Uansett om du er en erfaren løper, nybegynner eller bare vil kjenne gleden av å bevege deg i flott natur, har Kongsvingerkarusellen en klasse og distanse som passer for deg. Med løp fra 4 km til 10 km kan du utfordre deg selv i ditt eget tempo. Her er det ingen krav til alder eller prestasjon – og alle under 18 år løper GRATIS!

Som i fjor et det fem løyper som løpes i samme rekkefølge både vår og høst. I tillegg avsluttes vårsongen med motbakkeløp fra Rasta til masta på HoIlltberget. Nytt av året er også felles påmelding til alle 11. løp for 800 kr for de aktive og 400 kr for trimmere. Melder du deg på enkeltløp koster det 100 kr for aktive og 50 kr for trimmere.

Henrik Nilsson (til høyre) var ofte raskest i 2024-utgaven av Kongsvingerkarusellen. Her sammen med Martin Holtet som ga eidskogingen hard kamp i Vardåsen. (Foto: arrangøren)

Fortsatt i tvil om hvorfor du bør bli med?

Opplev gleden av å løpe i et inkluderende og sosialt miljø

Sett deg egne mål og kjenn på mestringsfølelsen

Start kvelden med en frisk tur - enten du går, jogger eller løpe

Ta med en venn, familien eller kollegaene og lag et høydepunkt og en sprek vane annenhver uke i Kongsvinger! Trimklassen starter kl. 18:00 og fellesstarten for de aktive går i år kl. 19:00 (kl 18:00 de to siste høstløpene).

Catrine Andersen spurter inn til en av sine mange seire i fjorårets karusell i Bruløpet. (Foto: arrangøren)

Dato Kl. Løp Distanse Startsted 22.04 19:00 Bruløpet 5 km Strandpromenaden foran Kongssenteret 6.05 19:00 Liermoen 4 km Skianlegget 20.05 19:00 Vardåsen 7 km Røhnerløkka ved skytterbanen 03.06 19:00 Bæreiarunden 8 km Badeplassen 17.06 19:00 Liermoen 5 - 10 km Skianlegget 01.07 19:00 Motbakkeløp 2 km Puttara FUS Barnehage Sommerferie 05.08 19:00 Bruløpet 5 km Strandpromenaden foran Kongssenteret 19.08 19:00 Liermoen 4 km skianlegget 02.09 19:00 Vardåsen 7 km Røhneløkka ved skytterbanen 16.09 18:00 Bæreiarunden 8 km Badeplassen 30.09 18:00 Liermoen 5 - 10 km Skianlegget

