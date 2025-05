Med strålende sol, blå himmel og litt vind, ble årets Saltdalsløp en folkefest i løpingens tegn. Hele 537 deltakere hadde meldt seg på, en ny deltakerrekord og et tydelig tegn på at arrangementet har befestet sin posisjon som en av de store løpsopplevelsene i regionen. Løpet, som arrangeres av det driftige IL Vinger, favner bredt med distanser for alle: Barneløp, 5 km og 10 km - og med deltakere fra under to til over 70 år ble mangfoldet feiret på ekte Saltdalsk vis.

Glenn Trane og Mariell Myhre til topps på 10 km

På den lengste distansen var det Glenn Trane fra Bodø Friidrettsklubb som satte standarden i herreklassen. Med tiden 34.23 vant han et jevnt og sterkt felt, tett fulgt av Birk Fjellheim fra Bossmo & Ytteren IL som løp inn til 34.47. Tredjeplassen gikk til Iver Bjørnstad fra Fauske IL Langrenn med tiden 35.44.



Topp 5 menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Glenn Trane Bodø Friidrettsklubb M16-39 34:23.0 2 Birk Fjellheim Bossmo & Ytteren IL M16-39 34:47.0 3 Iver Bjørnstad Fauske IL Langrenn M16-39 35:44.0 4 Tobias Nystadbakk Innstranda IL M16-39 35:52.0 5 Elias Selnes Bossmo & Ytteren IL M16-39 36:20.0

I kvinneklassen ble det seier til Mariell Myhre fra Bodø, som med 43.47 holdt konkurrentene på trygg avstand. Kristin Børø fra arrangørklubben IL Vinger, også tilknyttet Saltdal Helsesenter, kapret andreplassen med 45.31, mens klubbvenninnen Anette Skjelstad Hüttepohl sikret tredjeplassen med 46.09. Begge sistnevnte løp i klasse K40-59.



Topp 5 kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Mariell Myhre Bodø K16-39 43:47.0 2 Kristin Børø IL Vinger/Saltdal Helsesenter K40-59 45:31.0 3 Anette Skjelstad Hüttepohl Vinger IL K40-59 46:09.0 4 Hanne Bertnes Råheim Bodø Bauta løpeklubb K40-59 46:28.0 5 Linn Karlsen Rognan K16-39 46:42.0

Tette dueller på 5 km

5-kilometeren bød på gode prestasjoner og svært jevne dueller. I herreklassen ble det en intens kamp mellom tre løpere. Sigurd Bertnes Råheim fra Innstranda IL trakk det lengste strået og vant med 18.22, bare to sekunder foran klubbkamerat Jens Meyer Andreassen. Max Øren Opheim fra Fauske IL Langrenn var hakk i hæl med sin tredjeplass på 18.27.

Topp 5 menn

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Sigurd Bertnes Råheim Innstranda IL / Innstranda il - ... Herrer 18:22.0 2 Jens Meyer Andreassen Innstranda IL Herrer 18:24.0 3 Max Øren Opheim Fauske IL Langrenn Herrer 18:27.0 4 Ketil Bjørnstad Fauske IL Langrenn Herrer 18:36.0 5 Ole-Tobiad Lundelimstrand Innstrand IL Herrer 18:43.0

I kvinneklassen var det Vilja Gruben fra Sportsklubben Vidar som vant med 19.13. Sigrid Vedde fra Storjord i Tysfjord kom på andreplass med 20.23, mens Hanne Pettersen Bjørnstad fra Fauske IL Langrenn tok tredjeplassen på 20.37.

Top 5 kvinner

Plass Navn Klubb/Sted Klasse Tid 1 Vilja Gruben Sportsklubben Vidar / SK Vidar K 19:13.0 2 Sigrid Vedde Vedde Storjord I Tysfjord K 20:23.0 3 Hanne Pettersen Bjørnstad Fauske IL Langrenn K 20:37.0 4 Matilde Albinussen Il Vinger K11-15 21:59.0 5 Cecilie Amundsen Fauske IL K 22:06.0



