Kraftprovet er en del av Fallens dager hvor Trollhättan feirer grunnlaget for byen: Det store fossefallet med kanalen og slusene som fører Göta kanal forbi byen videre mot Väneren. Det er en gigantisk folkefest over tre dager med noe for alle fra store konserter med de største stjernene, med markedsboder og all mulig annen underholdning for store og små. Og det hele starter fredag med Kraftprovet.



Her er hele programmet for Fallens dagar i Trollhättan



Hovedløpet på 11,6 km går opp og ned langs slusene og fossefallet og er dagens siste løp i løpsfesten med start kl. 16.10, Før det er det barneløp, ungdomsløp og "lettvarianten" Slussprovet. Mange prøver seg nå også på "dobbelen" og løper både Slussprovet og Kraftprovet.



Folkefest: Vil du ha masse publikum i ryggen, så løp Kraftprovet. (Foto: Kjell Vigestad)



Trollhättan er en "ukjent" by for mange i Norge, Kort fortalt er Trollhättan en av de større byene i Sverige som ligger nærmest den norske grensen. For folk som bor sydøst i Norge er veien kort. Reiser man fra Oslo er man halvveis i det man passerer Svinesund. Totalt er Trollhättan bare knappe tre timer unna Oslo enten man kjører bil eller tar toget.



I fjor ble det norsk seier både i dame- og herreklassen. Maria Sagnes Wågan og Senay Fissehatsion løp fort og vant overlegent. Begge er påmeldt også til årets løp, men Maria har dessverre meldt forfall. Hun har fått en "kjenning" til skaden hun pådro seg under EM i halvmaraton i Roma og tar nå ikke sjansen på å delta.



Vant for to år siden: Awet Kibrab er klar for fredagens Kraftprov og vil samen med Senay jakte løyperekorden. (Foto: Kjell Vigestad)



Senay har fått med seg vinneren av Kraftprovet i 2022, Awet Kibrab. De skal sammen jakte løyperekorden som er på 33.43. Senay løp i fjor på 34.27, så den tiden må forbedres med 45 sekunder. Klarer en av dem det, så blir det en løyperekordpremie på SEK 22500 i tillegg til førstepremien på SEK 8000..



Informasjon om løpet og påmelding



Påmeldingen til årets løp er svært stor. Alt tyder på at løpet, som gikk første gang i 1986, - setter deltakerrekord. I fjor var det 2315 løpere i mål og i år blir det flere. Det er mulig å melde seg på nesten helt fram til start for løpene. Startnummerutdelingen er i start- og målområdet. Etteranmelding kan gjøres på nett fram til en time før start eller under startnummerutdelingen. Mer info på Kraftprovets nettsider. .



Starttider

Løp Distanse Klasser Start Knatteprovet 0,8 km Jenter/gutter 2 - 8 år 13.00 Miniprovet 1,8 km Jenter/gutter 8-9 år og 10-11 år 13.30 Miniprovet 2,6 km Jenter/gutter 12-13 og 14-15 år 14.00 Slussprovet 6,0 km Menn/kvinner, gutter/jenter 16-17 år 14.40 Kraftprovet 11,6 km Menn/kvinner og menn/kvinner 50+ 16.10