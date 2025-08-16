Totalt godt over 100 deltakere i mosjon, barneløp og konkurranseklassen. 35 deltakere i sistnevnte.



Passende temperatur for deltakerne, utsikta på toppen uteble denne gangen.



Alle resultater



Topp 3 dame og mann og ungdom







Topp 3 damer. Fra venstre Ragnhild Bjørdal Berg, Monica Solvang og Marie Røra. Foto: Martin Hauge-Nilsen







Topp 3 karer. Fra venstre Andreas Skylstad, Hallvard Seim Grøvlen og Erik Vadla. Foto: Martin Hauge-Nilsen







Raskeste ungdom var Jone Schmidt Breivik. Foto: Martin Hauge-Nilsen.





