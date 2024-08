Sabotasje og sikkerhetsutfordringer

Det var en kombinasjon av flere alvorlige sikkerhetshendelser som førte til avlysningen. Arrangørene mottok meldinger om at personer hadde brutt sperringer, kjørt biler innenfor de avsperrede områdene og kastet tegnestifter i sykkeltraseen. Dette skapte stor fare for deltakerne, og politiet vurderte at det ikke var forsvarlig å gjennomføre konkurransen. En del av årsaken skal være at arrangementet ville bli avholdt for tett opp mot anløpet til fergen fra Color Line. Dette på grunn av de tidligere utsettelsene.

Zibi Szlufcik, president i Challenge Family, som arrangerer løpet, uttrykte sin dype skuffelse over hendelsen:

- Jeg har aldri opplevd noe lignende. Det er noen få som ødelegger for flere tusen, sa han, og understreket at sikkerheten til deltakerne alltid er førsteprioritet.



Skuffelse blant deltakerne

Deltakerne, som hadde forberedt seg i månedsvis, uttrykte stor frustrasjon over avlysningen. Mange hadde reist langt for å delta i konkurransen, og opplevde det hele som en stor nedtur.

- Det er utrolig synd at det skal bli sånn. Vi har trent et helt år for dette, sa en skuffet deltaker til Sandefjord blad mens han hentet utstyret sitt fra Badeparken.

Flere deltakere uttrykte også sin frustrasjon over manglende respekt fra publikum, som brøt sperringene og forstyrret løpet. En deltaker fortalte at noen av de frivillige ved sperringene hadde blitt redde på grunn av situasjonene de havnet i.



Blandet respons fra deltakerne

Reaksjonene fra deltakerne har vært blandede. Noen uttrykte forståelse for avlysningen, mens andre var skuffet og frustrerte. I sosiale medier var det flere som stilte spørsmål ved om løpet kunne flyttes til en senere dato, men arrangørene har foreløpig ikke gitt noen indikasjon på at det vil skje.

Challenge Sandefjord, som skulle være en feiring av idrettsglede og fellesskap, ble i stedet preget av hendelser som ingen ønsket. Arrangørene har lovet å følge opp deltakerne med mer informasjon i de kommende dagene.