Totalt godt over 100 deltakere i mosjon, barneløp og konkurranseklassen. 35 deltakere i sistnevnte.

Passende temperatur for deltakerne, utsikta på toppen uteble denne gangen.  

Alle resultater

Topp 3 dame og mann og ungdom
 

PlassNavnKlubbTid
Menn
1Hallvard Seim GrøvlenOL Trollelg56:13.00
2Andreas SkylstadNorangdal IL56:33.00
3Erik VadlaSandnes IL57:17.00
Kvinner
1Monica SolvangØrsta IL1:09:49.00
2Marie RøraVolda1:16:15.00
3Ragnhild Bjørdal BergØrsta1:20:59.00
    
Ungdom   
 NavnKlubbTid
1Jone Schmidt BreivikVelledalen IL1:10:12.00

 
 

Foto Martin Hauge-Nilsen1.jpg
Topp 3 damer. Fra venstre Ragnhild Bjørdal Berg, Monica Solvang og Marie Røra. Foto: Martin Hauge-Nilsen



 

Foto Martin Hauge-Nilsen3.jpg
Topp 3 karer. Fra venstre Andreas Skylstad, Hallvard Seim Grøvlen og Erik Vadla. Foto: Martin Hauge-Nilsen



 

Foto Martin Hauge-Nilsen2.jpg
Raskeste ungdom var Jone Schmidt Breivik. Foto: Martin Hauge-Nilsen.



 

Foto Martin Hauge-Nilsen4.jpg
Bak Vallahornet ruver Saudehornet på  1303 moh, men i dag for det meste i tåke. Foto: Martin Hauge-Nilsen.

 