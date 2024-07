Bildegalleri (K+):

34 bilder fra Brænderiløpet i Løten

Det std to distanser på menyen da Kjell-Petter Ellingsbø i Løiten Kaffebrænderi dro i gang Brænderiløpet igjen, denne gang fra ærverdige Løiten Brænderi. 15 valgte den lengte distansen på snaut 10 km, mens 10 stilte på 5 km. Det var nok noe under det initiativtakeren hadde håpet på etter å ha lagt en god del i premiepotten. Løpet ble imidlertid lansert for bare en snau måned siden så det er trolig noe av grunnen til at ikke flere hadde fått lagt det inn i ferieplanene.

Madeleine Nysveen (fra venstre), Julie Ervik og Sussan Nysveen trivdes med å ta mila i Løtenskogen sammen. (Foto: Dina Bing Smedsrud)

Det var fellestart for begge distanser med rask spredning i feltet allerde på den første snaue kilometeren på asfalten før løperne forsvant inn i den varierte Løtenskogen. Med skikkelig sommervær i tre døgn i forkant etter det siste kraftige regnskyllet, hadde løypene tørket bedre opp enn fryktet. Her var det likevel all grunn til å følge med hvor en satte beina på underlaget som med unntak av noen korte strekk på asfalt og grus, bestod av varierte og for det meste tekniske og spennende stier som slynget seg hit og dit i det småkuperte terrenget. Den tette skogen ga stedvis kjærkommen skygge fra en stekende sol, og løperne ble mer enn varme nok i startnummertrøyene.

10 km

Det var en trio som skilte seg ut fra fellesstarten, men til slutt fikk Runar Helland fra Moi et lite overtak på Håvard Ellfsen fra Vang og tok førstepremien med 22 sekunders margin på tida 38:44. Den oprinnelige løtensingen Aleksander Enger fulgte som 3. mann et drøyt minutt bak.

Håvard Ellefsen krysser Budorvegen 2 km før mål som andremann. (Foto: Dina Bing Smedsrud)

10 km menn

1 Runar Helland Moi IL 38.44 2 Håvard Ellefsen 39.08 3 Aleksander Enger 40.22 4 Ivar Hesselberg Indby Rustad IL 42.15 5 Per Sole Luseter Strandbygda IL 42.32 6 Bjørn Chistian Freitag Romerike Ultraløperklubb 47.13 7 Rolf Bakken FIK Orion 52.58 8 Knut Åge Bjerke Tren Løten 54.10

I kvinneklassen gikk 1. premien til Iris Marie Lauritsen fra Marker o-lag i Ørje som til slutt fikk vel to minutters forsprang på Line Lunde Bjerke fra Løten. Det ble også en lokalkjent løper på 3. plass, nemlig Monica Cae fra Nordbygda/Løten Ski.

Iris Marie Lauritsen med 1. premien utenfor Løiten Brænderi søndag. (Foto: Rolf Bakken)

10 km kvinner

1 Iris Marie Lauritsen Marker O-lag 52.51 2 Line Lunde Bjerke Tren Løten 54.54 3 Monica Cae Nordbygda/Løten Ski 1.01.37 4 Hege Storhov 1.17.47 5 Julie Ervik 1.35.29 6 Madeleine Nysveen 1.35.30 7 Sussan Nysveen 1.35.31

5 km

På 5 km var det unge løpere som var aller raskest i den like spennende 5 kilometeren. Emilie Hågensen fra Storhamar Håndball var aller først i mål på 26:38 med unggutten Jonas Boye Lund bare 8 sekunder bak.

Elise og pappa Knut Thomas Meling 1,5 km ut i sitt 5 km lange samløp. (Foto: Petter Ellingsbø)

5 km kvinner

1 Emilie Hågensen Storhamar håndball 26.36 2 Elise Meling 26.55 3 Marianne Johansen Romerike friidrett 27.03 4 Bente Boye Lund DS 33.50

5 km menn

1 Jonas Boye Lund Bøler IF 26.44 2 Knut Thomas Meling 27.02 3 Eirik Lund DS 28.54 4 Geir Torke Tren Løten 29.57 5 Even Boye Lund DS 33.49 6 Johan Bryni Hardfør 35.35

Forhåndsomtale: Comeback for Brænderiløpet i Løten søndag 21. juli

Samleside for Brænderiløpet