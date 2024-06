Byløpet 2024 ble arrangert i Skien lørdag 1, juni. Etter en god start i 2019 med totalt 456 deltakere, kom der et par år med tilbakeslag under pandemien. Fra og med 2022 har pilene imidlertid pekt oppover. Lørdagen ble en herlig løpefest i Skiens gater. Værmeldingen var topp, kanskje litt for varmt for de lange distansene. En god mix av trimmere og aktive løpere var klare til å sette sitt preg på byen. Byløpet er og skal først og fremst være et breddearrangement for alle. Bak løpet står Gjerpen Friidrett og Herkules Friidrett under paraplyen Nyttårstrimmen (Som for øvrig har arrangert Nyttårstrimmen 10 km i 48 år).

Nytt av året var Ibsens Barneløp i ei rundløype på 540 m rundt et par kvartaler i sentrum med is og medaljer til alle deltakere ved målpassering. Det ble en solid pangstart. Hele 296 barn ble påmeldt i timen før løpet og tok arrangøren litt på senga. Men køen ble etter hvert gjort unna og løpet kom i gang med kun 5 minutter forsinkelse. Selveste Henrik Ibsen var også på startstreken, men ble naturlig nok distansert ganske fort.

På våre tre distanser, henholdsvis 5 km, 10 km og 21 km, alle på gangstier og veier rundt Hjellevannet, var hele 557 løpere påmeldt, og 523 stilte til start. Solen stekte med en temperatur opp mot 26 grader før start. Halvmaratonløperne slet allerede ganske tidlig med varmen. Like etter at 5 km og 10 km løperne ble sendt ut, så startet et veldig tordenvær og omtrent midt i arrangementet åpnet himmelens sluser seg over Skien. Men regnet var varmt og befriende og var nok et stort pluss for løperne, men ditto verre for arrangører og publikum. 32 mm nedbør over kort tid. Tidene på løpet bærer nok litt preg av været samtidig som løypa ikke er helt lett, førøvrig i samme trase’ som NM Halvmaraton i 2023.

Et stort flertall av deltakerne var naturlig nok fra Grenlandregionen samt at en god del telemarkinger hadde tatt turen. Gjerpen Friidrett, en av arrangørklubbene, stilte med 20 deltakere og klarte å dra i land hele 11 klasseseiere i senior og veteranklassene.

Premiepallen 10 km kvinner: Åsa Klakegg Thorsen, Tonje Marie Bergem og Marie Vingereid.

De beste kvinner på 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 507 Tonje Marie Bergem Sweco BIL K23-34 43:02 2 483 Åsa Klakegg Thorsen DRAMMEN K23-34 44:32 3 560 Marie Vingereid Gulset/Grenland Ski K16-17 45:03 4 495 Eline Osmundsen Sweco K23-34 48:10 5 485 Emilie Bjervamoen Geoingeniørene K23-34 48:12 6 518 Silje Zetterstrøm Gjerpen IF / Charterultra K45-49 48:15 7 439 Ellen Solli PORSGRUNN K23-34 48:34 8 508 Ida Løkkevik Svendseid SKIEN K35-39 48:42 9 482 Helene Rygh Johansen SKIEN K23-34 49:39 10 511 Augusta Hylland-Eriksen Ørn, Idrettsforening K16-17 49:58 11 465 Terese Gjærum Gjerpen Idrettsforening K35-39 50:32 12 573 Malene Tellefsen Langesund Tri K23-34 51:01 13 563 Stine Gulliksen SKIEN K35-39 51:38 14 500 Andrea Kobro LARVIK K23-34 52:18



Premiepallen 10 km menn: Marcus Gill, Ole Heldal Larsen og Emil Bråthen.

De beste på 10 km menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 476 Ole Heldal Larsen Gjerpen Idrettsforening M23-34 35:47 2 449 Marcus Gill PORSGRUNN M23-34 36:15 3 545 Emil Bråthen Siljan Idrettslag / Siljan IL M23-34 36:37 4 542 Sondre Taranger Gjerpen Idrettsforening M45-49 38:06 5 481 Kjetil Kolstad Siljan Idrettslag / Siljan Løpeklubb M23-34 38:22 6 579 Joakim Øyen Bøler IF M35-39 38:23 7 571 Kenneth Hansen Siljan IL M35-39 38:39 8 523 Thomas Skinnemoen Husnissenes Landsforbund M35-39 38:51 9 497 Jon Theodor Andersen Gjerpen Idrettsforening M23-34 39:19 10 466 Mats Asdahl PORSGRUNN M35-39 39:34



Sondre Måge fra Strandebarm IL vant 5 km.

De beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 255 Sondre Måge Strandebarm IL M20-22 17:12 2 836 Daniel Rørvik Team action M23-34 17:36 2 885 Lars-Kristian Eriksen SARPSBORG M40-44 17:36 4 213 Kasper Hermanrud Andersen PORSGRUNN M23-34 17:48 5 105 Thomas Norder Tjøme Løpeklubb M23-34 17:58 6 301 Anders Rene Jensen Skade, Idrettslaget / Skade M35-39 18:24 7 127 Martin Kihle Løberg IF Storm/ Mandagsmila M23-34 18:26 8 223 Nicolay Andersen Langesund sykle- og triathlonklubb M23-34 18:29 9 549 Kjetil Høie Mandagsmila M23-34 18:49 9 815 Frikk Bergsli F. Gump Løpeforening M35-39 18:49 11 290 Jonas Haukenes Hjelset Skien ok M18-19 18:58 12 120 Espen Gjerde Third Brigade M35-39 18:59 13 336 Stian Dalen Eidanger IL M45-49 19:03 14 312 Jonas Tørdal SKIEN M35-39 19:04 15 314 Leon Alexander Timland Haugom Herkules Friidrett M13 19:22

De beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 133 Trude Harstad Skarphedin IL / Sparebanken Sør K50-54 20:02 2 126 Mille Riis Paulsen SKIEN K20-22 20:30 3 266 Linn Marie Blom SKIEN K23-34 21:21 4 119 Wilma Camille Iversen SKIEN K20-22 21:38 5 345 Elmira Nordheim Bjørntvedt Ørn IF / Grenland Ski K16-17 21:56 6 864 Beate Bergerud SKIEN K35-39 22:52 7 138 Ingrid Marie Lindstrøm Skien OK K23-34 23:08 8 329 Marthine Bø PORSGRUNN K23-34 23:20 9 311 Celine Abrahamsen Herkules Ski/Grenland Ski K14 23:32 10 859 Ine Victoria Bredesen PORSGRUNN K35-39 23:40 11 833 Sol Angelica Torvund Ørn IF / Team Grenland ski K14 24:04 12 319 Kristine Holtan Henriksen ABB BIL K45-49 24:23 13 103 Ingvild Eriksen SKIEN K35-39 24:24 14 830 Kari Aarhus Kinn PORSGRUNN K40-44 24:28 15 879 Kristine Svalastog SKIEN K23-34 24:50



Premiepallen menn halvmaraton: Nicholas Torvund, Øivind Løining Bjerkseth og Anders Danielsen.

De beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 51 Øivind Løining Bjerkseth Royal Sportsklubb M35-39 1:18:42 2 94 Nicholas Torvund Ørn, F / Team Grenland ski M18-19 1:18:57 3 79 Anders Danielsen SKIEN M35-39 1:20:11 4 33 Jan Fredrik Andersen TPIL M35-39 1:24:40 5 88 Knut Eirik Aspheim Kåsa Gulset ski/Grenland ski / TTG M18-19 1:25:57 6 92 Pål Winberg Stathelle og Omegn/Langesund Tri M50-54 1:28:13 7 72 Torodd Høiås SKIEN M23-34 1:28:53 8 19 Gaute Byrkjeflot SKIEN M35-39 1:30:25 9 45 Hendrik Gleichmar SKIEN M45-49 1:30:33 10 84 Sander Mikkelsen Snøgg Friidrett M23-34 1:31:59 11 98 Birk Bjaadal Winberg Langesund Tri/Grenland Ski/TTG M16-17 1:33:07 12 44 Kenneth Pedersen STAVERN M40-44 1:35:58 13 86 Even Vala NOTODDEN M50-54 1:36:40 14 53 Espen Lunde Skade, Idrettslaget M50-54 1:36:42 15 23 Egil Husby TØNSBERG M50-54 1:37:07

De beste kviunner halvmaraton: