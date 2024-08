Finalene på 800 m gikk i godt løpsvær søndag mellom klokka 12 og 13. Farten var noe høyere i U20-klassen der seks av de åtte startende løp under 2 minutter. I U20-klassen var det fem av ni startende som sprengte 2-minuttsgrensa.

Aller raskest var Johannes Sandvik Bø som løper for Stord IL. Han vant på 1.52,77 og var 9 hundredeler foran Osterøys Vegard Høylo Trefall. Kristian Bråthen Børve løp inn til sin andre medalje for helga da han ble nummer tre med 1.53,85. Tida var pers for både Børve og Trefall, og også Teodor Hansen på fjerdeplass satte pers med 1.54,46.

En av dem som ikke lykkes var Sondre Svarholt (18) som i fjor var svært tett på en medalje under European Youth Olympics i Slovenia. Han ble stengt inne på oppløpet og mistet trolig av den grunn en medalje på 800 m.

Statsbygd-gutten vant både UM og junior NM på 800 meter i fjor.

– Da gikk alt min vei. I år har det vært totalt motsatt. Jeg ble syk i vinter og mistet innendørssesongen. Jeg kom ikke i gang før oppunder hoved-NM, og nå er det bare å innse at sesongen nok er over, sier Stadsbygdgutten. Den forsvarende mesteren ga seg i finalen på 800 m.

– Akkurat her og nå så regner jeg med at sesongen er over, men det er en stund igjen. Men jeg føler meg ikke bra, og tviler på at det blir konkurranser før 2025, fortalte han.



Etter en runde leder Vegard Høylo Tefall an foran Nikolai Solum og Johannes Sandvik Bø. (Foto: Einar Børve)



Like bak følger Kristian Bråthen Børve, Sondre Svarholt, Teodor Hansen og Sondre Haukanes. (Foto: Einar Børve)



Johannes Sandvik Bø skal snart få gullmedaljen, Vegard Høylo Trefall sølvet og Kristian Bråthen Børve bronsen. (Foto: Einar Børve)





Klar Sander-seier i U23-klassen

Sander Dybwad Mathiesen er som navnet indikerer, sønn av Torhild Dybwad Mathiesen som sjøl har hele åtte NM-medaljer og fremdeles er en av landets beste veteranløpere.

Eplet ser ikke ut til å ha falt langt fra stammen, og Sander tok seieren med nesten 2 sekunders margin til Erlend Hatlem Kringeland. Vinnertida var på 1.54,20, mens persen til Sander er på 1.50,35. Bronsen gikk til Johannes Dalland som løp på 1.57,37.

Esten Hauen er en av to som står oppført med DNF på 800 meteren, men helga gikk likevel klart i pluss for Esten med gull på både 1500 m og 3000 m hinder.

– Nå skal jeg bruke høsten til å samle så mange rankingpoeng som mulig. Jeg har flere utenlandsturer på programmet før jeg starter terrengsesongen, sier Ren-Eng-gutten.

Han har 3.38,70 som pers på 1500 meter. VM-kravet er 3.33.

– Her gjelder det å samle rankingpoeng. Det er nok den sjansen jeg har. Det gjøres for det meste utenlands, og jeg har en vei å gå, sier talentet som har vært på flere internasjonale juniormesterskap

Han presiserer at sesongen før ferien ble preget av EM-stress.

– Det er mange om beinet på 1500 meter i Norge for tiden. Men jeg har tro på meg selv, avslutter han.



Sander Dybwad Mathiesen leda underveis og var også først i mål. Her er det bare Erlend Hatlem Kringeland som henger på. (Foto: Einar Børve)



Erlend Hatlem Kringeland løper inn til sølv, mens Johannes Dalland (gul drakt) sikrer seg bronsen foran Børge Nilsen Berg. (Foto: Einar Børve)





Alle resultater