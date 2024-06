- Om det var som å løpe i en stekeovn? Jaaaa! skrev vinner av herreklassen, Robert Hisdal, på Instagram etter dagens seier. Han skriver samtidig at han er veldig stolt av prestasjonen.

Hisdal, som løper for BFG Bergen Løpeklubb, løp på 1.14.49. Vi i Kondis har tidligere intervjuet ham i forbindelse med hans trening og gode resultater i klasse 45-49 år. På andreplass på Jessheim kom Jørgen Krogsæter fra Stampa Run Club. Han løp på 1.16.07. Tredjeplassen gikk til Kim Bertheussen fra Kristiansand S. Han fikk tiden 1.16.28.



Robert Hisdal på vei mot seier. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Kim Bertheussen (294) og Nikolai Ruen (295), nummer 3 og 4 i mål. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





De tre beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 355 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb M45-49 1:14:49.6 2 167 Jørgen Krogsæter Stampa Run Club M23-34 1:16:07.0 3 294 Kim Bertheussen Kristiansand S M40-44 1:16:28.3



I kvinneklassen ble det seier til Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL. Hun løp på 1.20.22 i varmen på Jessheim. På andreplass fulgte Cornelia Brummenæs med 1.23.05, mens Silje Eklund fra Raufoss friidrett tok tredjeplassen med 1.23.35.





Paul Cappelen og damevinner Astrid Brathaug Sørset. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



De tre beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 381 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K23-34 1:20:22.4 2 410 Cornelia Brummenæs Trondheim K23-34 1:23:05.2 3 440 Silje Eklund Raufoss Friidrett / Team Sportsmanden K40-44 1:23:35.7





Olger Breivik Pedersen fra Dimna løp halvmaraton på 1.19.12. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Solid igjen av Ivar Andreas Sandø

Sandø innehar rekorden på halvmaraton for klasse 70 til 74 år, og den lyder fantastiske 1.25.49. Den ble satt så sent som i fjor. I dag stod Sandø på startstreken igjen, denne gangen altså på Jessheim halvmaraton, i et meget varmt vær. Sandø presterte flott igjen, og løp i mål på 1.28.31.



Silje Fjørtoft og Thomas Roth vant 5 kilometer

To lokalkjente løpere stakk avgårde med gjeveste plassering på 5 kilometeren. Silje Fjørtoft fra Ull/Kisa var best av kvinnene og løp på 17.50. Hun var dermed et snaut minutt foran Lisbeth Pedersen. Vidarløperen fikk tiden 18.44. På tredjeplass kom Linn Vibekken med 19.47. Også hun representerer Ull/Kisa.





Silje Fjørtoft og Anders Brænna. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Linn Vibekken ble nummer tre på 5 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





De tre beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 426 Silje Fjørtoft Ullensaker/Kisa IL K Elite 17:50.7 2 63 Lisbeth Pedersen SK Vidar K Elite 18:44.5 3 30 Linn Vibekken Ullensaker/Kisa IL K40-44 19:47.5



Og det var Ull/Kisa på toppen også i herreklassen. Thomas Roth vant på 16.56, foran Ken Moon-At fra O2banden. Han løp på 17.17. På tredjeplass kom Gjermund Lundemo Syvertsen fra Meråker Mountain Challenge. Han var tre sekunder bak andreplassen, og fikk tiden 17.20.





Thomas Roth, med en 800m-pers på 1.45.75, har 800 meter igjen. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





De tre beste

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid 1 427 Thomas Roth Ullensaker/Kisa IL M Elite 16:56.8 2 76 Ken Moon-At O2banden M35-39 17:17.9 3 423 Gjermund Lundemo Syvertsen Meråker Mountain Challenge M23-34 17:20.8





Ken Moon-At (76) og Gjermund Lundemo Syvertsen (423). (Foto: Bjørn Hytjanstorp)



Lisbeth Pedersen løp 5 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





1.30-toget etter snaue 8 km. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Sist på 5 km og like blide, Mailen Jørgensen og fartsholder Gjermund Sørstad. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Abushet Simanesew fra Oslo løp 5 km på 24.51 (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Wondimagegn Kibret fra Kløfta løp 5 km på 23.53. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)





Se alle resultater her