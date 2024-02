Ole Jakob Høsteland Solbu serverte som vanlig noen morsomme replikker til NRK etter at han måtte nøye seg med 2. plass. (Skjermbilde fra NRK)

Amanda Grefstad Frøynes dro det meget jevne feltet på kvinnenes 800m før danske Sofia Thøgersen prøvde seg i nest siste sving. På oppløpet var det imidlertid Malin Nyfors som kom seg en kule og tok seieren og persen sin med 2,04,66. Amanda Grefstad Frøynes fulgte opp med 5. plass og 2,06,46 foran nevnte Sofia Thøgersen. Med det innehar hun 3. beste tid innendørs gjennom alle tider.

Amanda Grefstad Frøynes gikk offensivt til verks og fikk det litt på slutten. Her side om side i front med Sofia Thøgersen fra det kombinerte danske og islandske laget. (Skjermbilde fra NRK)

De to norske i feltet, Ina Halle Haugen og Kristine Lande Dommersnes, ble liggende i midten da feltet tidlig ble delt i to med fartsholder Malin Edland, den finske favoritten Ilona Monnonen og svenske Emilia Lillemo foran seg.

Ilona Mononen hadde kontroll på seieren, men Kristine Lande Dommersnes avsluttet også kruttsterkt. Den fremadstormende Haugesund-jenta tok 3. plassen med 8,08,42 som også er 4/10 bedre enn hennes utendørspers. Ina Halle Haugen ble liggende alene midt i feltet men sikret Norge 4. plass selv om tida 9,20,27 ikke helt var det hun hadde håpet på.

Kristine Lande Dommersnes strålende fornøyd med å ha bare Ingrid Kristiansen, Grete Waitz og Karoline Bjerkeli Grøvdal, foran seg på 3000 m innendørs gjennom alle tider. (Skjermbilde fra NRK)

Danske Joel Ibler Lillesø var som forventet i en egen klasse og den eneste som fulgte fartsholderen. Med sololøp på siste halvdel var han kun et par sekunder bak personlig rekord med 7,50,65. Islendingen Baldvin Þór Magnússon spurtet fra svenske Vidar Johansson da begge to kom godt under 8 minutter. Norges bestemann Bjørnar Lillefosse håpet også på sub-8, men var fem sekunder bak skjema på 6. plass. Den andre nordmannen i feltet, Tore Akerlie, var langt mer fornøyd med 8,07,16 på plassen bak lagkameraten. Tore Akerlie intervjues av NRK etter å ha senket persen med over tre sekunder. (Skjermbilde fra NRK)

Plass: Startnr: Navn: Nation: SB: PB: Resultat: 1 154 Joel Ibler Lillesø DEN/ISL 7.49.0 7.48.34 7,50,65 2 155 Baldvin Þór Magnússon DEN/ISL 7.47.5 7,56,64 3 82 Vidar Johansson SWE 7.56.4 7,57,51 4 201 Oliver Löfqvist SWE 8.07.55 8.07.55 7,57,66 New PB 5 106 Mika Kotiranta FIN 8.35.0 8,02,11 New PB 6 11 Bjørnar Lillefosse NOR 8.08.27 7.57.83 8,04,98 New SB 7 12 Tore Akerlie NOR 8.10.39 8.10.39 8,07,16 New PB 8 107 Eero Saleva FIN 8.03.16 8,14,33 305 Kane Elliot NOR DNF

1500 m kvinner

Ingeborg Østgård dannet en tettrio bak fartsholderen med de to finske representantene, Nathalie Blomqvist og Sara Lappalainen, men jenta fra Dalsbygda måtte gi noen meter før hun kom tilbake og utfordret de to lyseblå. Nathalie Blomqvist holdt unna og vant på 4,09,10. Ingeborg Østgård løp inn til 3. plass med 4,10,79 som er ny norsk U23-rekord. Med et er det er bare Ingvill Måkestad Bovim som har løpt raskere innendørs gjennom alle tider. Ingeborgs kubbvenninne i IK Tjalve, Anne Gine Løvnes, gjorde jobben i puljen bak og kom inn til 5.plass på 4,19,53.

Ingeborg Østgård hadde to finske rygger foran seg gjennom hele løpet. (Skjermbilde fra NRK)

Plass: Startnr: Navn: Nation: SB: PB: Resultat: 1 129 Nathalie Blomqvist FIN 4.11.38 4.10.70 4,09,10 New PB 2 128 Sara Lappalainen FIN 4.20.31 4.06.14 4,09,21 New SB 3 32 Ingeborg Østgård NOR 4.14.66 4.09.91 4,10,79 New SB 4 176 Aníta Hinriksdóttir DEN/ISL 4.09.54 4,18,50 5 33 Anne Gine Løvnes NOR 4.18.96 4.18.96 4,19,53 6 205 Elin Brink SWE 4.26.21 4.22.56 4,20,13 New PB 7 56 Saga Provci SWE 4.22.19 4.20.40 4,22,95 8 177 Embla Margrét Hreimsdóttir DEN/ISL 4.36.26 4.36.26 4,35,62 New PB 302 Sigrid Wahlberg NOR DNF

1500 m menn

Norge stilte med en meget ung duo i 17-åringen Håkon Moe Berg fra Kyrksæterøra og 18-åringen Andreas Fjeld Halvorsen fra Ull/Kisa. Begge var med i kampen om seieren helt til målstreken sammen med en svensk, dansk og finsk løper. Håkon Moe Berg lå litt bak i gruppa helt til det korte oppløpet hvor unggutten fikk vist fram spurtegenskapene sine på høyeste nivå. 2006-modellen var en hårsbredd fra å ta seieren fra en førende Jonathan Grahn, og med 3,41.37 senket han sin ferske pers fra Reykjavik med nye 19/100. Andreas Fjeld Halvorsen ble nummer fem bare fire tideler bak lagkameraten. De to har nå bare Jakob Ingebrigtsen foran seg på lista over alle tiders innendørs-statistikken på distansen.

Fem mann kjempet om seieren der det lenge var uvisst er om det var Jonathan Grahn (80) eller Håkon Moe Berg som hadde vunnet. (Skjermbilde fra NRK)

Plass: Startnr: Navn: Nation: SB: PB: Resultat: 1 80 Jonathan Grahn SWE 3.40.52 3.37.06 3,41,36 2 10 Håkon Moe Berg NOR 3.41.56 3.41.56 3,41,37 New PB 3 104 Santtu Heikkinen FIN 3.42.37 3.40.75 3,41,46 New SB 4 153 Jeppe Risvig DEN/ISL 3.44.68 3.44.68 3,41,59 New PB 5 9 Andreas Fjeld Halvorsen NOR 3.43.19 3.43.19 3,41,77 New PB 6 81 Leo Magnusson SWE 3.39.65 3.43.21 3,45,44 7 105 Aleksi Kivelä FIN 3,48.22 3,46,42 New PB 8 152 Andreas Lindgreen DEN/ISL 3.41.17 3,46,97 304 Kjetil Gangås NOR DNF

Stevnets nettsider

Alle resultater fra Nordenkampen

Forhåndsomtale: Det norske laget til Nordenkampen i Bærum 11. februar