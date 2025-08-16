Selvkritisk Narve Gilje Nordås med pallplass i Diamond League
Narve Gilje Nordås viste at han er en medaljekandidat på 1500 m i OL da han kjempet om seieren og ble tredjemann i lureløpet under Diamond League-stevnet i Silesia i Polen lørdag ettermiddag.
Narve Gilje Nordås lag seg la seg som vanlig langt bak i feltet fra start, men jobbet seg opp på utsiden av hele det 18 mann store feltet på andre langside. Oliver Hoare var eneste løper som prøvde å følge de to harene som fikk en stor luke, og veteranen Timothy Cheruiyot måtte ta drajobben for det samlede hovedfeltet.
Narve virket pigg og løp offensivt og kom helt fram i tet ut på sisterunden før Yared Nguuse svarte og holdt unna i det som så ut som en duell om seieren. På innsiden kom imidlertid to stykk Cheruiyot, og den mest rutinerte kastet seg fram til 2. plass. Narve Gilje Nordås ble 3. mann med 3:33:41, 21 hundredeler bak Nuguse.
- Pallen er fint, men feltet kastet bort muligheten til en kjempetid, sa en tydelig irritert Narve til NRKs mann etter et løpsopplegg som han innrømmet at han må den sin del av.
- Pall er pall, jeg er fornøyd med plasseringen, men ikke tiden, sa en pratsom Narve av godt gammelt merke.
Resultater 1500 m menn:
|Rank
|Nat
|Name
|Time
|1
|USA
|NUGUSE Yared
|3:33.19
|2
|KEN
|CHERUIYOT Timothy
|3:33.35
|3
|NOR
|NORDÅS Narve Gilje
|3:33.41
|4
|KEN
|CHERUIYOT Reynold
|3:33.42
|5
|USA
|HOEY Josh
|3:33.75
|6
|AUS
|MYERS Cameron
|3:33.82
|7
|USA
|KESSLER Hobbs
|3:34.14
|8
|AUS
|HOARE Oliver
|3:34.40
|9
|NED
|NILLESSEN Stefan
|3:34.65
|10
|KEN
|LAGAT Festus
|3:34.69
|11
|POL
|WYDERKA Maciej
|3:34.77 PB
|12
|MAR
|EL BAKKALI Soufiane
|3:34.84
|13
|GBR
|GOURLEY Neil
|3:34.90
|14
|POL
|OSTROWSKI Filip
|3:36.08 SB
|15
|KEN
|KIPSANG Abel
|3:36.18
|16
|POL
|RAK Filip
|3:38.47
|DNF
|SLO
|RUDOLF Zan
|DNF
|POL
|SIERADZKI Patryk
Bare nesten for Kipyegon
Faith Kipyegon var under sekundet fra å ta av den over 20 år gamle verdensrekorden på 3000 m da 31 åringen fikk 8:07.04 i sitt rekordforsøk på Kamila Skolimowska Memorial. Kipyegon er allerede verdensrekordholder på 1500 m og en mile, og hun var utrolig nær ved å legge til 3000 m på CV-en sin i sitt tredje løp på distansen.
|Rank
|Nat
|Name
|Time
|1
|KEN
|KIPYEGON Faith
|8:07.04 AR DLR MR WL
|2
|ETH
|AMEBAW Likina
|8:34.53
|3
|ETH
|BAWEKE Aleshign
|8:35.51
|4
|AUS
|DAVIES Rose
|8:36.53 SB
|5
|NED
|KOSTER Maureen
|8:36.71
|6
|AUS
|RYAN Lauren
|8:37.56 PB
|7
|AUS
|GRIFFITH Georgia
|8:40.08
|8
|ETH
|EMBAYE Axumawit
|8:40.20 PB
|9
|USA
|SCHWEIZER Karissa
|8:40.35
|10
|ETH
|ALEMAYO Marta
|8:41.48
|11
|USA
|DONAGHU Ella
|8:42.91
|12
|ETH
|ALEMESHETE Mekedes
|8:42.93 SB
|13
|JPN
|TANAKA Nozomi
|8:45.80
|14
|GBR
|MILLARD Alexandra
|8:46.27
|15
|UGA
|CHEROP Charity
|8:49.96 NU20R
|16
|NED
|van ES Diane
|8:51.10
|17
|GBR
|WALKER Eloise
|8:52.46
Hodgkinson tilbake
Britiske Keely Hodgkinson gjorde et sterkt comback etter skade i sitt første løp siden hun ble olympisk mester på 800 meter i Paris. Med 1:54:74 satte hun både ny stevnerekord og årsbeste i verden.
|Rank
|Nat
|Name
|Time
|1
|GBR
|HODGKINSON Keely
|1:54.74 MR WL
|2
|KEN
|ODIRA Lilian
|1:56.52 PB
|3
|BOT
|NOWE Oratile
|1:56.76 NR
|4
|USA
|ROGERS Raevyn
|1:57.52 SB
|5
|AUS
|HOLLINGSWORTH Claudia
|1:57.67 AR
|6
|AUS
|CALDWELL Abbey
|1:57.70 PB
|7
|FRA
|LIBERMAN Clara
|1:58.82 PB
|8
|POL
|SARNA Angelika
|1:59.08 PB
|9
|POL
|KOCZANOWA Margarita
|1:59.90 PB
|10
|AUS
|BISSET Catriona
|2:00.64 SB
|11
|SVK
|GAJANOVÁ Gabriela
|2:01.17
|12
|POL
|WIELGOSZ Anna
|2:01.60
|DNF
|NED
|de WITTE Lisanne
1500 m kvinner
|Rank
|Nat
|Name
|Time
|1
|ETH
|TSEGAY Gudaf
|3:50.62 MR SB
|2
|KEN
|CHEBET Beatrice
|3:54.73 PB
|3
|GBR
|HUNTER BELL Georgia
|3:56.00
|4
|USA
|HILTZ Nikki
|3:56.10
|5
|ETH
|HAILU Freweyni
|3:56.30 SB
|6
|AUS
|HALL Linden
|3:56.39 PB
|7
|ETH
|HAYLOM Birke
|3:56.79 SB
|8
|USA
|MACLEAN Heather
|3:57.79 PB
|9
|IRL
|HEALY Sarah
|3:57.95
|10
|ESP
|PÉREZ Marta
|3:59.02 SB
|11
|POL
|KAZIMIERSKA Klaudia
|3:59.66 PB
|12
|POL
|LIZAKOWSKA Weronika
|4:03.65
|13
|ETH
|MESELE Worknesh
|4:05.32
|14
|AUS
|BILLINGS Sarah
|4:05.78
|DNF
|ESP
|IBARZABAL Lorea
|DNF
|POL
|JAGUSCIK Julia
