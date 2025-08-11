Emmanuel Ntagunga Kiruhura er en av to på flyktningelaget som vil løpe maraton. Kiruhara har 2.17.48 som pers, satt i København Marathon i vår.

30-åringen som kommer fra Den demokratiske republikken Kongo, har midlertidig oppholdstillatelse i Norge som FN-kvoteflyktning. Han blir trent av Eric Toogood, som forteller til Kondis at Emmanuel bor i Sandnes sammen med kone og fire barn.

– Treningen til Emmanuel går bra, og nå er det ikke mange uke igjen til VM hvor jeg vil også være til stede, forteller Eric Toogood.

Emmanuel har deltatt i flere løp både her i Norge og i utlandet etter han flytta til Norge. Han løp for eksempel København Halvmaraton 2024 på 1.04.36 (42. plass), Hytteplanmila 2024 på 29.28 (13. plass) og København Maraton 2025 på 2.17.48 (11. plass). I år har han vunnet halvmaraton i både Sandnesløpet og Robust-løpet på Bryne.

I tillegg til to maratonløpere er én 800 og én 5000 m-løper tatt ut til flyktningelaget på herresida samt ei kvinne på 800 m og ei på 5000 m. World Athletics har ikke satt som krav at de uttatte utøverne til Athletics Refugee Team har klart kvalifiseringskravet eller at de er inne på rankingen.



