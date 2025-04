Bedriftorienteringsløpene arrangeres fast på tirsdager som tidligere år med unntak av løpet som er onsdag 11. juni. Her trenger man ikke være medlem av noe bedrift/lag. Startkontingenten er den samme for alle. Påmeldingsfristen er som regel lørdag før løpet som arrangeres på tirsdager. Startkontingenten er 120 kr ved ordinær påmelding og 170 kr for etteranmelding så lenge det er ledige kart.

Årets sesong er det satt opp 20 løp, 10 løp på våren og 10 løp på høsten.

Terminlista for 2025

På det første løpet var det fint vårvær helt til det kom noen skikkelig vindkast og litt regn. Det var fin samlingsplass ved Mjøskanten med mulighet for et bad. O-sport hadde salg av orienteringsutstyr.

Samlingsplassen ved Mjøskanten.

Det var en del vindfall i Storhilehagan.

Kart: Storihlehagan 1:7500 ekv. 5m Rev. 2025.

Terreng: Lettløpt flatt skogsterreng med stier, veger og hogstflater. En del vindfall i terrenget som var angitt med grønne raster på kartet. I alt stilte ca 125 løpere til start.

Klasser og løyper:

D 1,5 km og H 1,5 km

D 2,5 km og H 2,5 km

D 3,5 km og H 3,5 km

D/H 4,5 km



Resultater, strekktider og div. info på Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

Det er minutt startintervall mellom hver pulje av løpere.

Her velger løperne sin starttid.

Steinar Libak og Mari Norstad Opsahl målstempler.