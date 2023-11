Senay Fissehatsion løp på søndag inn til seier i det 10 kilometer lange terrengløpet Warandeloop i Nederland. Det hele ble avgjort i et spurtoppgjør der Senay akkurat klarte å dra seg forbi Ilias Fifa fra Spania. De to fikk samme tid.

Det ble svensk seier i kvinneklassen der Sarah Lahti vant i den 8 kilometer lange løypen med en litt klarere margin enn det var i herreklassen. Hun løp i mål halvminuttet foran belgiske Jana Van Lent.

Warandeloop i Nederland er et arrangement med flere ulike terrengløp over en helg, og det har alltid mange gode løpere på startstreken. Det er regnet som den siste testen før EM i terrengløp, som i år går i Brüssel 10. desember. Tidligere har Friidrettsforbundet brukt resultatene i Warandeloop som et grunnlag for å ta ut det norske laget til EM, men i år er uttaket allerede gjort. Det kan nok forklare at det var få norske løpere med i Warandeloop denne gangen.



Det hele ble avgjort i et spurtoppgjør der Senay akkurat klarte å dra seg forbi Ilias Fifa fra Spania. De to fikk samme tid.

Resultat menn 10 km: 20 beste.

Plass Startnr Navn Vereniging Land Tid 1 121 Senay Fissehatsion Noorwegen Norge 29:10 2 120 Ilias Fifa Spanje Spania 29:10 3 176 Thomas Vanoppen België Belgia 29:17 4 102 Filmon Tesfu SV Sportlust Nederland 29:23 5 101 Noah Schutte Leiden Atletiek Nederland 29:26 6 103 Tom Hendrikse AAC '61 Nederland 29:27 7 175 Nils Voigt Duitsland Tyskland 29:27 8 124 Nicolai Saké België Belgia 29:29 9 123 Pieter-Jan Hannes België Belgia 29:32 10 109 Jesse Fokkenrood <23 Atverni Nederland 29:33 11 108 Frank Futselaar De Liemers Nederland 29:36 12 133 Abdirahman Mohamed <23 Cifla Nederland 29:37 13 129 Mahadi Abdi Ali Unitas Nederland 29:50 14 125 Sander Vercauteren België Belgia 29:50 15 104 Bas Van Hooren Atletiek Maastricht Nederland 29:51 16 166 Jonatan Venema <23 GAC Hilversum Nederland 29:58 17 111 Nik Lemmink Groningen Atletiek Nederland 30:02 18 114 Tom Hoogeboom <23 Hylas Nederland 30:04 19 137 Eric Loré <23 Spanje Spania 30:09

Premiepallen menn: Ilias Fifa, Senay Fissehatsion og Thomas Vanoppen.



Flere løpssterke kvinner ut fra start. Fremst her ser vi Femke Rosbergen, Nathalie Blomquist og Sarah Lahti.

Sarah Lahti tok etter hvert kontrollen i løpet, og tok seieren med god margin.

Resultat kvinner 8 km: 20 beste.

Plass Startnr Navn Vereniging Land Tid 1 21 Sarah Lahti Zweden Sverige 26:25 2 51 Jana Van Lent <23 België Belgia 26:57 3 39 Merel van der Marel Haarlemmermeer Nederland 27:18 4 26 Sofie van Accom België Belgia 27:21 5 22 Nathalie Blomquist <23 Finland Finland 27:28 6 12 Emmy van den Berg <23 Prins Hendrik Nederland 27:29 7 27 Julie Voet <23 België Belgia 27:29 8 2 Veerle Bakker Leiden Atletiek Nederland 27:34 9 28 Juliette Thomas België Belgia 27:40 10 29 Sibylle Häring Zwitserland Sveits 27:45 11 43 Sarah Peerik <23 Hanzesport Nederland 28:07 12 6 Jacelyn Gruppen HAC '63 Nederland 28:09 13 7 Jennifer Gulikers Unitas Nederland 28:11 14 24 Militsa Mircheva Bulgarije Bulgaria 28:15 15 5 Ruth van der Meijden Cifla Nederland 28:29 16 8 Femke Rosbergen <23 PAC Nederland 28:37 17 10 Britt Ummels Unitas Nederland 28:48 18 49 Yasmine Abbes <23 Nederland Nederland 29:07 19 17 Yasmine Hillebrink AAC Nederland 29:07 20 50 Cordula Lassacher <23 Oostenrijk Østerrike 29:08

Finlands gode løper Nathalie Blomquist gjorde et godt løp som ga henne en 5. plass totalt, og en 2. plass i U23-klassen.

Premiepallen kvinner: Jana Van Lent, Sarah Lahti og Merel van der Marel.