Narve Gilje Nordås lag seg la seg som vanlig langt bak i feltet fra start, men jobbet seg opp på utsiden av hele det 18 mann store feltet på andre langside. Oliver Hoare var eneste løper som prøvde å følge de to harene som fikk en stor luke, og veteranen Timothy Cheruiyot måtte ta drajobben for det samlede hovedfeltet. 

Narve virket pigg og løp offensivt og kom helt fram i tet ut på sisterunden før Yared Nguuse svarte og holdt unna i det som så ut som en duell om seieren. På innsiden kom imidlertid to stykk Cheruiyot, og den mest rutinerte kastet seg fram til 2. plass. Narve Gilje Nordås ble 3. mann med 3:33:41, 21 hundredeler bak Nuguse. 

- Pallen er fint, men feltet kastet bort muligheten til en kjempetid, sa en tydelig irritert Narve til NRKs mann etter et løpsopplegg som han innrømmet at han må den sin del av.

- Pall er pall, jeg er fornøyd med plasseringen, men ikke tiden, sa en pratsom Narve av godt gammelt merke.

Resultater 1500 m menn: 

RankNatNameTime
1USANUGUSE Yared3:33.19
2KENCHERUIYOT Timothy3:33.35
3NORNORDÅS Narve Gilje3:33.41
4KENCHERUIYOT Reynold3:33.42
5USAHOEY Josh3:33.75
6AUSMYERS Cameron3:33.82
7USAKESSLER Hobbs3:34.14
8AUSHOARE Oliver3:34.40
9NEDNILLESSEN Stefan3:34.65
10KENLAGAT Festus3:34.69
11POLWYDERKA Maciej3:34.77 PB
12MAREL BAKKALI Soufiane3:34.84
13GBRGOURLEY Neil3:34.90
14POLOSTROWSKI Filip3:36.08 SB
15KENKIPSANG Abel3:36.18
16POLRAK Filip3:38.47
DNFSLORUDOLF Zan 
DNFPOLSIERADZKI Patryk 

Bare nesten for Kipyegon

Faith Kipyegon var under sekundet fra å ta av den over 20 år gamle verdensrekorden på 3000 m da 31 åringen fikk 8:07.04 i sitt rekordforsøk på Kamila Skolimowska Memorial. Kipyegon er allerede verdensrekordholder på 1500 m og en mile, og hun var utrolig nær ved å legge til 3000 m på CV-en sin i sitt tredje løp på distansen.

RankNatNameTime
1KENKIPYEGON Faith8:07.04 AR DLR MR WL
2ETHAMEBAW Likina8:34.53
3ETHBAWEKE Aleshign8:35.51
4AUSDAVIES Rose8:36.53 SB
5NEDKOSTER Maureen8:36.71
6AUSRYAN Lauren8:37.56 PB
7AUSGRIFFITH Georgia8:40.08
8ETHEMBAYE Axumawit8:40.20 PB
9USASCHWEIZER Karissa8:40.35
10ETHALEMAYO Marta8:41.48
11USADONAGHU Ella8:42.91
12ETHALEMESHETE Mekedes8:42.93 SB
13JPNTANAKA Nozomi8:45.80
14GBRMILLARD Alexandra8:46.27
15UGACHEROP Charity8:49.96 NU20R
16NEDvan ES Diane8:51.10
17GBRWALKER Eloise8:52.46

Hodgkinson tilbake

Britiske Keely Hodgkinson gjorde et sterkt comback etter skade i sitt første løp siden hun ble olympisk mester på 800 meter i Paris. Med 1:54:74 satte hun både ny stevnerekord og årsbeste i verden. 

Keely Hodgkinson løp sin nest raskeste 800 m i karrieren i sitt comeback i Polen. (Foto: arrangøren)
RankNatNameTime
1GBRHODGKINSON Keely1:54.74 MR WL
2KENODIRA Lilian1:56.52 PB
3BOTNOWE Oratile1:56.76 NR
4USAROGERS Raevyn1:57.52 SB
5AUSHOLLINGSWORTH Claudia1:57.67 AR
6AUSCALDWELL Abbey1:57.70 PB
7FRALIBERMAN Clara1:58.82 PB
8POLSARNA Angelika1:59.08 PB
9POLKOCZANOWA Margarita1:59.90 PB
10AUSBISSET Catriona2:00.64 SB
11SVKGAJANOVÁ Gabriela2:01.17
12POLWIELGOSZ Anna2:01.60
DNFNEDde WITTE Lisanne 

1500 m kvinner

RankNatNameTime
1ETHTSEGAY Gudaf3:50.62 MR SB
2KENCHEBET Beatrice3:54.73 PB
3GBRHUNTER BELL Georgia3:56.00
4USAHILTZ Nikki3:56.10
5ETHHAILU Freweyni3:56.30 SB
6AUSHALL Linden3:56.39 PB
7ETHHAYLOM Birke3:56.79 SB
8USAMACLEAN Heather3:57.79 PB
9IRLHEALY Sarah3:57.95
10ESPPÉREZ Marta3:59.02 SB
11POLKAZIMIERSKA Klaudia3:59.66 PB
12POLLIZAKOWSKA Weronika4:03.65
13ETHMESELE Worknesh4:05.32
14AUSBILLINGS Sarah4:05.78
DNFESPIBARZABAL Lorea 
DNFPOLJAGUSCIK Julia 

ALLE RESULTATER FRA STEVNET
Diamond Leagues nettsider
Stevnets facebookside