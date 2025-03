Løpet fant sted på Go Media Stadium i Auckland (New Zealand), der Ruthe fikk drahjelp av den mer etablerte løperen Sam Tanner. Tanner satte farten gjennom siste halvdel av løpet, og inn på oppløpet fikk Ruthe oppmuntrende rop fra sin erfarne treningspartner. Til tross for våte forhold og temperaturer langt unna det som er ideelt, klarte 15-åringen å holde farten og krysset målstreken på 3.58,35. Ruthe fyller 16 år om 24 dager.

- Før den siste runden tenkte jeg faktisk ganske mye, noe jeg vanligvis ikke gjør. Jeg følte meg bra, men beina begynte å stivne. Allikevel klarte jeg å opprettholde farten, sa Ruthe til nettstedet RNZ etter løpet.

Sam Tanner vant løpet med 3.58,29, mens Ben Wall også kom under fire minutter for første gang med 3.59,00.

En rekordjakt i verdensklasse

Ruthe har tatt store steg gjennom hele sesongen. I januar satte han ny verdensbestenotering for 15-åringer med 4.01,72 på en engelsk mile i det newzealandske seniormesterskapet, der han ble nummer fire. Han slo den gamle bestenoteringen til britiske Evan Grime (4.05,48) med nesten fire sekunder.

Løpstalentet har også markert seg på andre distanser. I november satte han ny verdensrekord for 15-åringer på 3000 meter, en rekord han har forbedret ytterligere to ganger. Hans nåværende bestenotering på distansen er 7.56,18.

Under det newzealandske mesterskapet i februar delte han gullet på 1500 meter med Sam Tanner, etter at begge løp inn til 3.44,31.

Ruthe inn i eksklusiv klubb

Ruthes prestasjon i natt plasserer ham i en eksklusiv klubb av unge og lovende løpere. Jakob Ingebrigtsen løp den engelske milen på 3.58,07 som 16-åring, mens australske Cam Myers klarte fantastiske 3.55,44 oå samme alder.

New Zealand har god historikk når det kommer til “mile-løpere”. Sir John Walker ble i 1975 den første til å bryte 3.50-grensen på distansen, før han året etter vant OL-gull på 1500 meter.

Nå venter nye utfordringer for Sam Ruthe. Neste uke stiller han til start i det sterke 1500-meterfeltet under Maurie Plant Meet i Melbourne, der han får bryne seg på enda raskere konkurrenter enn i natt.



- Det blir mitt største løp hittil. Alle der er raskere enn meg, så jeg må nok bare henge meg på og se hva som skjer, sier han til RNZ.

Se superløpet til Ruthe

Spol fram til 24:30 for å se Ruthes løp.