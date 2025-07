Reportasjen vil bli oppdatert!

Senay Fissehatsion var med 35:53 halvannet minutt bak sin bestenotering fra i fjor da han fredag fikk kamp av Høgbys David Nilsson som ble slått med fem sekunder. Hamse Looyar fra Rygge IL var andre nordmann blant de ti beste på 39:43 etter først å ha løpt inn til 4. plass i det det 6,3 km lange Slussprovet på 21:17. Det holdt til 2. plass i Dubbelprovet for 41-åringen for de som stilte på begge distanser med start med halvannen times mellomrom.

I Kraftprovet 50+ ble det dobbelt norsk i toppen ved Kjetil Sørum fra Stavern Sport og Tom Roger Vege Tangen fra Namdal Løpeklubb.

Pallen i herrekassen (fra v.): David Nilsson, Senay Fissehatsion og Mohammadreza Abootorabi. (Foto: Kjell Vigestad)

Kraftprovet menn - ti beste:

Place Name Association Time 1 Senay Amlesom Fissehatsion IK Tjalve 35:43 2 David Nilsson Högby IF 35:48 3 Mohammadreza Abootorabi Spårvägen fk 36:34 4 Linus Agervig Kristiansson Hälle IF 37:25 5 Mikael Ekvall Strömstad löparklubb 37:31 6 Molle Olson Örgryte IS 37:41 7 Elias Björnson LK SpringÅmål 38:09 8 Gabriel Claesson IKHP Huskvarna 38:57 9 Hamse Looyar Rygge IL 39:43 10 Awet M Yohannes Örgryte IS 40:05

I kvinneklassen ble det seier til Hälles Malin Agervig Kristiansson på 42:21 foran fjorårsvinner Hanna Lindholm som doblet og vant halve distansen og dermed Dubbelprovet sammenlagt, bare slått av de to beste herrene nevnte Hamse Looyar og vinneren Gustav Runefors som brukte 1:00:08 på de to distansene på tilnærmet 18 km til sammen. Angelica Karlsen som kom på 5. plass i fjor klatret opp pallen etter et tett oppgjør med Lindholm som kom seg to sekunder foran Mossejenta.

Pallen for kvinner i sola i Trollhättan (fra v.) Hanna Lindholm, Malin Agervig Kristiansson og Angelica Karlsen. (Foto: Kjell Vigestad)

Kraftprovet kvinner - ti beste:

Place Name Association Time 1 Malin Agervig Kristiansson Hälle IF 42:21 2 Hanna Lindholm Eskilstuna FI 42:53 3 Angelica Karlsen Moss 42:55 4 Johanna Larsson Örgryte IS / SAYSKY 44:04 5 Ida Agervig Kristiansson Hälle IF 44:41 6 Liduina van Sitteren Örebro AIK 44:47 7 Hanna Thorold Lidköpings VSK 45:25 8 Weronika Brzuchalska Hälle IF 46:57 9 Julia Jonasson Trollhättan 47:07 10 Elmina Saksi Tjalve FIF 48:26

Hamse Looyar nesten i tet på Slussprovet. (Foto: Kjell Vigestad)

Slussprovet menn - ti beste:

Place Name Association Time 1 Leo Magnusson Sävedalens AIK 18:28 2 Gustav Runefors IFK Växjö 19:40 3 Joar Andersson IFK Växjö 19:54 4 Hamse Looyar Rygge IL 21:17 6 Christoffer Hiding Alingsås IF Friidrott 22:32 7 Håkon Urdal Rygge IL 22:49 8 Alvin Mether Hälle IF 22:49 9 Nuray Yassin ahmed Angered af 23:15 10 Johan Widén Rent a Tent 23:52

Åse Klinkenberg løp inn til 5. plass i Slussprovet. (Foto: Kjell Vigestad)

Slussprovet kvinner - ti beste:

Place Name Association Time 1 Hanna Lindholm Eskilstuna FI 22:26 2 Amanda Kleijn Enhörna IF 22:54 3 Tyra Klingspor Lindblom Turebergs friidrottsklubb 24:15 4 Paulina Hultberg Mölndals AIK 24:42 5 Klara Abrahamson Hälle IF 25:38 6 Åse Klinkenberg Hytteplan Sport 25:42 7 Matilda Lindman Örgryte IS 25:50 8 Malin Ramne OK Skogsvargarna 25:59 9 Anna Franklin Majornas IK 27:15 10 Malena Widén Rent a Tent 27:29

Dubbelprovet - topp ti uansett kjønn:

Place Name Slusprovet Kraftprovet Totaltid 1 Gustav Runefors 19:40 40:28 1:00:08 2 Hamse Looyar 21:17 39:43 1:01:00 3 Hanna Lindholm 22:26 42:53 1:05:18 4 Håkon Urdal 22:49 43:13 1:06:01 5 Christoffer Hiding 22:32 44:07 1:06:39 6 Jonatan Ingelström 24:15 48:46 1:13:01 7 Malin Ramne 25:59 50:03 1:16:02 8 Roberto Sambo 26:35 51:00 1:17:34 9 Michael Lidström 27:05 54:51 1:21:55 10 oakim Johansson 27:14 54:52 1:22:06

