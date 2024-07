Strømstadmilen ble i år arrangert for 32. gang i den idylliske kystbyen som ligger rett syd for Svinesund på den svenske siden av landegrensa. Løypa var den samme som tidligere år og gikk gjennom sentrale deler av Strømstad.

Det var 13 grader og litt regn under årets arrangement. Ikke det helt store som sommervær, men desto bedre som løpsvær. Ofte har det nemlig vært veldig varmt under Strømstadmilen, noe som har gjort den relativt kuperte og krevende løypa enda mer krevende.

Totalt på alle løp og distanser som inngikk i Strømstadmilen i år, var det i år 930 fullførende deltakere.

Senay Fissehatsion under 30 minutter

Med tiden 29.41 var Senay Fissehatsion den eneste som klarte bragden å kom under 30 minutter i år. Selv om han har en pers på 28.15 fra Valencia i vinter, så er dette en sterk tid i den kuperte og krevende løypa i Strømstad.

Fissehatsion deltok også i Strømstadmilen for to år siden og kom da på 2. plass med 31.35. Han har som mål å sette løyperekord i Kraftprovet som arrangeres i Trollhättan 19. juli, mens han til høsten håper å løpe under 60 minutter på halvmaraton i København. Hans nåværende pers er 60.55 fra København i fjor.

På 2. plass i Strømstadmilen kom den svenske eliteløperen og hinderspesialisten Vidar Johansson med 30.30. Tidligere i år deltok han på 3000 m hinder i EM i Roma. Hans store mål i år var OL i Paris, men i likhet med den norske olympiske komiteen har også Sverige lagt lista høyt for OL-deltakelse og takket nei til deltakelse for blant annet Vidar Johansson - til tross for innbydelse fra det internasjonale friidrettsforbundet. Dermed går innbydelsen videre til løpere med lavere ranking.

6 beste menn totalt på 10 km 1 345 Senay Fissehatsion Ull Kisa Friidrott 00:29:41 -- 2 299 Vidar Johansson Ullevi FK 00:30:30 +49 3 322 Awet Yohannes Örgryte IS 00:31:14 +1:33 4 170 Mikael Ekvall Strömstad Löparklubb 00:31:33 +1:52 5 329 Anton Gustavsson Hälle IF 00:31:42 +2:01 6 244 Andreas Bergsland Trøsken IL / Team Swenor 00:32:24 +2:43

Blant kvinnene på 10 km i Strømstadmilen ble det seier til den svenske eliteløperen Linn Söderholm på tiden 35.27. Söderholm er for øvrig samboer med Vidar Johansson som kom på 2. plass i herreklassen. Også Söderholm deltok på 3000 m hinder i EM i Roma tidligere i år hvor hun satte ny pers med 9.34,62.

På 2. plass blant kvinnene i Strømstad kom Sigrun Gjølberg, Rygge IL på tiden 35.43.

Løyperekorden for kvinner tilhører for øvrig Gunhild Halle Haugen som løp på 32.31 i 2002, mens herrerekorden er det Silas Sang og Josphat Menjo, begge fra Kenya, som deler med tiden 28.34 fra henholdsvis 2004 og 2012.



Sigrun Gjølberg, Rygge IL ble beste norske kvinne på 10 km med en 2. plass på tiden 35.43. (Arkivfoto: Samuel Hafsahl)

6 beste kvinner totalt på 10 km 1 237 Linn Söderholm Sävedalens AIK 00:35:27 -- 2 354 Sigrun Gjölberg Rygge IL 00:35:43 +16 3 351 Katerina Hatzigianns Oslo 00:36:52 +1:25 4 136 Emilie Fossumstuen Grøterud IK Spring Väst 00:38:56 +3:29 5 186 Rebecka Gross Strömstad Löparklubb 00:42:25 +6:58 6 119 Felicia Andreasson Strömstad Löparklubb 00:43:16 +7:49

Norsk seier også på 5 km

På 5 km i Strømstadmilen, der løperne løper en istedenfor to runder i løypa, ble det også norsk seier. Her til Eirik Hagen, Askim IF på 16.40. Svensk-norske Martin Kjäll-Ohlsson, som løper både for SK Vidar og Hälle IF, kom på 2. plass med 16.47. På tredjeplass totalt kom Fredrik Wilhelmsen Garstad, Kjelsås IL på 16.57. Han løp i 17-årsklassen og vant dermed også denne med god margin.

Blant kvinnene på 5 km var det svenske Paulina Hultberg som vant på 18.12. På andreplass, som beste norske, var Maren Karlsen Bekkestad, Sturla IF på 19.13.

Med tiden 16.40 ble det seier på 5 km til Eirik Hagen, Askim IF. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)

