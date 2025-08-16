Seim Grøvlen og Solvang raskest opp Saudehornet
Hallvard Seim Grøvlen og Monica Iren Solvang vant Saudehornet rett opp i Ørsta. Motbakkeløpet fra tare til tind.
Totalt godt over 100 deltakere i mosjon, barneløp og konkurranseklassen. 35 deltakere i sistnevnte.
Passende temperatur for deltakerne, utsikta på toppen uteble denne gangen.
Topp 3 dame og mann og ungdom
|Plass
|Navn
|Klubb
|Tid
|Menn
|1
|Hallvard Seim Grøvlen
|OL Trollelg
|56:13.00
|2
|Andreas Skylstad
|Norangdal IL
|56:33.00
|3
|Erik Vadla
|Sandnes IL
|57:17.00
|Kvinner
|1
|Monica Solvang
|Ørsta IL
|1:09:49.00
|2
|Marie Røra
|Volda
|1:16:15.00
|3
|Ragnhild Bjørdal Berg
|Ørsta
|1:20:59.00
|Ungdom
|Navn
|Klubb
|Tid
|1
|Jone Schmidt Breivik
|Velledalen IL
|1:10:12.00
