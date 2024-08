Laura Zimmernann ledet allerede etter svømmingen under Norseman, og holdt ledelsen hele veien til mål. Sykkeldelen gjennomførte hun på imponerende 5.52. Hun kom i mål på tiden 11.30, og ble den åttende totalt i konkurransen.

Det ble kamp om andre og tredjeplassen mellom Kaja Bergwitz Larsen og britiske Claire Weller som holdt andreplassen det meste av løpet, men ble forbigått av Kaja på den siste stigningen opp til toppen. Kaja kom i mål på tida 12.13.



Beste norske kvinne: Kaja Bergwitz Larsen kom på andreplass og ble beste norske kvinne. (Foto: Lars-Erik Blenne Lien)

Også i herreklassen ble det kamp om de to neste plassene. Her fikk vi også et godt eksempel på hvor viktig det er at ikke bare utøverne, men også supportteamet er i god form når de skal ta seg de siste kilometerne opp til Gaustatoppen. Både tyskeren Lars Wichert og franskmannen Aurélien Le Lay måtte vente med å gå i mål til supportteamet deres rakk seg opp. Lars Wichert kom i mål som andremann med tida 10.39, mens franskmannen krysset målstreken 10.40, kun 15 sekunder foran Jørgen Gundersen som kom på fjerdeplass.

Totalvinner Sebastian Norberg kom i mål på tida 10 timer og 10 minutter.

– Jeg har aldri vært mer utslitt før. Dette har vært et fantastisk løp med en flott løype. Jeg er overbegeistret, sa han til Norsemans presseteam etter målgang.





Kvinner 1. Laura ZIMMERMANN [5] Tyskland 11:30:39 2. Kaja BERGWITZ-LARSEN [2] Norge Team Medex 12:13:43 3. Claire WELLER [4] Storbritannia Triharder 12:25:24 4. Flora COLLEDGE [1] Sveits 12:29:29 5. Vilde Elisabet FLATLAND [98] Norge Tinn IL 12:31:35 6. Kristine NYMOEN [99] Norge Tinn IL 12:51:14 7. Sonja TAJSICH [6] Østerrike HSV Triathlon Kärnten 13:05:26 8. Li Yun CHEN [11] Taiwan 13:22:21 9. Marni SUMBAL [15] USA Trimarni Coaching and Nutrition 13:23:43 10. Audrey NALIN [93] Frankrike 13:25:58 11. Ann Åse STAVA HELGEVOLD [65] Norge Haugesund Triathlon / MPM Coaching 13:30:02 12. Lynda GINGRAS [7] Canada Bionick 13:41:41 13. Carolina GRANFORS [10] Finland Keski-Pohjanmaa Triathlon 13:46:59 14. Martine HOAAS [19] Danmark 14:26:13 15. Linn KARLSVIK [111] Norge 14:26:29 16. Sarah TIMMIS [39] Storbritannia Team MK 14:42:39 17. Lydwien WILBERS [101] Frankrike TVA 14:44:49 18. Tara MIRANDA [20] USA 14:48:08 19. Rachael BUTCHER [77] Storbritannia Edinburgh Triathletes 14:49:24 20. Olivia DIETZEL [9] USA Varlo 15:08:16 Menn 1. Sebastian NORBERG [33] Sverige Team Surpas 10:10:16 2. Lars WICHERT [21] Tyskland TC Ballrn 10:39:22 3. Aurélien LE LAY [253] Frankrike Saint Grégoire Triathlon 10:40:57 4. Jørgen GUNDERSEN [36] Norge 10:41:12 5. Sindre TUNGESVIK [169] Norge Trondheim Triatlonklubb 11:08:10 6. Krister Aaen PEDERSEN [202] Norge 11:10:13 7. Alexis SICARD [187] Frankrike Tricastin Triathlon Club 11:28:12 8. Cheng Tai WU [27] Taiwan TIRTC_TrainingClub 11:42:35 9. Kristoffer WESTGAARD [168] Norge Akershus 11:44:54 10. Patrik ERICSSON [23] Sverige Team Trelleborg Triathlon 11:50:46 11. Roman GUTT [178] Tyskland Vegan 11:52:00 12. Lars HAUGVAD [85] Norge 11:55:01 13. Sondre AUGANÆS [273] Norge Trondheim Triatlonklubb 11:55:35 14. Giovanni BORTOLASO [32] Italia Delta Sport Performance 11:57:02 15. Gustav SALSKOV [35] Danmark 11:57:03 16. Anders MUREN [83] Norge 12:02:17 17. Sondre LERNES HANSEN [102] Norge 12:04:16 18. Håkon Klerud JOHANNESSEN [218] Norge Trollveggen 12:09:28 19. Patrik HOLEŠA [198] Slovakia PH YOUR MOTION 12:15:30

Norsman er en fulldistanse triatlon med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling (over flere fjelloverganger), og avslutter med å løpe en maratondistanse med målgang på Gaustatoppen.