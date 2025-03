Det strømmet på med løpere og til slutt var man oppe i 70 løpere totalt med lik fordeling på kort (3km) og lang (10km) distansen.

En god del familiemedlemmer utgjorde en fin ramme i målområdet og heiet inn den ene løperen etter den andre.

Beste dame/jente på den korte løypen ble Sofie Kaddan (112) Bjelland IL med tiden 14.30. Beste mannlige løper ble ikke avgjort før mål, Sivert Oftedal (69) KLK dundret inn til 9.16, her ble Jonas Njerve (78) Vidar nummer to med 9.23, tett fulgt av Lauritz Dyrkolbotn (84) MHI på tredje med 9.43.

På den lange etappen var Liv Torunn Netland (416) helt suveren med tiden 39.21 og eneste kvinne under 40 blank. Beste mannlige løper ble Øystein Therkelsen (422) Lyngdal IL med tiden 35.52. Tre andre menn kom under 40 minutter.

Se resultatlisten: Vinterkarusellen 6. løp Mandal

3KM Damer mosjon 94 Camilla Bravo 2009 24.18 102 Roxana Bravo 1978 24.14 97 Sigrid Bravo 2011 24.16 90 Emilie Hatterud 2015 Søgne Turnforen. 21.27 164 Elisabeth S. Jæger 1983 20.56 112 Sofie Kaddan 2012 Bjelland IL 14.30 89 Renate Nymoen 1986 Søgne Friidrett 25.02 87 Sanne Nymoen 2015 Søgne Friidrett 24.59 81 Bente Solesvik KLK 25.16 Herrer mosjon 67 Oliver Adamczyk Søgne Friidrett 12.45 84 Lauritz Dyrkolbotn MHI 9.43 157 Torstein Furuvald 1983 19.09 128 Martin Haven 1993 Foot Volley Sørl. 12.42 130 Kristoffer Hunemo 2016 KIF 15.22 145 Petter Hunemo 1982 KIF 15.23 127 Marius S. Haagensen 2005 23.35 66 Frode Jensen Søgne Friidrett 13.35 68 Sondre Jensen Søgne Friidrett 13.31 165 Håkon S. Jæger 2013 13.37 166 Jørgen S. Jæger 1980 20.48 92 Sindre Jaabæk 2011 Våg 15.20 111 Godtfred Kaddan 2015 MIL 13.00 179 Kenneth Kvanvig 1976 16.06 91 Vetle Lund 2010 KLK 13.01 78 Jonas Njerve Vidar 9.23 13 Robert Pedersen 1967 Maratonklubben 18.21 69 Sivert Oftedal KLK 9.16 161 Erik Andre Reime 1995 16.18 159 Mathias Ripegutu 2017 16.18 158 Sondre Ripegutu 1993 16.18 156 Preben Rugholm 1986 KLK 16.06 167 Kjetil Rødland 1992 KLK 15.28 117 Herman Skuland 2004 17.01 162 Arild Torjesen 1974 Furulunden sko. 14.05 169 Arve Aakre 1952 Vågsbygd 18.07 10KM Jenter Junior 1. Elia Tholo -458- 2012 MHI 42.56 Gutter Junior 1. Emil Dyrkolbotn -402- 2012 MHI 41.44 2. Erlend Johnsen -444- 2004 41.59 3. Dan Håkon Torjesen -443- 2004 42.01 4. Sigmund J. Flaa -431 2006 Birkenes IL 44.43 Damer akt. 21 - 34 1. Marlene S. Wåland -440- 1997 OPK as 45.36 2. Sara Soteland -409- 1999 46.48 3. Henrikke Haven -452- 1993 50.00 4. Rikke Sætran -412- 1999 57.29 Gutter akt. 21 - 34 1. Nicolai Kalvik -404- 1996 GE Healthcare 41.22 2. Frank G. Gitlestad -424- 1991 3. Sebastian Stabell -410- 1991 Damer vet. 35 - 39 1. Maria Haven - 451- 1990 45.07 2. Jorun Egebo -456- 1986 Konsmo 54.01 Menn vet. 35 - 39 1. Øystein Therkelsen -422- 1986 Lyngdal IL 35.32 2. Vidar Thunestvedt -423- 1989 40.54 3. Andreas Bruserud -401- Hamran løpekl. 42.16 4. Glen Røksland -453- 1986 OPK as 45.38 Damer vet. 40 - 44 1. Liv Torunn Netland -416 1985 39.21 2. Randi Dyrkolbotn -403- 1981 MHI 42.24 3. Katja Lykke -460- 1981 Flekkerøy 42.47 Menn vet. 40 - 44 1. Joakim Coward -426- 1989 KLK 37.51 2. Morten Aggvin -434- 1984 KLK 39.41 3. Torstein Kaddan -429- 1983 Bjelland IL 42.36 Menn vet. 45 - 49 1. Fernando Bravo -427- Kr. Triathlon 40.28 2. Even T. Sagebakken -461-1977 40.50 Damer vet. 50 - 54 1. Ellen Karlsen -448- 1975 MHI 55.48 Menn vet. 50 - 54 1. Finn Kollstad -432- 1974 KLK 37.51 2. Edvin Syvertsen -470- 1971 Umoe BIL 41.22 Menn vet. 55 - 59 1. Atle Homme -449- 1966 MHI 45.15 2. Per Solesvik -400- KLK 50.39 3. Kjell Torkelsen -457- 1969 51.26 Damer vet. 60 - 64 1. Inger D. Saanum -418- 1963 GE Healthcare 41.10 Menn vet. 60 - 64 1. Kåre Aanensen -467- 1965 Sp.Sør/Lyn Saan 40.08 2. Stein Aanensen -466- 1965 MHI 40.17

