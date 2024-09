Det var tidlig start fra kl 17.00 og sprintløyper som avsluttet årets sesong for bedriftsløperne. Etter en regntung dag og senere lett regn ble det oppholdsvær og fin løpstemperatur på ettermiddagen og kvelden.

Sprintkartet over Brumunddal sentrum var i målestokk 1:3000 og 1:4000 for de to lengste løypene. Terrenget bestod av parkområdet rundt Brumunddals landemerke med noen veier og gangstier med lite kupering.

Her velges ledig starttid. (Foto: Stein Arne Negård)

Klasser, løypelengder og antall poster:

D 1,5 1,0 km 12 poster

H 1,5 1,0 km 11 poster

D 2,5 1,4 km 15 poster

H 2,5 1,5 km 15 poster

D 3,5 2,0 km 16 poster

H 3,5 2,0 km 16 poster

D/H 4,5 2,6 km 20 poster

D/H 5,5 3,1 km 24 poster

Nøyaktig kompasskurs tas ut. (Foto: Stein Arne Negård)

Halstein Ødegård er i mål med nok en sesong. (Foto: Stein Arne Negård)

Til slutt må egen slutt-tid noteres som back-up. (Foto: Stein Arne Negård)



Dette var det siste bedrift-o-løpet for denne sesongen hvor 20 løp har blitt arrangert. Bedrift-o-løperne takker for i år og sees igjen til ny sesong i 2025.

Resultater, strekktider og div. info på nettsidene til Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget