedmarksvidda på lørdag. Det kan som i fjor bli en kjølig opplevelse, men hvis yr.no treffer med varslet blir det ikke riktig så kaldt som sist da det var -16 på start på skistadion på Gryllingsætra.

Sesongens første seedingsrenn til både Vasaloppet og Birkebeinerrennet har også tidligere hatt visse utfordringer pga. forholdene. I 2016 måtte rennet utsettes og legges til en reservetrasé og mistet derfor en god del deltakere. I 2017 var Budorrennet tilbake til "normalen" med over 400 løpere, og i 2020 ble det notert ny rekord med 495 fullførende løpere.

I 2021 ble rennet som alle andre turrenn avlyst, og 2022-utgaven måtte utsettes i fem uker pga. korona-restriksjoner. Det førte til at mange av de påmeldte ikke kom til start. I 2023 kom det nesten en halv meter snø den siste uka. Kulda til tross ble det en marginal økning i fjor som kommer til å bli eskalere kraftig i år.

Tetkvartetten under den foreløpige rekordutgaven i 2020 med vinneren av året, Simen Østensen, i føringen (Foto: Stein Arne Negård)

Rekord i antall fullførende?

Det er i skrivende stund 560 påmeldte to døgn før rennstarten. Det blir ikke rekord i antall påmeldinger med en grense på 600, siden rekorden fra 2018 er på 623 påmeldte. Den gangen ble det imidlertid et formidabelt mannefall blant de 572 startende i en rundløype på 9 km slik at det ble registert “bare” 487 i mål. I 2020 ble dette toppet med 495 fullførende, noe som godt kan bli slettet på lørdag.

Her er antall fullførende i alle utgaver av Budorrennet:

-08 -09 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 170 252 268 325 404 370 387 464 121 437 487 443 495 - 286 319 342

Første løp i langløpscupen

Fjorårets nyhet, Skiplukker'n Langløpscup Innlandet, er utvidet i år med Budorrennet som det første av fire renn attraktive renn i Innlandet. De øvrige er Stenfjellrunden 1. februar, Trysil Skimaraton 15. februar og Valdres Skimaraton 22.mars. Ved samlet påmelding får man fire renn for prisen av tre.

Les mer om Skiplukker'n Langløpscup Innlandet her: Ny og utvidet utgave av Skiplukkern Langløpscup Innlandet i 2025

Mer info:

PÅMELDING OG DELTAKERLISTE

Nordbygda/Løten Skis nettsider

Budorrennet på Facebook

Samleside for Budorrennet