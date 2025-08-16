Narve Gilje Nordås lag seg la seg som vanlig langt bak i feltet fra start, men jobbet seg opp på utsiden av hele det 18 mann store feltet på andre langside. Oliver Hoare var eneste løper som prøvde å følge de to harene som fikk en stor luke, og veteranen Timothy Cheruiyot måtte ta drajobben for det samlede hovedfeltet.

Narve virket pigg og løp offensivt og kom helt fram i tet ut på sisterunden før Yared Nguuse svarte og holdt unna i det som så ut som en duell om seieren. På innsiden kom imidlertid to stykk Cheruiyot, og den mest rutinerte kastet seg fram til 2. plass. Narve Gilje Nordås ble 3. mann med 3:33:41, 21 hundredeler bak Nuguse.

- Pallen er fint, men feltet kastet bort muligheten til en kjempetid, sa en tydelig irritert Narve til NRKs mann etter et løpsopplegg som han innrømmet at han må den sin del av.

- Pall er pall, jeg er fornøyd med plasseringen, men ikke tiden, sa en pratsom Narve av godt gammelt merke.

Resultater 1500 m menn:

Rank Nat Name Time 1 USA NUGUSE Yared 3:33.19 2 KEN CHERUIYOT Timothy 3:33.35 3 NOR NORDÅS Narve Gilje 3:33.41 4 KEN CHERUIYOT Reynold 3:33.42 5 USA HOEY Josh 3:33.75 6 AUS MYERS Cameron 3:33.82 7 USA KESSLER Hobbs 3:34.14 8 AUS HOARE Oliver 3:34.40 9 NED NILLESSEN Stefan 3:34.65 10 KEN LAGAT Festus 3:34.69 11 POL WYDERKA Maciej 3:34.77 PB 12 MAR EL BAKKALI Soufiane 3:34.84 13 GBR GOURLEY Neil 3:34.90 14 POL OSTROWSKI Filip 3:36.08 SB 15 KEN KIPSANG Abel 3:36.18 16 POL RAK Filip 3:38.47 DNF SLO RUDOLF Zan DNF POL SIERADZKI Patryk

Bare nesten for Kipyegon

Faith Kipyegon var under sekundet fra å ta av den over 20 år gamle verdensrekorden på 3000 m da 31 åringen fikk 8:07.04 i sitt rekordforsøk på Kamila Skolimowska Memorial. Kipyegon er allerede verdensrekordholder på 1500 m og en mile, og hun var utrolig nær ved å legge til 3000 m på CV-en sin i sitt tredje løp på distansen.

Rank Nat Name Time 1 KEN KIPYEGON Faith 8:07.04 AR DLR MR WL 2 ETH AMEBAW Likina 8:34.53 3 ETH BAWEKE Aleshign 8:35.51 4 AUS DAVIES Rose 8:36.53 SB 5 NED KOSTER Maureen 8:36.71 6 AUS RYAN Lauren 8:37.56 PB 7 AUS GRIFFITH Georgia 8:40.08 8 ETH EMBAYE Axumawit 8:40.20 PB 9 USA SCHWEIZER Karissa 8:40.35 10 ETH ALEMAYO Marta 8:41.48 11 USA DONAGHU Ella 8:42.91 12 ETH ALEMESHETE Mekedes 8:42.93 SB 13 JPN TANAKA Nozomi 8:45.80 14 GBR MILLARD Alexandra 8:46.27 15 UGA CHEROP Charity 8:49.96 NU20R 16 NED van ES Diane 8:51.10 17 GBR WALKER Eloise 8:52.46

Hodgkinson tilbake

Britiske Keely Hodgkinson gjorde et sterkt comback etter skade i sitt første løp siden hun ble olympisk mester på 800 meter i Paris. Med 1:54:74 satte hun både ny stevnerekord og årsbeste i verden.

Keely Hodgkinson løp sin nest raskeste 800 m i karrieren i sitt comeback i Polen. (Foto: arrangøren)

Rank Nat Name Time 1 GBR HODGKINSON Keely 1:54.74 MR WL 2 KEN ODIRA Lilian 1:56.52 PB 3 BOT NOWE Oratile 1:56.76 NR 4 USA ROGERS Raevyn 1:57.52 SB 5 AUS HOLLINGSWORTH Claudia 1:57.67 AR 6 AUS CALDWELL Abbey 1:57.70 PB 7 FRA LIBERMAN Clara 1:58.82 PB 8 POL SARNA Angelika 1:59.08 PB 9 POL KOCZANOWA Margarita 1:59.90 PB 10 AUS BISSET Catriona 2:00.64 SB 11 SVK GAJANOVÁ Gabriela 2:01.17 12 POL WIELGOSZ Anna 2:01.60 DNF NED de WITTE Lisanne

1500 m kvinner

Rank Nat Name Time 1 ETH TSEGAY Gudaf 3:50.62 MR SB 2 KEN CHEBET Beatrice 3:54.73 PB 3 GBR HUNTER BELL Georgia 3:56.00 4 USA HILTZ Nikki 3:56.10 5 ETH HAILU Freweyni 3:56.30 SB 6 AUS HALL Linden 3:56.39 PB 7 ETH HAYLOM Birke 3:56.79 SB 8 USA MACLEAN Heather 3:57.79 PB 9 IRL HEALY Sarah 3:57.95 10 ESP PÉREZ Marta 3:59.02 SB 11 POL KAZIMIERSKA Klaudia 3:59.66 PB 12 POL LIZAKOWSKA Weronika 4:03.65 13 ETH MESELE Worknesh 4:05.32 14 AUS BILLINGS Sarah 4:05.78 DNF ESP IBARZABAL Lorea DNF POL JAGUSCIK Julia

