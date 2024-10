Det har vært bra deltakelse på rennene som har gått på tirsdager siden starten av septmeber med forrige tirsdag som det beste med 18 deltakere. Det er Agder Bedriftsidrettskrets som har arrangert alle rulleskirennene. Arrangørene har kommet fra ulike bedrifter som har rullert på ansvaret for startlista og tidtakingen.

Været var ikke av det beste slaget, men det må jo ikke være for varmt for å gå fort på rulleski som det ble gjort tirsdag. Løperne kunne velge mellom klassisk og skøyting i dette nest siste rennet. Energiske løpere kom inn til gode tider til tross for typisk høstvær med regn, vind og litt lav temperatur. Også det siste rennet 29. oktober går på Sandrip som jo er det beste anlegget for ski og rulleski på Sørlandet.

Kiving blant løperne om tider og plasseringer. (Foto: Sverre Larsen)

Tobias Kerlefsen Håverstad (19) - deltaker

-Jeg har ikke vært med så mye på rulleski til nå. Resten av gjengen som jeg går sammen med her i dag er sammensveiset. Det er kamp mot mann, men det er godt samhold før og etter rennene, sier Tobias engasjert.

Tobias liker rennene på rulleski siden det er organiserte konkurranser. Det er bra trening for Tobias som satser mest på skiskyting. Og i dag var det gøy å gå klassisk.

-Jeg driver aktivt med skiskyting. Det å gå på rulleski er relativt billig i forhold til ski og sykling, hevder Tobias.

Marianne Andersen (43) - deltaker

- Det jeg liker med rulleski er at det er fin trening. Jeg liker best å løpe, spesielt i skogen og da som orientering. Å gå på rulleski er fin avveksling, og man får skånet beina samtidig som man får ei skikkelig økt ved å gi på, sier Marianne.

-Jeg har vært med på alle rennene i høst som er første året som jeg deltar, smiler Marianne.

Gjermund Steinsland (31) - arrangør fra Bedriftsidretten i Agder

- Det som fascinerer med rulleskiene er farten. Det er en utfordring og god trening av det fysiske, kondisjonen og styrken, balansen, teknikken - og også psyken. Det er den beste treningen man kan få før vinteren. Man får brukt hele kroppen som bein, armer, hjerte og lunger. Det gir god kondisjon, det er gøy med konkurranse, og man holder kroppen i form, så det er artig dette her, sier Gjermund og engasjert.

Oppslutningen om rulleskirennene må sies å ha vært bra i høst. Det har vært litt opp og ned med deltakelsen fra den ene uka til den neste, men antallet var oppe i 18 stykker sist uke som vel er rekord! Det liker folk!

- Det er interne konkurranser og flere dueller blant de som er med. Det er høyt nivå på de beste, men samtidig god spredning i nivå og et lavterskeltilbud som alle kan være med, avslutter Gjermund tilfreds.

Resultater Sandrip 3 - 22.10:

Nr Navn Gruppe Klasse Kjønn Tilhørighet Tid 041 Ole Holbæk Klassisk 30-34 Herrer Vindbjart Ski / H... 00:27:24 165 Marius Engeland Klassisk 30-34 Herrer Hennig Olsen 00:27:25 498 Kristoffer Bjørke Klassisk 30-34 Herrer 00:28:43 006 Tellef Dønnestad Fri 50-54 Herrer Ingen 00:29:15 1006 Tobias Håverstad Klassisk 20-24 Herrer 00:29:39 045 Dagfinn Breistein Lie Klassisk 50-54 Herrer Dali Capital 00:30:06 487 Rune Pedersen Klassisk 55-59 Herrer TPL Byggmesterfirma 00:32:12 1003 Frode Tjomsland Klassisk 50-54 Herrer Statbil 00:32:51 005 Arne Bakke Klassisk 50-54 Herrer Blåkors 00:36:03 488 Marianne Andersen Klassisk 40-44 Damer Ingen 00:37:45 1008 Fredrik Nordheim Iversen Klassisk 30-34 Herrer Kristiandsand Syk... 00:38:30

