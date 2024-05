Lørdag 2. november kan du bli med på et løpseventyr helt utenom det vanlige når Bedriftsidretten i Østfold og Rudskogen Motorsenter arrangerer RunRudskogen. Rudskogen Motorsenter ligger i Rakkestad i Østfold - kun en drøy times kjøring fra Oslo.

RunRudskogen 10k

RunRudskogen 10k er en helt unik 10-kilometer som vil finne sted på selveste Rudskogens hovedbane, hvor den perfekte asfalten vanligvis tilhører hvinende dekk og brølende motorer.

Enten du er en erfaren løper som søker et løpsarrangement du aldri tidligere har opplevd, ønsker et treningsmål på høsten, eller ser etter en aktivitet for gjengen på jobben, inviterer Bedriftsidretten og Rudskogen motorsenter deg til å teste grenser på den helt spesielle arenaen.

RunRudskogen 4-hjulstrekkeren

4-hjulstrekkeren er en del av RunRudskogen og består av fire etapper, hver med en runde på hovedbanen - noe som vil tilsi 3,3 km. Denne stafetten gir mulighet til å utfolde seg på Rudskogens imponerende racerbane sammen som et team.

Ta med deg venner, kolleger eller familie og bli med på å skape en helt unik løpsfest som prikken over i'en på løpesesongen 2024.

Vinn kjøreopplevelse med Porsche

Er du blant de 200 første som melder seg på RunRudskogen, er du med i trekningen av en helt rå kjøreopplevelse med Porsche på Rudskogens hovedbane. Dette har en verdi på 5900 kroner.

Mer informasjon finner du på arrangementets nettside RunRudskogen.



I RunRudskogen kan du enten løpe 10 km alene eller som en stafett på fire etapper á 3,3 km. (Foto: arrangøren)