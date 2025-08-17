Se hele 260 bilder fra det nye Trysilløpet

Trysilløpet kom virkelig i vinden og i sentrum for folks oppmerksomhet med sin første utgave lørdag da 200 løpere var i aksjon på fire forskjellige distanser, 300 m og 600 m for de yngste og 5 km og 10 km for ungdom og voksne. Her kan Kondis presentere ikke mindre enn 260 bilder fra det første løpet i sentrum av turistbygda på 17 år.