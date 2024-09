Oktober er brystkreftmånaden

Alt overskot frå løpet går til Brystkreftforeningen og Rosa sløyfe-aksjonen.



PÅMELDINGSINFO

- Påmelding vaksen: (over 18 år)

Du melder deg på her:

Sparebanken Møre er med på laget og sponsar medaljar og startnummer til alle under 18 år Dei har derfor eiga påmelding.

Både vaksne, born og ungdom møter ved paviljongen mellom 11.30 og 12.45 for å få utdelt startnummer og puljenummer (ifbm. gangbrua, meir info lenger nede). Dersom nokon ønsker å være i same pulje må ein registrere seg saman.



NB!! PÅMELDINGSFRIST: fredag 13. september

Denne er viktig å overhalde, for at vi skal rekke å få tilsendt alle medaljar, startnummer og goodiebags. Vaksne kan benytte påmeldingslenka over også etter denne datoen, men vil då få medalje og goodiebag tilsendt i etterkant.Meir informasjon på facebook arrangmentet til Rosa Sløyfe-løpet Fosnavåg