En kan dermed si at de to norske fjelløperne hadde en dominerende rolle i arrangmentet. Sylvia Nordskar vant terrengmaratonen med 2400 høydemeter på 4.27.29, og med det var hun 13 minutter foran dame nummer to, Gemma Arenas Alcazar.

To dager før hadde Sylvia vunnet det bratte motbakkeløpet, KM Vertikal, der 665 høydemeter ble unnagjort på 3,85 km. Den norske fjelløperen brukte 31.04, mens nest beste dame løp på 35.47. Altså soleklar seier også her. Dermed ikke så rart at Sylvias Instagram-oppdatering etter helga var av det positive slaget:

"Veldig fornøyd med dagens løp, som markerte slutten på 2023-sesongen. Gratulasjoner til supersterke ultraløpere @gemmaarenasalcazar og @azarastorm – bra for meg at løpet var "bare" en maraton! Å løpe på Tenerife er strålende, og @k42canarias-organisasjonen vet å lage det episk! Gjør plass til dette løpet på kalenderen din i 2024."



Her ser vi Sylvia Nordskar underveis i det kuperte maratonløpet. (Foto: arrangøren)









Trippel-triumf for Anders Kjærevik

Bergenseren Anders Kjærevik løp tre løp på tre dager og endte opp med tredjeplass på fredagens KM Vertikal, førsteplass på lørdagens 12 km og en ny tredjeplass på søndagens maratonløp. Dette gav han også seieren i Grand K, der de beste sammenlagt for de tre løpene kåres.



Det ble i tillegg arrangert en 21 km som gikk samtidig med maratonløpet på søndagen og som følgelig ikke inngikk i Trippelen.



På Vertikal-løpet var Anders Kjærevik drøye to minutter bak den spanske vinneren, mens Anders på 12 kilometeren vant med 33 sekunders margin. Med to tøffe løp i beina var den 36 år gamle bergenseren knappe 12 minutter unna førsteplassen og knappe 6 minutter unna andreplassen på det avsluttende maratonløpet.













Alle resultat



Løypene på Tenerife byr på vill og variert natur. (Foto: arrangøren)



Sjøl om en løper i fjellet, er havet aldri langt unna på denne kanariske øya. (Foto: arrangøren)